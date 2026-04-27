Saiba o que o Paysandu precisa para se classificar na Copa Norte Papão enfrenta o Trem-AP, fora de casa, em um confronto direto pela vaga na semifinal da Copa Norte 2026 O Liberal 27.04.26 20h06 Papão joga sua última cartada na Copa Norte (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu terá pela frente o Trem-AP, na próxima quarta-feira (29), às 19h, no Estádio Augusto Antunes, na cidade de Santana (AP), pela última rodada do Grupo A da Copa Norte. O Papão é o último campeão da competição regional, disputada em 2002, mas precisa de uma combinação de resultados para manter vivas as chances do bicampeonato. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A equipe paraense atualmente está na 4ª colocação, com 6 pontos. São três clubes brigando por uma vaga na semifinal da Copa Norte, já que o Nacional-AM já está classificado. Para o Paysandu avançar de fase, terá que contar com o apoio do Nacional, equipe que goleou o Papão por 7 a 0 nesta mesma Copa Norte. Além do Paysandu, estão na briga pela última vaga o Guaporé-RO, atual vice-líder com 7 pontos, e também o Trem-AP, adversário do Paysandu, que possui 6 pontos na tabela, mesma pontuação do time bicolor, porém à frente na classificação pelos critérios de desempate. VEJA MAIS Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé Juninho vê Paysandu no caminho certo e aposta em evolução do ataque Centroavante destaca desempenho nas últimas partidas, aponta falta de eficiência como obstáculo e confia em reação bicolor nos próximos jogos da Série C e Copa Norte O Paysandu só consegue a classificação à semifinal caso vença o Trem e o Nacional não perca para o Guaporé. Um empate entre Nacional x Guaporé ou uma vitória do Naça, somados a um triunfo do Paysandu, garantem a classificação ao time paraense. Em caso de empate com o Trem ou derrota para o time amapaense, o Paysandu se despede da competição. No retorno da Copa Norte, o Paysandu teve uma campanha bem abaixo do que se esperava da equipe. Mesmo contando com um time alternativo e cheio de jogadores das categorias de base, o Paysandu somou duas vitórias e duas derrotas, nos quatro jogos dessa primeira fase. Para piorar, o clube bicolor tomou um sacode de 7 a 0 para o Nacional-AM, resultado que gerou broncas da torcida e fez a diretoria do clube, na figura do presidente Márcio Tuma e do diretor de futebol Alberto Maia, se pronunciar em vídeo, assumindo o erro de mandar um time com muitos garotos recém-promovidos ao profissional. A busca pelo bicampeonato da Copa Norte segue viva na Curuzu, mesmo com o time na disputa da Série C, que é a principal competição do clube na temporada. Porém, o Papão precisa vencer fora de casa nesta Copa Norte, o que ainda não ocorreu na competição regional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu copa norte trêm-ap x paysandu futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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