Juninho vê Paysandu no caminho certo e aposta em evolução do ataque

No próximo sábado (25), o Paysandu parte para o quarto jogo pela Série C. Até aqui, o time bicolor venceu apenas um dos compromissos, mesmo tendo, na análise do elenco e do torcedor, feito bons jogos que ainda não se refletiram em gols. Na manhã desta quinta, o elenco fez o último trabalho na capital paraense antes da viagem para Aracaju, próximo de Itabaiana, onde as equipes se enfrentam às 17 horas.

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O entrevistado da vez foi o centroavante Juninho, que vem tentando cavar um espaço entre os titulares. Nesta temporada, ele já participou de cinco jogos, com dois gols marcados — um deles na estreia da Série C e outro contra o Independência, pela Copa Norte. Na visão do avançado, o Papão está no caminho certo para que o ataque finalmente funcione.

"A gente sabe da qualidade do nosso time, sobretudo do ataque. Temos o artilheiro estadual, que é o Ítalo. Não duvidamos de ninguém. O Kleiton fez gol, o Hinkel deu assistência. Acho que falta um pouco mais de sorte para a gente, um pouco de eficiência. São coisas que dá para ajustar nos treinos. É só termos um pouco mais de tranquilidade que as coisas vão dar certo", explica.

Juninho é reserva em um ataque que conta com Pego, Hinkel e Ítalo. Quando questionado sobre as oportunidades, ele afirma que vem tendo chances e segue trabalhando pelo momento adequado. "Vai muito da escolha do professor. Eu já fiz a função pelo lado. Trabalho firme todos os dias. Ele perguntou qual função eu gostava mais. Eu disse que era ali pelo meio", diz, sobre atuar mais próximo de Ítalo.

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Para ele, a sequência sem vitórias também passa por uma questão de detalhe. "Estamos fazendo jogos muito bons. Contra o Brusque e o Barra, jogamos melhor que eles, mas não conseguimos fazer os gols para vencer. Até fizemos contra o Barra e cedemos o empate. Sabemos da qualidade e que vamos encaixar o time certinho nesses próximos jogos", afirma.

Hoje, o Paysandu é o oitavo colocado, com cinco pontos em três jogos. Depois do confronto com o Itabaiana, o time volta a campo no próximo dia 29 para enfrentar o Trem-AP, pela última rodada da primeira fase da Copa Norte. A posição do Papão (4º) ainda não garante a classificação às quartas de final do torneio.