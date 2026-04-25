Após goleada do Paysandu, Gabriel Mesquita destaca atuação e projeta próximos jogos Goleiro bicolor foi um dos destaques da equipe no jogo, com defesas importantes Aila Beatriz Inete 25.04.26 20h27 Paysandu venceu por 4 a 1 e segue invicto na Série C (Jorge Luís Totti/Paysandu) O goleiro Gabriel Mesquita foi um dos destaques do Paysandu na goleada sobre o Itabaiana-SE por 4 a 1, na quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o jogador fez defesas importantes para o Bicola, que ajudaram no placar final da partida. Após o duelo, o arqueiro analisou o jogo e destacou a boa atuação. "Feliz por poder ajudar a minha equipe hoje. O nosso primeiro tempo não foi muito bom, [fui] feliz nas defesas que nos mantiveram no jogo, conseguimos fazer o placar do primeiro tempo. No segundo tempo, fomos melhores e é isso", analisou o goleiro. "A gente tem trabalhado muito com o professor Emerson, com o Jean, com o Ronaldo, com os meninos que ficaram lá em Belém, para manter essa constância, que é muito importante, para ajudar o Paysandu também", completou Gabriel. Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada O resultado mantém a invencibilidade bicolor no campeonato e marca o segundo triunfo do time na disputa. Agora, o Papão volta para Belém e tem pela frente o Trem-AP, pela Copa Norte. Apesar de ainda brigar por uma vaga na segunda fase, o clube pode optar por entrar em campo com um time alternativo. Já na Série C, o próximo compromisso será contra o Botafogo-PB, no domingo (3), na Curuzu. Com a segunda vitória conquistada no campeonato, o Bicola vai em busca da primeira em casa. "Somar três pontos fora de casa é muito importante. A equipe do Itabaiana é uma equipe difícil de enfrentar. Fomos consistentes no jogo, soubemos aproveitar as oportunidades, agora é descansar, trabalhar com humildade na semana, porque temos a decisão na quarta-feira e, consequentemente, domingo também", finalizou o jogador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu série c gabriel mesquita COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU futebol Fora de casa, Paysandu goleia o Itabaiana e segue invicto na Série C Com boa atuação de Gabriel Mesquita, equipe bicolor supera pressão inicial e constrói goleada 25.04.26 19h08 Futebol Pressionado, Paysandu enfrenta Itabaiana-SE fora de casa em busca de afirmação na Série C Papão tenta melhorar desempenho ofensivo e somar pontos para subir na tabela; duelo será neste sábado, em Sergipe 25.04.26 8h00 futebol Lateral do Paysandu avalia desempenho e projeta duelo difícil contra o Itabaiana na Série C Bonifazi destacou a evolução do time e disse que ajustes na defesa e no ataque são questões do dia a dia 24.04.26 12h52 lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Pressionado, Paysandu enfrenta Itabaiana-SE fora de casa em busca de afirmação na Série C Papão tenta melhorar desempenho ofensivo e somar pontos para subir na tabela; duelo será neste sábado, em Sergipe 25.04.26 8h00 BRASILEIRÃO Com apoio da torcida no Baenão, Remo quer reagir na Série A contra o Cruzeiro Leão azulino busca encerrar jejum e aposta no fator casa diante de rival direto contra o Z-4 25.04.26 8h00 Futebol Série A: Cruzeiro vai levando vantagem sobre o Remo no Baenão; acompanhe O time azulino recebe a Raposa no Baenão, precisando somar pontos para deixar o Z4 25.04.26 18h15 lembrança Ronaldinho Gaúcho brinca com ex-Paysandu em documentário: 'Rindo da cara desse trouxa' Rodrio Alvim, ex-lateral bicolor, é testemunha de "profecia" de R10 lembrada em série documental 24.04.26 9h58