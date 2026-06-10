Natação do Remo participa de competição Norte-Nordeste em Roraima Delegação azulina embarca para Boa Vista com 30 atletas para disputar o Troféu Kako Caminha 2026 O Liberal 10.06.26 14h51 O Troféu Kako Caminha é uma das competições mais tradicionais da natação de base do país (Remo / Site oficial) A natação do Clube do Remo volta às piscinas em mais uma competição nacional nesta semana. A equipe paraense estará em Boa Vista, capital de Roraima, para disputar o 57º Troféu Kako Caminha 2026, torneio voltado às categorias de base da modalidade. As provas serão realizadas entre quarta-feira (11) e sexta-feira (13) e reunirão atletas de diversos estados das regiões Norte e Nordeste. A competição contempla nadadores das categorias pré-mirim, mirim e petiz. Para a disputa, o Remo contará com uma delegação formada por 30 nadadores. O grupo será acompanhado pelos treinadores Liam Fernandes e Aurélio Dantas, responsáveis pela preparação dos atletas ao longo da temporada. O Troféu Kako Caminha é uma das competições mais tradicionais da natação de base do país e integra o calendário oficial da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA). O evento reúne jovens promessas da modalidade e proporciona a troca de experiências entre atletas de diferentes estados. Com mais esse desafio, a equipe azulina amplia sua participação em competições regionais e nacionais ao longo da temporada de 2026. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes remo natação kako caminha COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Natação do Remo participa de competição Norte-Nordeste em Roraima Delegação azulina embarca para Boa Vista com 30 atletas para disputar o Troféu Kako Caminha 2026 10.06.26 14h51 MAIS ESPORTES Ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete ministra clínica e palestra em Belém Guerrinha, campeão pan-americano, participa de programação gratuita na Assembleia Paraense 10.06.26 13h19 MMA Sport Club Chuva de nocautes e finalizações, FKS Fight Night incendeia Marabá com combates eletrizantes 09.06.26 12h18 MMA Sport Club LFA anuncia retorno a Brasília com edição 238 marcada para julho 05.06.26 15h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo negocia acordo com a Adidas e pode deixar a Volt em 2027 Representantes do clube viajarão aos Estados Unidos ainda neste mês para finalizar os ajustes contratuais necessários para a assinatura do acordo. 10.06.26 15h17 Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 PREPARATÓRIO Portugal x Nigéria: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (10/06) pelo amistoso Portugal e Nigéria fazem amistoso preparatório para a Copa do Mundo de 2026; veja as formações e onde assistir ao vivo 10.06.26 15h45 FUTEBOL Arthur Elias vê seleção desrespeitada por árbitra em revés para os EUA: 'Reflexo de xenofobia' O treinador também afirmou que nunca havia se sentido tão desrespeitado por uma equipe de arbitragem ao longo da carreira 10.06.26 9h36