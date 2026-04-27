Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte

O Paysandu terá pela frente o Trem-AP, na próxima quarta-feira (29), às 19h, no Estádio Augusto Antunes, na cidade de Santana (AP), pela última rodada do Grupo A da Copa Norte. O Papão é o último campeão da competição regional, disputada em 2002, mas precisa de uma combinação de resultados para manter vivas as chances do bicampeonato.

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A equipe paraense atualmente está na 4ª colocação, com 6 pontos. São três clubes brigando por uma vaga na semifinal da Copa Norte, já que o Nacional-AM já está classificado. Para o Paysandu avançar de fase, terá que contar com o apoio do Nacional, equipe que goleou o Papão por 7 a 0 nesta mesma Copa Norte.

Além do Paysandu, estão na briga pela última vaga o Guaporé-RO, atual vice-líder com 7 pontos, e também o Trem-AP, adversário do Paysandu, que possui 6 pontos na tabela, mesma pontuação do time bicolor, porém à frente na classificação pelos critérios de desempate.

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O Paysandu só consegue a classificação à semifinal caso vença o Trem e o Nacional não perca para o Guaporé. Um empate entre Nacional x Guaporé ou uma vitória do Naça, somados a um triunfo do Paysandu, garantem a classificação ao time paraense. Em caso de empate com o Trem ou derrota para o time amapaense, o Paysandu se despede da competição.

No retorno da Copa Norte, o Paysandu teve uma campanha bem abaixo do que se esperava da equipe. Mesmo contando com um time alternativo e cheio de jogadores das categorias de base, o Paysandu somou duas vitórias e duas derrotas, nos quatro jogos dessa primeira fase. Para piorar, o clube bicolor tomou um sacode de 7 a 0 para o Nacional-AM, resultado que gerou broncas da torcida e fez a diretoria do clube, na figura do presidente Márcio Tuma e do diretor de futebol Alberto Maia, se pronunciar em vídeo, assumindo o erro de mandar um time com muitos garotos recém-promovidos ao profissional.

A busca pelo bicampeonato da Copa Norte segue viva na Curuzu, mesmo com o time na disputa da Série C, que é a principal competição do clube na temporada. Porém, o Papão precisa vencer fora de casa nesta Copa Norte, o que ainda não ocorreu na competição regional.