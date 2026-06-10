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Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027

Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo.

O Liberal
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Remo pode ter nova fornecedora de material esportivo em 2027. (Bells/Companhia Gato Preto/Divulgação)

O Remo está perto de anunciar uma mudança importante para a próxima temporada. Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal, a diretoria azulina encaminha os últimos detalhes para firmar parceria com a Adidas, que poderá se tornar a fornecedora de material esportivo do Leão.

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De acordo com informações obtidas junto a integrantes da diretoria remista, representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. As negociações são consideradas avançadas e, internamente, a avaliação é de que o negócio está "90% fechado".

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A possível chegada da marca alemã faz parte de uma estratégia da Adidas para ampliar sua presença no futebol brasileiro. A empresa tem demonstrado interesse em expandir sua atuação nas regiões Norte e Nordeste e vê no Remo uma oportunidade de fortalecer sua marca em um mercado considerado promissor. Outro clube que também está próximo de acertar parceria com a fabricante é o Vitória-BA.

Caso o acordo seja concretizado, o Leão passará a integrar um grupo seleto de clubes brasileiros patrocinados pela Adidas. Atualmente, apenas Flamengo, Cruzeiro e Internacional utilizam uniformes produzidos pela empresa. Todos disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, competição à qual o Remo retornou após conquistar o acesso na temporada passada.

A mudança representaria o encerramento de uma parceria de cinco temporadas com a Volt Sport. A marca brasileira assumiu o fornecimento de material esportivo do clube em 2021 e renovou o vínculo pela última vez em 2025, logo após o acesso à elite nacional.

Durante o período de parceria, a relação entre clube e fornecedora apresentou crescimento significativo, especialmente no setor comercial. Somente em 2025, mais de 100 mil peças oficiais foram comercializadas, número recorde desde o início do acordo. Além da produção dos uniformes, a Volt também é responsável pela administração do comércio eletrônico e das lojas físicas oficiais do Remo, repassando ao clube royalties sobre as vendas realizadas nos canais oficiais.

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