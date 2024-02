Flamengo em Belém: Torcedor oferece açaí por camisa de Arrascaeta e viraliza; vídeo

Você trocaria dois litros de açaí por uma camisa do Flamengo? O jovem Yan Lima, torcedor do Rubro-Negro, não pensou duas vezes em oferecer a mais apreciada iguaria paraense para conseguir o uniforme do craque uruguaio De Arrascaeta. No Mangueirão, local onde o Mengão recebe o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca, Yan levou um cartaz prometendo essa "troca" para o meia flamenguista. Segundo ele, o objetivo é sair do estádio com, pelo menos, um autógrafo do jogador.

"Tive essa ideia quando tava indo pro hotel hoje de manhã, ver os jogadores. Falei com a minha namorada e disse pra ela que tinha uma missão, a de conseguir um autógrafo ou uma camisa do Arrascaeta. Só que pra conseguir isso, precisava de uma ideia inusitada. Precisava dar algo positivo da cultura paraense, então pensei no açaí. Mas o açaí de verdade, não aqueles que comem pra lá", disse Yan.

VEJA MAIS

Questionado sobre o que esperar do jogo contra o Sampaio Corrêa, Yan foi bastante otimista. Segundo ele, a partida pelo Cariocão será marcada pelo reencontro entre o ataque Gabigol e as redes.

"Tô bem confiante pra logo mais. O time tá voltando da pré-temporada, treinou bastante e tem tudo pra fazer um bom jogo. Acho que hoje o Gabigol, como vai ser titular, tem tudo pra desencantar e voltar a marcar", finalizou.

Para o jogo, que marca o retorno da equipe após a pré-temporada realizada nos Estados Unidos, o técnico Tite promoveu o retorno de uma dupla de ataque consagrada na história do Mengão: Gabigol e Bruno Henrique.

Na temporada passada e até mesmo nas partidas disputadas nos EUA, Tite havia optado por um ataque diferente, com Pedro e Everton Cebolinha. Ambos se destacaram na pré-temporada, mas por questões físicas ocuparam o banco de reservas.