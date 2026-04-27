Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes Fábio Will 27.04.26 19h02 Última vitória bicolor foi na Série B de 2025 (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu segue invicto na Série C do Campeonato Brasileiro 2026. O Papão venceu a equipe do Itabaiana-SE, fora de casa e se manteve entre os primeiros da competição. Mas não foi uma simples vitória bicolor, foi de goleada, por 4 a 1. A última vez em que o time alviceleste saiu de campo goleado o adversário foi há quase um ano. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu A última vez em que o Paysandu saiu de campo “em paz” com o se torcedor após uma vitória de goleada, foi na Série B do ano passado, mais precisamente no dia 19 de julho, no confronto diante do Coritiba-PR, pela 17ª rodada. O Papão venceu de virada, com gols de Maurício Garcez (duas vezes), Diogo Oliveira (duas vezes) e Marlon. ASSISTA AOS GOLS A vitória diante do time sergipano no último final de semana deu moral ao Papão, que continua sem perder na Série C e agora ocupa a 3ª posição na tabela com 8 pontos, oriundos de dois empates e dois triunfos, sendo que as duas vitórias foram obtidas em jogos fora de casa, a primeira contra o Volta Redonda-RJ, por 1 a 0 e a segunda contra o Itabaiana-SE, por 4 a 1. VEJA MAIS Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes Estrangeiros ganham espaço no futebol paraense e dividem opiniões sobre custo Com aumento nas últimas temporadas, contratações fora do país geram debate sobre adaptação, investimento e resultados em Remo e Paysandu O clube bicolor vem acumulando números interessantes ao longo desta Série C, mesmo com dois empates dentro de casa. O Paysandu segue invicto, venceu os seus compromissos longe de Belém, possui a terceira melhor defesa da competição com três gols sofridos, além de ter o terceiro melhor ataque com sete gols assinalados. O Brasileirão da Série C é a principal competição do Paysandu na temporada. O projeto bicolor é conseguir o retorno à Série B e vem, até esse momento, conseguindo se manter entre os oito primeiros colocados, que se classificam para a segunda fase da competição. O próximo compromisso do Papão é contra o Botafogo-PB, em Belém, no domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também pela Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu esportes série c futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Última goleada do Paysandu no Brasileiro foi na Série B do ano passado; relembre Papão vive um bom momento na Série C deste ano e possui números importantes 27.04.26 19h02 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31 futebol No Paysandu, Gabriel Mesquita revela o que o levou à posição: 'sonho de família' Titular do time bicolor destaca papel decisivo e celebra o Dia do Goleiro 26.04.26 9h00 SÉRIE C Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes 25.04.26 20h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo confirma saída de Nico Ferreira e jogador se despede do clube: 'Desejo a vocês o melhor' Jogador disputou apenas 10 partida nesta temporada com a camisa azulina 27.04.26 9h27 futebol Após derrota do Remo, Condé explica escolha por titulares no meio-campo e fala sobre Picco Treinador diz que opção visa equilíbrio do meio-campo e evita setor 'pesado' 27.04.26 11h28 REMO Remo se manifesta após zagueiro fazer gestos contra a torcida: 'Grave e lamentável' Após jogo contra o Cruzeiro, ainda no gramado do estádio Baenão, zagueiro Tassano fez gestos obscenos contra a torcida ao descer para os vestiários 26.04.26 13h24 Futebol Paysandu inicia a venda de ingressos para a partida contra o Botafogo-PB, pela Série C Confro está marcado para o próximo domingo (3), às 19h, no Estádio da Curuzu, em Belém. 27.04.26 12h31