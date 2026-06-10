Natação do Remo participa de competição Norte-Nordeste em Roraima

A natação do Clube do Remo volta às piscinas em mais uma competição nacional nesta semana. A equipe paraense estará em Boa Vista, capital de Roraima, para disputar o 57º Troféu Kako Caminha 2026, torneio voltado às categorias de base da modalidade.

As provas serão realizadas entre quarta-feira (11) e sexta-feira (13) e reunirão atletas de diversos estados das regiões Norte e Nordeste. A competição contempla nadadores das categorias pré-mirim, mirim e petiz.

Para a disputa, o Remo contará com uma delegação formada por 30 nadadores. O grupo será acompanhado pelos treinadores Liam Fernandes e Aurélio Dantas, responsáveis pela preparação dos atletas ao longo da temporada.

O Troféu Kako Caminha é uma das competições mais tradicionais da natação de base do país e integra o calendário oficial da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). O evento reúne jovens promessas da modalidade e proporciona a troca de experiências entre atletas de diferentes estados.

Com mais esse desafio, a equipe azulina amplia sua participação em competições regionais e nacionais ao longo da temporada de 2026.