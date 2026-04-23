Juninho vê Paysandu no caminho certo e aposta em evolução do ataque Centroavante destaca desempenho nas últimas partidas, aponta falta de eficiência como obstáculo e confia em reação bicolor nos próximos jogos da Série C e Copa Norte O Liberal 23.04.26 19h12 Juninho espera uma vitória sobre o Itabaiana. (Jorge Luís Totti/Paysandu) No próximo sábado (25), o Paysandu parte para o quarto jogo pela Série C. Até aqui, o time bicolor venceu apenas um dos compromissos, mesmo tendo, na análise do elenco e do torcedor, feito bons jogos que ainda não se refletiram em gols. Na manhã desta quinta, o elenco fez o último trabalho na capital paraense antes da viagem para Aracaju, próximo de Itabaiana, onde as equipes se enfrentam às 17 horas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O entrevistado da vez foi o centroavante Juninho, que vem tentando cavar um espaço entre os titulares. Nesta temporada, ele já participou de cinco jogos, com dois gols marcados — um deles na estreia da Série C e outro contra o Independência, pela Copa Norte. Na visão do avançado, o Papão está no caminho certo para que o ataque finalmente funcione. "A gente sabe da qualidade do nosso time, sobretudo do ataque. Temos o artilheiro estadual, que é o Ítalo. Não duvidamos de ninguém. O Kleiton fez gol, o Hinkel deu assistência. Acho que falta um pouco mais de sorte para a gente, um pouco de eficiência. São coisas que dá para ajustar nos treinos. É só termos um pouco mais de tranquilidade que as coisas vão dar certo", explica. Juninho é reserva em um ataque que conta com Pego, Hinkel e Ítalo. Quando questionado sobre as oportunidades, ele afirma que vem tendo chances e segue trabalhando pelo momento adequado. "Vai muito da escolha do professor. Eu já fiz a função pelo lado. Trabalho firme todos os dias. Ele perguntou qual função eu gostava mais. Eu disse que era ali pelo meio", diz, sobre atuar mais próximo de Ítalo. VEJA MAIS Após derrota do Paysandu, Júnior Rocha destaca atuação e cita busca pelo equilíbrio Treinador explicou também as substituições e ressaltou questões físicas dos jogadores Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe Para ele, a sequência sem vitórias também passa por uma questão de detalhe. "Estamos fazendo jogos muito bons. Contra o Brusque e o Barra, jogamos melhor que eles, mas não conseguimos fazer os gols para vencer. Até fizemos contra o Barra e cedemos o empate. Sabemos da qualidade e que vamos encaixar o time certinho nesses próximos jogos", afirma. Hoje, o Paysandu é o oitavo colocado, com cinco pontos em três jogos. Depois do confronto com o Itabaiana, o time volta a campo no próximo dia 29 para enfrentar o Trem-AP, pela última rodada da primeira fase da Copa Norte. A posição do Papão (4º) ainda não garante a classificação às quartas de final do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 paysandu itabaiana x paysandu futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 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