Corrida do Sal 2026: Saiba como mudou o conceito de se fazer corrida de rua no Estado Evento será na cidade de Salinópolis (PA) e retorna ao calendário paraense O Liberal 29.04.26 18h16 Corrida do Sal virou tradição no calendário de corridas de rua no Estado (Igor Mota / O Liberal) A Corrida do Sal está de volta e a expectativa só aumenta com o retorno de uma prova tradicional do calendário de corridas de rua do Estado do Pará. O coordenador do evento, Anatolio Thiers, conversou com a equipe de O Liberal e avaliou as mudanças nos cenários de corrida de rua e a proporção que os eventos tomaram após a pandemia. Coordenador da Corrida do Sal, Anatolio Thiers falou de como o evento mudou, tanto no número de pessoas que enxergaram na prática esportiva um jeito de melhorar de vida, como a procura e a forma de realizar eventos, tendo nas corridas uma forma de interagir, de obter mais saúde, principalmente após a pandemia. “A gente que já faz eventos de corrida com mais de 20 anos, até antes da pandemia ela tinha uma realidade. Quando conseguíamos fazer uma corrida com mil pessoas, era um evento grande, comemorávamos. Eventos de corrida praticamente tinha a Corrida do Círio, que era diferenciada. Hoje, após a pandemia, a população descobriu a prática de esporte ao ar livre. A corrida não é só um esporte, é uma maneira de interagir. Vemos vários grupos de amigos correndo, com 3, 4 mil pessoas. Nós lançamos e as inscrições esgotam rápido e atribuo a isso o crescimento da corrida”, disse. VEJA MAIS Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. A Corrida do Sal está marcada para ocorrer na cidade de Salinópolis (PA), no dia 25 de julho. O evento contará com dois percursos, um de 3 km e outro de 7 km. As inscrições estão no segundo lote e podem ser feitas no site oficial do evento. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes corrida do sal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Corrida do Sal 2026: Saiba como mudou o conceito de se fazer corrida de rua no Estado Evento será na cidade de Salinópolis (PA) e retorna ao calendário paraense 29.04.26 18h16 Mais Esportes Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. 28.04.26 16h33 MMA Sport Club Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4 28.04.26 14h13 Mais Esportes Inscrições para a Corrida do Círio 2026 estão abertas; saiba como se inscrever Tradicional prova de rua em Belém será realizada nos dias 17 e 18 de outubro. 27.04.26 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu encara decisão contra o Trem e pode ter reforços para buscar vaga na Copa Norte Papão precisa vencer fora de casa e torcer por resultado paralelo para avançar à semifinal 29.04.26 8h00 futebol Remo e Paysandu ficam de fora do projeto de torcidas para a Copa do Mundo de 2026 Em parceria com a CBF, o Movimento Verde e Amarelo vai reunir membro de vários torcidas organizadas do Brasil para torcerem para a Seleção no Mundial 29.04.26 12h40 Futebol Remo enfrenta o Galvez-AC em Castanhal para cumprir tabela na Copa Norte Sem chances de classificação para as semifinais, Leão Azul encara a partida como uma oportunidade de laboratório para o restante da temporada. 29.04.26 7h00 futebol Em meio à má fase, torcedores do Remo fazem novo protesto contra diretoria do clube Grupo estendeu faixas e cobrou o time pela falta de resultados 29.04.26 10h47