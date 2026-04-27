Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé O Liberal 27.04.26 19h18 Ítalo espera um jogo duro contra o Trem-AP. (Jorge Luís Totti/Paysandu) Artilheiro do Paysandu na temporada, com 10 gols em 17 jogos, o centroavante Ítalo deve ser confirmado no ataque bicolor para o duelo desta quarta-feira (29), contra o Trem-AP, pela 5ª rodada da Copa Norte. A partida será disputada no estádio Augusto Antunes, em Macapá, às 19h. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O confronto é tratado como decisivo para as pretensões do Papão na competição. A equipe precisa vencer para chegar aos nove pontos e ainda torcer por um tropeço do Guaporé, segundo colocado com sete pontos, que enfrenta o líder Nacional, fora de casa. Vivendo bom momento individual, Ítalo destacou a fase que atravessa e a importância do apoio da torcida bicolor. “Está sendo mais do que eu esperava. O carinho do torcedor é muito grande. A forma como a gente vem conquistando nossos objetivos… temos feito um belo ano e ainda há muita coisa a conquistar”, afirmou. O atacante também valorizou os números que vem alcançando e o impacto coletivo do seu desempenho. “Para mim, que sou centroavante, é muito importante. São números expressivos e eu fico muito feliz com o momento que estou vivendo, pois isso me ajuda e ajuda o Paysandu a conquistar seus objetivos na temporada”, disse. Trem e Paysandu somam a mesma pontuação nesta fase da Copa Norte. O adversário, no entanto, tem saldo de gols superior ao do time bicolor, o que o coloca à frente na tabela e reforça a necessidade de vitória para o Papão. VEJA MAIS Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes Presidente da FPF apresenta palestra sobre aumento de jogos de base no Pará Número de competições de base saltou de duas para mais de 30 torneios ativos, um aumento superior a 1.400% Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. “Sou mais uma opção do Júnior. Eu estou bem, em um bom momento. Quanto mais tempo em campo eu tiver, melhor para mim. Eu respeito a opção, mas quanto mais tempo estivermos em campo, mais conseguimos produzir”, disse o atacante, que também destacou o bom momento do setor ofensivo. “Nesse último jogo, não só eu, como os demais atacantes também têm contribuído. O Cleiton, o Márcio, o Juninho. Isso é fundamental para o grupo ganhar confiança e seguir no caminho das vitórias”, acrescentou. Para esta quarta-feira, Ítalo reconhece a importância do confronto e garante empenho total, mesmo fora de casa. “É um jogo fundamental. A gente sabe que precisa ir lá e vencer de qualquer maneira. Quando você veste uma camisa dessa, precisa entrar para vencer e lutar até o fim.” Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol série c 2026 paysandu futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Artilheiro, Ítalo projeta decisão do Paysandu contra o Trem-AP fora de casa Com 10 gols na temporada, centroavante deve ser titular em jogo decisivo pela Copa Norte; Papão precisa vencer e torcer por tropeço do Guaporé 27.04.26 19h18 FUTEBOL Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes 27.04.26 19h02 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31