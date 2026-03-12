Esportes: Belém recebe seminário nacional de avaliação dos JEBS Evento da Confederação Brasileira de Desportos Escolares reúne representantes dos 26 estados e do Distrito Federal entre 12 e 15 de março O Liberal 12.03.26 14h42 A proposta do encontro é alinhar estratégias de organização voltadas ao esporte estudantil no Brasil (Divulgação) A cidade de Belém recebe, entre os dias 12 e 15 de março, o Seminário de Avaliação dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Desportos Escolares (CBDE), com apoio da Federação Paraense de Desporto Escolar (FPDE-PA), e reunirá representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. O Seminário de Avaliação dos JEBs integra o calendário institucional da CBDE, presidida por Robson Lopes Aguiar, e tem como principal objetivo promover uma análise técnica e administrativa das edições recentes dos Jogos Escolares Brasileiros, especialmente os ciclos de 2024 e 2025. Durante o encontro, serão discutidos resultados, desafios operacionais, boas práticas e oportunidades de aprimoramento para as próximas edições da principal competição do desporto escolar brasileiro. Além da avaliação dos JEBs, a programação contempla reuniões estatutárias e instâncias de governança da entidade, fundamentais para o funcionamento institucional da CBDE. Entre elas estão as reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, bem como Assembleias Gerais voltadas à apreciação das contas da entidade e à realização de processo eleitoral para composição do Conselho Fiscal. O evento reunirá dirigentes esportivos, conselheiros, representantes das federações filiadas, integrantes da Comissão de Atletas, ex-presidentes e parceiros institucionais do desporto escolar. A expectativa é fortalecer o alinhamento estratégico entre as entidades estaduais e a confederação nacional, contribuindo para o desenvolvimento e a expansão do esporte estudantil no país. Mais do que um espaço de avaliação e deliberação institucional, o encontro também promove integração, troca de experiências e construção coletiva de soluções, estimulando o diálogo entre gestores, lideranças esportivas e representantes dos estudantes-atletas. A iniciativa reforça o compromisso da CBDE com a transparência, a governança e o aprimoramento contínuo das políticas voltadas ao desporto escolar brasileiro. Programação Quinta-feira (12/03) Reunião Ordinária do Conselho Fiscal Reunião Ordinária do Conselho de Administração Sexta-feira (13/03) Avaliação geral dos JEBs Sábado (14/03) Reuniões da Assembleia Geral da CBDE. Domingo (15/03) Curso Internacional de Liderança Transformadora em Esportes Escolares Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes jebs confederação brasileira de desportos escolar cbde COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES mais esportes Deiveson Figueiredo enfrenta chinês na luta principal do UFC Macau Paraense tenta se recuperar da derrota que sofreu na última luta para voltar a ter chances de disputar o cinturão do peso-galo 13.03.26 10h07 AVALIAÇÃO Esportes: Belém recebe seminário nacional de avaliação dos JEBS Evento da Confederação Brasileira de Desportos Escolares reúne representantes dos 26 estados e do Distrito Federal entre 12 e 15 de março 12.03.26 14h42 MMA Sport Club Breves Fight Combat (BFC) entrega nocautes e emoção em Breves 10.03.26 11h21 MMA Sport Club Amazônia Fight League ocorre neste sábado, em Belém 06.03.26 10h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Após derrota, Remo fecha rodada na zona de rebaixamento; confira Time azulino perdeu para o Fluminense em casa e segue com três pontos na tabela 13.03.26 9h35 ESTREIA AMARGA Condé diz que Fluminense foi muito superior e prevê 'muito trabalho' para tornar o Remo competitivo Sem citar posições específicas, ele confirmou que a diretoria já trabalha no mercado para suprir carências do grupo 12.03.26 23h02 BRASILEIRÃO Remo é dominado pelo Fluminense e amarga derrota no Mangueirão Tricolor carioca é superior durante os 90 minutos e vence por 2 a 0, gols de John Kennedy e Cannobio. Leão fica no Z4 e segue sem vencer. 12.03.26 20h58 NÃO DEU ÁGUIA Tuna luta, sai na frente, mas cai nos pênaltis para o Juventude e se despede da Copa do Brasil Tima gaúcho avança e enfrentará o Águia de Marabá na próxima fase 12.03.26 23h56