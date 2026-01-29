Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold' Aila Beatriz Inete 29.01.26 12h07 Paraense mora há oito anos na Europa (Arquivo pessoal / Ivan Leal) O paraense Ivan Leal foi um dos destaques do Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, realizado em Lisboa, na última semana. O atleta conquistou duas medalhas de ouro, nas categorias superpesado faixa-preta master e absoluto. Com uma campanha sólida, dominante e intensa, o paraense conquistou oito vitórias na disputa, sendo cinco por finalização. A competição é chancelada pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu Brasileiro (IBJJF, sigla em inglês) e contou com mais de 6.500 atletas inscritos. Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Ivan comemorou o feito e contou que a conquista foi a realização de um sonho. VEJA MAIS Paraense Deiveson Figueiredo fala após derrota para russo no UFC: 'Eu volto' Ex-campeão foi derrotado por Umar Nurmagomedov no UFC 324 Paraense conquista título de Jiu-Jitsu nos EUA e sonha com o mundial Ana Beatriz Brandão celebra superação de dificuldades e busca inspirar novos jovens que sonham em viver do esporte Projeto de jiu-jitsu transforma a rotina de crianças e adolescentes em Outeiro Iniciativa completa um ano e é alternativa para crianças e adolescente “Essa conquista é a grande realização de um sonho, que eu busco há um certo tempo e agora veio”, celebrou o atleta. “Após três anos batendo na trave, este ano consegui um feito histórico para Belém, conquistando o ‘double gold’ em um Grand Slam da IBJJF”, destacou o paraense. Paraense conquistou duas medalhas de ouro (Arquivo pessoal / Ivan Leal) Ivan tem 33 anos e é faixa-preta de jiu-jitsu há 25 anos. Natural de Belém, o lutador deu seus primeiros passos na modalidade no Estado, se graduou e, há oito anos, decidiu se mudar para Lisboa, em busca de mais oportunidades e para ficar mais perto das principais competições da modalidade. Agora, o foco do atleta se volta para um torneio ainda mais importante: o Mundial. A competição será realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos, em setembro de 2026. "A expectativa [para o mundial] é muito grande, pois é o maior evento do nosso esporte. Vou bem credenciado, estamos correndo atrás dos patrocinadores, pois é um evento caro, mas estamos indo no caminho certo. Entre o mundial, ainda vou participar do Madri Open e Milan Open", afirmou o lutador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes jiu-jitsu mais esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES futebol Portel entrega Centro Esportivo e caiaques para fomentar o esporte na cidade Município comemorou 268 anos na última semana e celebrou com a entrega de espaços esportivos 29.01.26 12h38 Mais esportes Paraense conquista duas medalhas de ouro no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu Ivan Leal foi um dos destaques da disputa e saiu com o 'double gold' 29.01.26 12h07 MAIS ESPORTES Com o cantor Bell Marques, Belém recebe a 'Corrida 100% Você' Programação promete levar esporte e entretenimento aos participantes 27.01.26 15h42 MMA Sport Club Predador Belém Championship II, Anderson "Blade" vence revanche e Abraão Silva 27.01.26 11h06 MAIS LIDAS EM ESPORTES Justiça Mulher que proferiu falas racistas e xenofóbicas contra a torcida do Remo vira ré em Santa Catarina Torcedora do Avaí-SC foi denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina por racismo e xenofobia 29.01.26 9h35 DEU LEÃO DA BARRA Do sonho ao choque no Barradão: Remo sente o golpe e perde para o Vitória na estreia da Série A Leão Azul faz jogo aberto, perde chances, sofre o primeiro gol e vê o Vitória crescer, dominar o segundo tempo e construir a vitória em Salvador 28.01.26 21h01 COLETIVA Osorio assume responsabilidade por queda e vê derrota do Remo definida nos detalhes Técnico admite que mudanças após cartões não surtiram efeito e diz que equipe perdeu equilíbrio após sofrer o primeiro gol no Barradão 28.01.26 22h39 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (29/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga Europa movimentam o futebol nesta quinta-feira 29.01.26 7h00