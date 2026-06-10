Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Mais Esportes chevron right

Natação do Remo participa de competição Norte-Nordeste em Roraima

Delegação azulina embarca para Boa Vista com 30 atletas para disputar o Troféu Kako Caminha 2026

O Liberal
fonte

O Troféu Kako Caminha é uma das competições mais tradicionais da natação de base do país (Remo / Site oficial)

A natação do Clube do Remo volta às piscinas em mais uma competição nacional nesta semana. A equipe paraense estará em Boa Vista, capital de Roraima, para disputar o 57º Troféu Kako Caminha 2026, torneio voltado às categorias de base da modalidade.

As provas serão realizadas entre quarta-feira (11) e sexta-feira (13) e reunirão atletas de diversos estados das regiões Norte e Nordeste. A competição contempla nadadores das categorias pré-mirim, mirim e petiz.

Para a disputa, o Remo contará com uma delegação formada por 30 nadadores. O grupo será acompanhado pelos treinadores Liam Fernandes e Aurélio Dantas, responsáveis pela preparação dos atletas ao longo da temporada.

O Troféu Kako Caminha é uma das competições mais tradicionais da natação de base do país e integra o calendário oficial da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). O evento reúne jovens promessas da modalidade e proporciona a troca de experiências entre atletas de diferentes estados.

Com mais esse desafio, a equipe azulina amplia sua participação em competições regionais e nacionais ao longo da temporada de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mais esportes

remo

natação

kako caminha
Mais Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES

MAIS ESPORTES

Natação do Remo participa de competição Norte-Nordeste em Roraima

Delegação azulina embarca para Boa Vista com 30 atletas para disputar o Troféu Kako Caminha 2026

10.06.26 14h51

MAIS ESPORTES

Ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete ministra clínica e palestra em Belém

Guerrinha, campeão pan-americano, participa de programação gratuita na Assembleia Paraense

10.06.26 13h19

MMA Sport Club

Chuva de nocautes e finalizações, FKS Fight Night incendeia Marabá com combates eletrizantes

09.06.26 12h18

MMA Sport Club

LFA anuncia retorno a Brasília com edição 238 marcada para julho

05.06.26 15h37

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027

Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo.

10.06.26 15h17

Futebol

Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF

Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro

10.06.26 10h54

PREPARATÓRIO

Portugal x Nigéria: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pelo amistoso

Portugal e Nigéria fazem amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026; veja as formações e onde assistir ao vivo

10.06.26 15h45

FUTEBOL

Arthur Elias vê seleção desrespeitada por árbitra em revés para os EUA: 'Reflexo de xenofobia'

O treinador também afirmou que nunca havia se sentido tão desrespeitado por uma equipe de arbitragem ao longo da carreira

10.06.26 9h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda