Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. Caio Maia 28.04.26 16h33 Corrida do Sal volta a ocorrer depois de 7 anos. (Cristino Martins/O Liberal) As vendas do segundo lote de inscrições para a Corrida do Sal começam nesta quarta-feira (29), marcando uma nova etapa de comercialização após a rápida procura registrada na abertura. Com o primeiro lote esgotado em poucos dias, os interessados agora poderão garantir participação ao valor de R$ 119, por meio de cadastro e pagamento no site oficial do evento. A alta demanda surpreendeu a organização, que não esperava uma adesão tão imediata. De acordo com o coordenador da prova, Anatolio Thiers, o ritmo das inscrições reforça a expectativa de sucesso no retorno da corrida ao calendário esportivo do Pará. “Estamos muito surpresos com a adesão à Corrida do Sal. O primeiro lote, que costuma durar cerca de um mês, esgotou em apenas uma semana. Essa corrida vai ser diferenciada, pois vai reunir turistas de todo o Brasil. Com certeza veremos corredores de vários lugares do país”, afirmou. A 17ª edição está confirmada para o dia 25 de julho, em Salinópolis, no nordeste paraense. Sem ser realizada desde 2019 — quando reuniu mais de 1.500 atletas —, a prova volta com a meta de ampliar o público e alcançar cerca de 3 mil participantes. Os percursos disponíveis serão de 3 e 7 quilômetros, com trajeto pela orla da cidade, um dos principais pontos turísticos da região. O roteiro inclui a área do Maçarico, que passou recentemente por intervenções de revitalização, melhorando a infraestrutura e o acesso à praia. A proposta da Corrida do Sal é oferecer uma experiência que vai além da prática esportiva, integrando também o turismo. A largada ocorrerá ao amanhecer, permitindo aos corredores acompanhar o nascer do sol com vista para o Oceano Atlântico durante o percurso. A retomada do evento atende a uma demanda antiga dos praticantes da modalidade no estado e evidencia o crescimento das corridas de rua no Pará. Para esta edição, a organização promete ajustes na estrutura e novidades voltadas à experiência dos participantes, buscando fortalecer ainda mais a prova no calendário esportivo regional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes corrida do sal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais Esportes Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29) Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote. 28.04.26 16h33 MMA Sport Club Samuel Chucky Conquista Cinturão no Mojuí Fight Combat 4 28.04.26 14h13 Mais Esportes Inscrições para a Corrida do Círio 2026 estão abertas; saiba como se inscrever Tradicional prova de rua em Belém será realizada nos dias 17 e 18 de outubro. 27.04.26 14h45 mais esportes Com mudança no regulamento, Campeonato Paraense de Kart começa e piloto busca tetracampeonato Mauro Folha possui três títulos na disputa regional pela categoria Sênior e agora busca taça na Graduados 27.04.26 13h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo pode ter mais um desfalque contra o Botafogo pelo Brasileirão Leão Azul pode não ter o lateral-direito Marcelinho, que sentiu dores e segue em tratamento 28.04.26 14h03 FUTEBOL Presidente do Remo fala sobre Manoelzinho Ribeiro no clube: 'Não é diretor de porr# nenhuma' Mandatário azulino afirmou que Manoelzinho Ribeiro não manda em nada dentro do Remo e que é um colaborador que ajudou em todos os acessos do clube 28.04.26 11h18 FUTEBOL Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 27.04.26 20h06 FUTEBOL Vice-presidente detalha construção do CT e diz que diretoria investiu mais de R$1 milhão no NASP Leão Azul não possui CT e isso prejudica muito o elenco azulino 28.04.26 16h04