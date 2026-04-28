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Após alta demanda, Corrida do Sal 2026 abre 2º lote de inscrições nesta quarta-feira (29)

Nova etapa custa R$ 119 e vem após esgotamento rápido do primeiro lote.

Caio Maia
fonte

Corrida do Sal volta a ocorrer depois de 7 anos. (Cristino Martins/O Liberal)

As vendas do segundo lote de inscrições para a Corrida do Sal começam nesta quarta-feira (29), marcando uma nova etapa de comercialização após a rápida procura registrada na abertura. Com o primeiro lote esgotado em poucos dias, os interessados agora poderão garantir participação ao valor de R$ 119, por meio de cadastro e pagamento no site oficial do evento.

A alta demanda surpreendeu a organização, que não esperava uma adesão tão imediata. De acordo com o coordenador da prova, Anatolio Thiers, o ritmo das inscrições reforça a expectativa de sucesso no retorno da corrida ao calendário esportivo do Pará.

“Estamos muito surpresos com a adesão à Corrida do Sal. O primeiro lote, que costuma durar cerca de um mês, esgotou em apenas uma semana. Essa corrida vai ser diferenciada, pois vai reunir turistas de todo o Brasil. Com certeza veremos corredores de vários lugares do país”, afirmou.

A 17ª edição está confirmada para o dia 25 de julho, em Salinópolis, no nordeste paraense. Sem ser realizada desde 2019 — quando reuniu mais de 1.500 atletas —, a prova volta com a meta de ampliar o público e alcançar cerca de 3 mil participantes.

Os percursos disponíveis serão de 3 e 7 quilômetros, com trajeto pela orla da cidade, um dos principais pontos turísticos da região. O roteiro inclui a área do Maçarico, que passou recentemente por intervenções de revitalização, melhorando a infraestrutura e o acesso à praia.

A proposta da Corrida do Sal é oferecer uma experiência que vai além da prática esportiva, integrando também o turismo. A largada ocorrerá ao amanhecer, permitindo aos corredores acompanhar o nascer do sol com vista para o Oceano Atlântico durante o percurso.

A retomada do evento atende a uma demanda antiga dos praticantes da modalidade no estado e evidencia o crescimento das corridas de rua no Pará. Para esta edição, a organização promete ajustes na estrutura e novidades voltadas à experiência dos participantes, buscando fortalecer ainda mais a prova no calendário esportivo regional.

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