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Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos

Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes

Aila Beatriz Inete
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Paysandu venceu por 4 a 1 e segue invicto na Série C (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O goleiro Gabriel Mesquita foi um dos destaques do Paysandu na goleada sobre o Itabaiana-SE por 4 a 1, na quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o jogador fez defesas importantes para o Bicola, que ajudaram no placar final da partida. Após o duelo, o arqueiro analisou o jogo e destacou a boa atuação.

"Feliz por poder ajudar a minha equipe hoje. O nosso primeiro tempo não foi muito bom, [fui] feliz nas defesas que nos mantiveram no jogo, conseguimos fazer o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, fomos melhores e é isso", analisou o goleiro.

"A gente tem trabalhado muito com o professor Emerson, com o Jean, com o Ronaldo, com os meninos que ficaram lá em Belém, para manter essa constância, que é muito importante, para ajudar o Paysandu também", completou Gabriel.

image Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C
Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada

O resultado mantém a invencibilidade bicolor no campeonato e marca o segundo triunfo do time na disputa. Agora, o Papão volta para Belém e tem pela frente o Trem-AP, pela Copa Norte. Apesar de ainda brigar por uma vaga na segunda fase, o clube pode optar por entrar em campo com um time alternativo. Já na Série C, o próximo compromisso será contra o Botafogo-PB, no domingo (3), na Curuzu. Com a segunda vitória conquistada no campeonato, o Bicola vai em busca da primeira em casa.

"Somar três pontos fora de casa é muito importante. A equipe do Itabaiana é uma equipe difícil de enfrentar. Fomos consistentes no jogo, soubemos aproveitar as oportunidades, agora é descansar, trabalhar com humildade na semana, porque temos a decisão na quarta-feira e, consequentemente, domingo também", finalizou o jogador.

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