Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu

O paraense Ivan Leal foi um dos destaques do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, realizado em Lisboa, na última semana. O atleta conquistou duas medalhas de ouro, nas categorias superpesado faixa-preta master e absoluto.

Com uma campanha sólida, dominante e intensa, o paraense conquistou oito vitórias na disputa, sendo cinco por finalização. A competição é chancelada pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF, sigla em inglês) e contou com mais de 6.500 atletas inscritos.

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Ivan comemorou o feito e contou que a conquista foi a realização de um sonho.

“Essa conquista é a grande realização de um sonho, que eu busco há um certo tempo e agora veio”, celebrou o atleta. “Após três anos batendo na trave, este ano consegui um feito histórico para Belém, conquistando o ‘double gold’ em um Grand Slam da IBJJF”, destacou o paraense.

Paraense conquistou duas medalhas de ouro (Arquivo pessoal / Ivan Leal)

Ivan tem 33 anos e é faixa-preta de jiu-jitsu há 25 anos. Natural de Belém, o lutador deu seus primeiros passos na modalidade no Estado, se graduou e, há oito anos, decidiu se mudar para Lisboa, em busca de mais oportunidades e para ficar mais perto das principais competições da modalidade.

Agora, o foco do atleta se volta para um torneio ainda mais importante: o Mundial. A competição será realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, em setembro de 2026.

"A expectativa [para o mundial] é muito grande, pois é o maior evento do nosso esporte. Vou bem credenciado, estamos correndo atrás dos patrocinadores, pois é um evento caro, mas estamos indo no caminho certo. Entre o mundial, ainda vou participar do Madri Open e Milan Open", afirmou o lutador.