Talavera x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (17/12) pela Copa del Rey Talavera e Real Madrid jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Thalles Leal 17.12.25 16h00 Em seus últimos jogos, o Real Madrid venceu o Alavés e o Talavera superou o Mérida, ambos por 2 a 1 (X/ @realmadrid) Talavera x Real Madrid disputam hoje, quarta-feira (17/12), a segunda rodada da Copa del Rey. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio El Prado, Talavera de la Reina, Espanha. Confira onde assistir ao vivo e escalações: Onde assistir Talavera x Real Madrid ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Talavera perdeu para o Zamora por 2 a 1, foi superado pelo Cacereño por 1 a 0, venceu o Málaga por 2 a 1, perdeu para o Arenteiro por 1 a 0 e venceu o Mérida por 2 a 1. Já o Real Madrid registrou um empate de 1 a 1 com o Girona, uma vitória de 3 a 0 sobre o Athletic Bilbao, uma derrota de 2 a 0 para o Celta, outra de 2 a 1 para o City e uma vitória de 2 a 1 sobre o Alavés. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo Super Mundial, Copa do Brasil, Copa da Liga Inglesa e Copa del Rey movimentam o futebol nesta quarta-feira Atlético Baleares x Atlético Madrid: onde assistir e escalações do jogo hoje (17) pela Copa del Rey Atlético Baleares e Atlético Madrid jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Racing x Villarreal: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/12) pela Copa del Rey Racing Santander x Villarreal jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje Talavera x Real Madrid: prováveis escalações Talavera: González; López, Molina, Roig e Rodríguez; Navarro, Doncel e Sánchez; Gallardo, Di Renzo e Gómez. Técnico: Diego Nogales. Real Madrid: Lunin; Valverde, Asencio, Rüdiger (Huijsen) e Carreras; Tchouaméni, Arda Güler e Brahim Díaz; Mastantuono, Rodrygo e Gonzalo García. Técnico: Xabi Alonso. FICHA TÉCNICA Talavera x Real Madrid Copa del Rey Local: Estádio El Prado, Talavera de la Reina, Espanha Data/Horário: 17 de dezembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Madrid Talavera jogos de hoje Copa del Rey COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 Copa do Brasil Corinthians x Vasco: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Copa do Brasil hoje (17/12) Corinthians e Vasco da Gama jogam pela final da Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 17.12.25 19h30 Futebol Alexandre Lopes é apresentado como novo técnico da Tuna Luso Ex-zagueiro da Seleção Brasileira assume o comando da equipe para Estadual, Copa do Brasil e Série D 17.12.25 17h57 Futebol Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice na final do Intercontinental de Clubes Após o empate no tempo normal, o time rubro-negro desperdiçou quatro cobranças e acabou derrotado pelo PSG de Luís Henrique 17.12.25 16h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46