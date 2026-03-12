Esportes: Belém recebe seminário nacional de avaliação dos JEBS

A cidade de Belém recebe, entre os dias 12 e 15 de março, o Seminário de Avaliação dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). O evento é promovido pela Confederação Brasileira de Desportos Escolares (CBDE), com apoio da Federação Paraense de Desporto Escolar (FPDE-PA), e reunirá representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

O Seminário de Avaliação dos JEBs integra o calendário institucional da CBDE, presidida por Robson Lopes Aguiar, e tem como principal objetivo promover uma análise técnica e administrativa das edições recentes dos Jogos Escolares Brasileiros, especialmente os ciclos de 2024 e 2025. Durante o encontro, serão discutidos resultados, desafios operacionais, boas práticas e oportunidades de aprimoramento para as próximas edições da principal competição do desporto escolar brasileiro.

Além da avaliação dos JEBs, a programação contempla reuniões estatutárias e instâncias de governança da entidade, fundamentais para o funcionamento institucional da CBDE. Entre elas estão as reuniões do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, bem como Assembleias Gerais voltadas à apreciação das contas da entidade e à realização de processo eleitoral para composição do Conselho Fiscal.

O evento reunirá dirigentes esportivos, conselheiros, representantes das federações filiadas, integrantes da Comissão de Atletas, ex-presidentes e parceiros institucionais do desporto escolar. A expectativa é fortalecer o alinhamento estratégico entre as entidades estaduais e a confederação nacional, contribuindo para o desenvolvimento e a expansão do esporte estudantil no país.

Mais do que um espaço de avaliação e deliberação institucional, o encontro também promove integração, troca de experiências e construção coletiva de soluções, estimulando o diálogo entre gestores, lideranças esportivas e representantes dos estudantes-atletas. A iniciativa reforça o compromisso da CBDE com a transparência, a governança e o aprimoramento contínuo das políticas voltadas ao desporto escolar brasileiro.

Programação

Quinta-feira (12/03)

Reunião Ordinária do Conselho Fiscal

Reunião Ordinária do Conselho de Administração

Sexta-feira (13/03)

Avaliação geral dos JEBs

Sábado (14/03)

Reuniões da Assembleia Geral da CBDE.

Domingo (15/03)

Curso Internacional de Liderança Transformadora em Esportes Escolares