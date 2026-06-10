Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. O Liberal 10.06.26 15h17 Remo pode ter nova fornecedora de material esportivo em 2027. (Bells/Companhia Gato Preto/Divulgação) O Remo está perto de anunciar uma mudança importante para a próxima temporada. Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, a diretoria azulina encaminha os últimos detalhes para firmar parceria com a Adidas, que poderá se tornar a fornecedora de material esportivo do Leão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com informações obtidas junto a integrantes da diretoria remista, representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. As negociações são consideradas avançadas e, internamente, a avaliação é de que o negócio está "90% fechado". VEJA MAIS Natação do Remo participa de competição Norte-Nordeste em Roraima Delegação azulina embarca para Boa Vista com 30 atletas para disputar o Troféu Kako Caminha 2026 Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro Remo inicia caminhada na Copa Brasileirinho Sub-12 em Minas Gerais Equipe azulina estreia nesta quarta-feira e busca vaga na fase eliminatória de uma das principais competições de base do país A possível chegada da marca alemã faz parte de uma estratégia da Adidas para ampliar sua presença no futebol brasileiro. A empresa tem demonstrado interesse em expandir sua atuação nas regiões Norte e Nordeste e vê no Remo uma oportunidade de fortalecer sua marca em um mercado considerado promissor. Outro clube que também está próximo de acertar parceria com a fabricante é o Vitória-BA. Caso o acordo seja concretizado, o Leão passará a integrar um grupo seleto de clubes brasileiros patrocinados pela Adidas. Atualmente, apenas Flamengo, Cruzeiro e Internacional utilizam uniformes produzidos pela empresa. Todos disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, competição à qual o Remo retornou após conquistar o acesso na temporada passada. A mudança representaria o encerramento de uma parceria de cinco temporadas com a Volt Sport. A marca brasileira assumiu o fornecimento de material esportivo do clube em 2021 e renovou o vínculo pela última vez em 2025, logo após o acesso à elite nacional. Durante o período de parceria, a relação entre clube e fornecedora apresentou crescimento significativo, especialmente no setor comercial. Somente em 2025, mais de 100 mil peças oficiais foram comercializadas, número recorde desde o início do acordo. Além da produção dos uniformes, a Volt também é responsável pela administração do comércio eletrônico e das lojas físicas oficiais do Remo, repassando ao clube royalties sobre as vendas realizadas nos canais oficiais. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo adidas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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