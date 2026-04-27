Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa

Artilheiro do Paysandu na temporada, com 10 gols em 17 jogos, o centroavante Ítalo deve ser confirmado no ataque bicolor para o duelo desta quarta-feira (29), contra o Trem-AP, pela 5ª rodada da Copa Norte. A partida será disputada no estádio Augusto Antunes, em Macapá, às 19h.

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O confronto é tratado como decisivo para as pretensões do Papão na competição. A equipe precisa vencer para chegar aos nove pontos e ainda torcer por um tropeço do Guaporé, segundo colocado com sete pontos, que enfrenta o líder Nacional, fora de casa.

Vivendo bom momento individual, Ítalo destacou a fase que atravessa e a importância do apoio da torcida bicolor. “Está sendo mais do que eu esperava. O carinho do torcedor é muito grande. A forma como a gente vem conquistando nossos objetivos… temos feito um belo ano e ainda há muita coisa a conquistar”, afirmou.

O atacante também valorizou os números que vem alcançando e o impacto coletivo do seu desempenho. “Para mim, que sou centroavante, é muito importante. São números expressivos e eu fico muito feliz com o momento que estou vivendo, pois isso me ajuda e ajuda o Paysandu a conquistar seus objetivos na temporada”, disse.

Trem e Paysandu somam a mesma pontuação nesta fase da Copa Norte. O adversário, no entanto, tem saldo de gols superior ao do time bicolor, o que o coloca à frente na tabela e reforça a necessidade de vitória para o Papão.

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“Sou mais uma opção do Júnior. Eu estou bem, em um bom momento. Quanto mais tempo em campo eu tiver, melhor para mim. Eu respeito a opção, mas quanto mais tempo estivermos em campo, mais conseguimos produzir”, disse o atacante, que também destacou o bom momento do setor ofensivo.

“Nesse último jogo, não só eu, como os demais atacantes também têm contribuído. O Cleiton, o Márcio, o Juninho. Isso é fundamental para o grupo ganhar confiança e seguir no caminho das vitórias”, acrescentou.

Para esta quarta-feira, Ítalo reconhece a importância do confronto e garante empenho total, mesmo fora de casa.

“É um jogo fundamental. A gente sabe que precisa ir lá e vencer de qualquer maneira. Quando você veste uma camisa dessa, precisa entrar para vencer e lutar até o fim.”