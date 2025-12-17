Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice na final do Intercontinental de Clubes Após o empate no tempo normal, o time rubro-negro desperdiçou quatro cobranças e acabou derrotado pelo PSG de Luís Henrique O Liberal 17.12.25 16h53 O Flamengo perdeu nas penalidades para o PSG. (KARIM JAAFAR / AFP) O Flamengo não resistiu à pressão e caiu diante do Paris Saint-Germain, na final da Copa Intercontinental de Clubes, disputada no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. Após empatar no tempo normal em 1 a 1, o time brasileiro foi para a prorrogação, seguida das penalidades máximas, onde os jogadores fizeram um verdadeiro festival de desperdícios, que deram a vitória ao PSG por 2 a 1. Com isso, o time parisiense leva a taça, entregando o vice para os rubro-negros. O Flamengo deixou escapar o bi-mundial após os erros de Saúl, Luiz Araújo, Pedro e Léo Pereira. Todos eles pararam em Safonov, goleiro reserva do PSG. Apenas De la Cruz converteu para o Flamengo. Pelo lado francês, Dembélé e Barcola também erraram, enquanto Nuno Mendes e Vitinha marcaram e garantiram o primeiro título da Copa Intercontinental ao clube parisiense. Safonov entrou durante a partida após a lesão de Chevalier e foi decisivo ao defender quatro pênaltis. Dentro dos 90 minutos, o PSG saiu na frente com Kvaratskhelia, que soube aproveitar uma falha do goleiro Rossi. O empate rubro-negro veio com Jorginho, em cobrança de pênalti, após falta de Marquinhos em Arrascaeta. Jogadores do Flamengo desolados após a derrota para o PSG. (Karim JAAFAR / AFP) Primeiro tempo O Flamengo iniciou a partida com postura ofensiva e tentou pressionar nos primeiros minutos, mas sem levar perigo ao gol defendido por Safonov. O PSG respondeu rapidamente. Aos quatro minutos, João Neves apareceu livre após cruzamento da direita e finalizou de primeira, acertando a rede pelo lado de fora. Em lance confuso, Rossi e Arrascaeta se atrapalharam, Kvaratskhelia acionou Fabián Ruiz, que chegou a marcar com o gol vazio, mas o lance foi anulado após revisão do VAR por saída de bola. Aos 16 minutos, o Flamengo finalizou pela primeira vez. Pulgar aproveitou sobra na entrada da área e arriscou de longe, mas Safonov fez a defesa sem dificuldade. O Rubro-Negro passou a equilibrar o jogo, mas sofreu o gol aos 38. Mayulu avançou pela direita, encontrou Doué, que cruzou. Rossi falhou e a bola sobrou para Kvaratskhelia, que apenas empurrou para o gol e abriu o placar para o PSG. Nos minutos finais, o Flamengo tentou reagir. Pulgar apareceu livre após cruzamento, cabeceou sem direção e a bola saiu pela linha de fundo. Segundo tempo O PSG voltou melhor e criou a primeira chance aos cinco minutos, com João Neves, que finalizou de esquerda após jogada trabalhada. Rossi defendeu. Buscando mais presença ofensiva, Filipe Luís colocou Pedro em campo no lugar de Carrascal. Aos 13 minutos, Arrascaeta foi derrubado por Marquinhos dentro da área. O árbitro inicialmente mandou seguir, mas, após revisão do VAR, marcou pênalti. Jorginho cobrou com precisão, deslocou Safonov e deixou tudo igual. O Flamengo quase virou aos 39 minutos. Em contra-ataque, Plata serviu Pedro, que finalizou pressionado e viu a bola sair pela linha de fundo. Na sequência, após escanteio, Jorginho chutou e a zaga do PSG bloqueou. No rebote, Plata arriscou, mas mandou para fora. Aos 44, Bruno Henrique teve nova oportunidade, cortou para a perna esquerda e finalizou sem direção. No último lance do tempo normal, Marquinhos recebeu cruzamento na área e, de canela, perdeu a chance de definir para o PSG. Prorrogação O Flamengo começou a prorrogação com maior volume de jogo e controle da posse, embora sem criar chances claras. A primeira finalização saiu dos pés do Rubro-Negro, após oito minutos. O PSG respondeu em bola parada. João Neves cobrou falta na área, Marquinhos subiu mais alto que a defesa e cabeceou, mas Rossi defendeu. Pouco depois, Ndjantou arriscou de fora da área e a bola passou perto do gol. Na segunda etapa, o PSG passou a dominar as ações e buscou evitar a decisão por pênaltis. Dembélé tentou assumir o protagonismo e finalizou duas vezes, ambas sem sucesso. Aos 13 minutos, Nuno Mendes arriscou de fora da área e Rossi fez a defesa. Sem gols na prorrogação, a decisão foi para os pênaltis. Ao final das cobranças, os jogadores do PSG correram para celebrar o primeiro título Intercontinental. (Karim JAAFAR / AFP) Pênaltis Com a persistência do empate, os dois times foram para as cobranças de pênaltis, onde o Flamengo mostrou uma imaturidade anormal para um clube acostumado com grandes finais. Diante do Campeão da Champions League o time rubro-negro revelou a distância que o separa do topo do futebol mundial. Saúl, Luiz Araújo, Pedro e Léo Pereira desperdiçaram suas cobranças. Apenas De la Cruz converteu para o Flamengo. Pelo lado francês, Dembélé e Barcola também erraram, enquanto Nuno Mendes e Vitinha marcaram e garantiram o primeiro título da Copa Intercontinental ao clube parisiense e adiando o sonho do bicampeonato mundial para o rubro-negro carioca. 