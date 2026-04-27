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Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre

Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes

Fábio Will
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Última vitória bicolor foi na Série B de 2025 (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu segue invicto na Série C do Campeonato Brasileiro 2026. O Papão venceu a equipe do Itabaiana-SE, fora de casa e se manteve entre os primeiros da competição. Mas não foi uma simples vitória bicolor, foi de goleada, por 4 a 1. A última vez em que o time alviceleste saiu de campo goleado o adversário foi há quase um ano.

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A última vez em que o Paysandu saiu de campo “em paz” com o se torcedor após uma vitória de goleada, foi na Série B do ano passado, mais precisamente no dia 19 de julho, no confronto diante do Coritiba-PR, pela 17ª rodada. O Papão venceu de virada, com gols de Maurício Garcez (duas vezes), Diogo Oliveira (duas vezes) e Marlon.

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A vitória diante do time sergipano no último final de semana deu moral ao Papão, que continua sem perder na Série C e agora ocupa a 3ª posição na tabela com 8 pontos, oriundos de dois empates e dois triunfos, sendo que as duas vitórias foram obtidas em jogos fora de casa, a primeira contra o Volta Redonda-RJ, por 1 a 0 e a segunda contra o Itabaiana-SE, por 4 a 1.

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O clube bicolor vem acumulando números interessantes ao longo desta Série C, mesmo com dois empates dentro de casa. O Paysandu segue invicto, venceu os seus compromissos longe de Belém, possui a terceira melhor defesa da competição com três gols sofridos, além de ter o terceiro melhor ataque com sete gols assinalados.

O Brasileirão da Série C é a principal competição do Paysandu na temporada. O projeto bicolor é conseguir o retorno à Série B e vem, até esse momento, conseguindo se manter entre os oito primeiros colocados, que se classificam para a segunda fase da competição. O próximo compromisso do Papão é contra o Botafogo-PB, em Belém, no domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +.

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