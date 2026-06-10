Ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete ministra clínica e palestra em Belém

O ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete Carlos Alberto da Silva, o Guerrinha, estará em Belém nesta quarta-feira (10) para participar de uma programação voltada ao desenvolvimento esportivo e à formação de lideranças. As atividades incluem clínicas de basquete para atletas de diferentes categorias e a palestra "Construindo uma Equipe e Carreira Vencedora", realizada pela Assembleia Paraense e pelo Sindiclubes-PA.

Com passagem marcante pela Seleção Brasileira e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 1987, Guerrinha também construiu uma carreira de destaque como treinador. Ao longo das últimas décadas, acumulou títulos estaduais, nacionais e internacionais no basquete brasileiro.

Atualmente coordenador técnico do Mogi Basquete, Guerrinha retornou ao clube na última temporada e participa do fortalecimento do projeto esportivo da equipe paulista. Durante sua trajetória em Mogi das Cruzes, esteve à frente de conquistas importantes, como os títulos do Campeonato Paulista e da Liga Sul-Americana de Basquete, ambos em 2016.

A programação terá início às 14h com clínicas práticas destinadas a atletas de diferentes faixas etárias, desde a iniciação esportiva até categorias de rendimento. As atividades abordarão fundamentos técnicos da modalidade, trabalho em equipe e desenvolvimento de atletas.

Segundo a organização, a proposta é proporcionar aos participantes contato direto com um dos profissionais mais experientes do basquete nacional.

Às 19h30, Guerrinha comandará a palestra "Construindo uma Equipe e Carreira Vencedora". O encontro é voltado a empresários, gestores, profissionais do esporte, atletas, treinadores, professores e estudantes.

Entre os temas previstos estão liderança, construção de equipes de sucesso, disciplina, comprometimento, desenvolvimento profissional e experiências vividas pelo ex-jogador ao longo de sua trajetória no esporte de alto rendimento.

O evento será realizado no Salão Royal, localizado no Complexo de Eventos da Assembleia Paraense, em Belém. As atividades são gratuitas, mas possuem vagas limitadas. As inscrições podem ser feitas pelo site https://eventiza.com.br/evento/clinica-de-basquete-e-palestra-de-lideranca