Polícia da Espanha identifica torcedor que disparou ofensas racistas a Vinicius Jr

O torcedor que proferiu ofensas racistas ao atacante Vinicius Junior já foi identificado pela polícia espanhola. O jovem de 20 anos foi flagrado pelas câmeras no estádio Iberostar, na cidade de Palma de Mallorca, durante o confronto entre o Real Madrid e o Mallorca, no último dia 5 de fevereiro.

De acordo com a polícia, o jovem, que não teve o nome revelado, é torcedor do Mallorca e sócio do clube, mas não está preso. Ele responderá acusação por crime de ódio, uma infeliz prática ainda recorrente em partidas de futebol pela Europa.

Por ter sido identificado, ele não poderá frequentar estádios na Espanha pelos próximos seis meses e terá que desembolsar a quantia de 3 mil euros (R$ 16,6 mil) em forma de multa. O flagrante foi feito pelas câmeras da emissora DAZN.

SAIBA MAIS



“Vinicius, macaco. Você é um p*** macaco”, exclamou o homem nas arquibancadas do estádio.

Esta não é a primeira vez que o "torcedor" foi flagrado cometendo ataques racistas contra jogadores de outras equipes. De acordo com a polícia, um jogador do Villarreal também foi alvo da ignorância do jovem, em partida disputada neste sábado (18/2). Apesar da tentativa de atrapalhar o esporte, Vini Junior continua mostrando ser um gigante da bola, através de mensagens nas redes sociais.

“Os insultos seguem, mas o baile também”, escreveu Vini.