O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bragantino e Cametá empatam na abertura da segunda rodada do Parazão

Mapará sai na frente, mas time da casa reage no segundo tempo e soma primeiro ponto na competição

O Liberal
fonte

Jogadores do Bragantino comemoram o gol de empate em Augusto Corrêa. (Reprodução Canal Grupo Espia)

O primeiro jogo da segunda rodada do Campeonato Paraense terminou empatado. Na tarde desta rodada, Bragantino e Cametá ficaram no 1 a 1, no estádio Municipal de Augusto Corrêa, diante de um bom público presente nas arquibancadas. Sampaio abriu o placar para o Mapará, enquanto Jefferson marcou o gol do Bragantino.

Com o resultado, o Bragantino segue na lanterna do grupo B, agora com um ponto somado. Já o Cametá chega ao segundo empate consecutivo e assume a vice-liderança do grupo A, com dois pontos.

A partida começou em ritmo intenso, mas com poucas chances claras de gol. O jogo ficou concentrado no meio-campo, com forte marcação de ambos os lados e dificuldade para criação ofensiva. A primeira chegada mais perigosa aconteceu aos 10 minutos, quando o Bragantino lançou bola na pequena área, mas o goleiro do Cametá estava bem posicionado e afastou para escanteio.

Aos 15 minutos, o Cametá conseguiu furar o sistema defensivo adversário. Tauã cobrou falta na área e Sampaio se antecipou à marcação para abrir o placar.

Após o gol, o time visitante administrou bem a vantagem até o intervalo, mesmo com o Bragantino mantendo postura ofensiva. Ainda na etapa inicial, Tauã quase ampliou em boa jogada pela direita, mas finalizou em cima do goleiro Régis, que fez a defesa.

No segundo tempo, o Bragantino voltou mais organizado e passou a explorar os espaços deixados pela defesa cametaense, principalmente pelo lado esquerdo do ataque. Aos sete minutos, Cabecinha fez boa jogada pela lateral e cruzou na área. Jefferson se antecipou à zaga e cabeceou com precisão para empatar a partida, para a festa da torcida local, maioria no estádio.

Na próxima rodada, o Bragantino enfrenta o Capitão Poço no estádio Rufinão, no dia 5 de fevereiro, às 10h. O Cametá retorna para casa e entra em campo um dia antes, na quarta-feira (4), contra o Amazônia Independente, às 20h, no Parque do Bacurau.

Futebol
.
