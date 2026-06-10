Ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete ministra clínica e palestra em Belém Guerrinha, campeão pan-americano, participa de programação gratuita na Assembleia Paraense 10.06.26 13h19 Atualmente Guerrinha é coordenador técnico do Mogi Basquete (Divulgação) O ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete Carlos Alberto da Silva, o Guerrinha, estará em Belém nesta quarta-feira (10) para participar de uma programação voltada ao desenvolvimento esportivo e à formação de lideranças. As atividades incluem clínicas de basquete para atletas de diferentes categorias e a palestra "Construindo uma Equipe e Carreira Vencedora", realizada pela Assembleia Paraense e pelo Sindiclubes-PA. Com passagem marcante pela Seleção Brasileira e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, Guerrinha também construiu uma carreira de destaque como treinador. Ao longo das últimas décadas, acumulou títulos estaduais, nacionais e internacionais no basquete brasileiro. Atualmente coordenador técnico do Mogi Basquete, Guerrinha retornou ao clube na última temporada e participa do fortalecimento do projeto esportivo da equipe paulista. Durante sua trajetória em Mogi das Cruzes, esteve à frente de conquistas importantes, como os títulos do Campeonato Paulista e da Liga Sul-Americana de Basquete, ambos em 2016. A programação terá início às 14h com clínicas práticas destinadas a atletas de diferentes faixas etárias, desde a iniciação esportiva até categorias de rendimento. As atividades abordarão fundamentos técnicos da modalidade, trabalho em equipe e desenvolvimento de atletas. Segundo a organização, a proposta é proporcionar aos participantes contato direto com um dos profissionais mais experientes do basquete nacional. Às 19h30, Guerrinha comandará a palestra "Construindo uma Equipe e Carreira Vencedora". O encontro é voltado a empresários, gestores, profissionais do esporte, atletas, treinadores, professores e estudantes. Entre os temas previstos estão liderança, construção de equipes de sucesso, disciplina, comprometimento, desenvolvimento profissional e experiências vividas pelo ex-jogador ao longo de sua trajetória no esporte de alto rendimento. O evento será realizado no Salão Royal, localizado no Complexo de Eventos da Assembleia Paraense, em Belém. As atividades são gratuitas, mas possuem vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site https://eventiza.com.br/evento/clinica-de-basquete-e-palestra-de-lideranca Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave mais esportes guerrinha basquete COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES MAIS ESPORTES Ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete ministra clínica e palestra em Belém Guerrinha, campeão pan-americano, participa de programação gratuita na Assembleia Paraense 10.06.26 13h19 MMA Sport Club Chuva de nocautes e finalizações, FKS Fight Night incendeia Marabá com combates eletrizantes 09.06.26 12h18 MMA Sport Club LFA anuncia retorno a Brasília com edição 238 marcada para julho 05.06.26 15h37 mais esportes Irmãos paraenses conquistam títulos na Copa Norte de tênis em Belém Felipe e Sofia Silva foram campeões nas disputas de simples e de duplas 03.06.26 11h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Durante a Copa do Mundo, Remo participa de evento nos Estados Unidos promovido pela CBF Leão Azul é o único representante do Norte no evento, que reúne as 40 clubes do futebol brasileiro 10.06.26 10h54 FUTEBOL Arthur Elias vê seleção desrespeitada por árbitra em revés para os EUA: 'Reflexo de xenofobia' O treinador também afirmou que nunca havia se sentido tão desrespeitado por uma equipe de arbitragem ao longo da carreira 10.06.26 9h36 Em jogo nervoso, seleção brasileira feminina de futebol perde para os EUA em Fortaleza 10.06.26 0h17 FUTEBOL Com preço promocional, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra a Inter de Limeira Papão tenta retomar a liderança da Série C e encara a Inter de Limeira na Curuzu, após a conquista do hexa na Copa Verde 10.06.26 12h21