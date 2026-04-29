Corrida do Sal 2026: Saiba como mudou o conceito de se fazer corrida de rua no Estado

A Corrida do Sal está de volta e a expectativa só aumenta com o retorno de uma prova tradicional do calendário de corridas de rua do Estado do Pará. O coordenador do evento, Anatolio Thiers, conversou com a equipe de O Liberal e avaliou as mudanças nos cenários de corrida de rua e a proporção que os eventos tomaram após a pandemia.

Coordenador da Corrida do Sal, Anatolio Thiers falou de como o evento mudou, tanto no número de pessoas que enxergaram na prática esportiva um jeito de melhorar de vida, como a procura e a forma de realizar eventos, tendo nas corridas uma forma de interagir, de obter mais saúde, principalmente após a pandemia.

“A gente que já faz eventos de corrida com mais de 20 anos, até antes da pandemia ela tinha uma realidade. Quando conseguíamos fazer uma corrida com mil pessoas, era um evento grande, comemorávamos. Eventos de corrida praticamente tinha a Corrida do Círio, que era diferenciada. Hoje, após a pandemia, a população descobriu a prática de esporte ao ar livre. A corrida não é só um esporte, é uma maneira de interagir. Vemos vários grupos de amigos correndo, com 3, 4 mil pessoas. Nós lançamos e as inscrições esgotam rápido e atribuo a isso o crescimento da corrida”, disse.

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A Corrida do Sal está marcada para ocorrer na cidade de Salinópolis (PA), no dia 25 de julho. O evento contará com dois percursos, um de 3 km e outro de 7 km. As inscrições estão no segundo lote e podem ser feitas no site oficial do evento .