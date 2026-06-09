Chuva de nocautes e finalizações, FKS Fight Night incendeia Marabá com combates eletrizantes

O clima realmente esquentou em Marabá. A cidade se transformou na capital paraense das artes marciais mistas com a realização do aguardado FKS Fight Night. Com um ginásio vibrante e uma torcida apaixonada no Ginásio Escola Irmã Theodora, o evento entregou tudo o que os fãs de MMA esperavam: técnica, garra, e muita adrenalina do início ao fim.

A organização preparou uma estrutura de alto padrão, servindo como uma verdadeira vitrine tanto para os novos talentos locais quanto para atletas que buscam se consolidar no cenário do MMA profissional. A noite foi marcada por embates intensos que levantaram o público das arquibancadas, destacando-se o altíssimo índice de lutas decididas por via rápida.O sucesso estrondoso do FKS Fight Night reafirma o município de Marabá como um polo essencial e um dos maiores celeiros do MMA no interior do Pará, fomentando o esporte e revelando talentos prontos para o cenário nacional.

Card Preliminar

Guilherme Ferreira x Eduardo Alves

O embate que abriu a noite ditou o ritmo explosivo do evento. Guilherme Ferreira mostrou agressividade logo de cara e garantiu uma vitória avassaladora por nocaute técnico (TKO) aos 2 minutos e 48 segundos do primeiro round.

Gabriel Almeida x Riann Santos

A segunda luta manteve a energia lá em cima, mas desta vez decidida na estratégia. Após três rounds de muita disputa e estudo, Gabriel Almeida conseguiu impor o seu jogo e faturou a vitória por decisão unânime dos juízes.

Jhon Redellem x Artur Costa

Um choque de estilos que prendeu a atenção do público. Após um primeiro round equilibrado, Jhon Redellem voltou determinado para a segunda etapa e liquidou a fatura, vencendo por nocaute técnico aos 40 segundos do 2º round.

Vinícius de Andrade x Victor Chavier

Quem piscou, perdeu. Vinícius de Andrade não quis dar chances ao azar e desferiu uma sequência brutal, conquistando a vitória por nocaute técnico com apenas 50 segundos do 1º round.

Luis Pinho x Emanoel Sousa

Fechando a primeira parte do evento com chave de ouro, Luis Pinho deu um show de jiu-jitsu. Com transições rápidas, ele finalizou Emanoel Sousa com apenas 1 minuto e 52 segundos do 1º round.

Card Principal

Patrick Marques x Klayvert Rodrigues

O duelo marcou a estreia de Patrick Marques no MMA profissional, e ele não sentiu a pressão. Mostrando um jogo de chão refinado, Patrick finalizou Klayvert Rodrigues com um mata-leão aos 2 minutos e 35 segundos do 1º round.

Denilson Sousa x Pedro Lucas

Um combate que trazia a expectativa da estreia profissional de ambos os atletas. No entanto, Denilson Sousa foi cirúrgico e precisou de apenas 36 segundos para encaixar um mata-leão devastador e garantir o seu primeiro triunfo na carreira.

Alexandre Veras x Guilherme Silva

Mais um duelo de estreantes que eletrizou a arena. Alexandre Veras mostrou que veio para ficar na categoria e, repetindo a tônica da noite, levou as costas do adversário para finalizar Guilherme Silva com um mata-leão a 1 minuto e 24 segundos do 1º round.

Alexandre Ribeiro x "Okin"

O estreante Alexandre Ribeiro teve uma performance de gala. Enfrentando o duro "Okin", Ribeiro conseguiu a transição perfeita no solo e forçou a desistência do oponente com uma belíssima chave de braço aos 4 minutos e 21 segundos do 1º round.

"Terremoto" x "Ligeirinho"

Fazendo jus ao apelido, "Terremoto" abalou as estruturas do cage. Com uma pressão implacável logo nos primeiros instantes, ele forçou a desistência de "Ligeirinho" ainda no 1º round.

"Cobrinha" x Marcelinho

Em mais um espetáculo de arte suave no card, "Cobrinha" fez valer a sua alcunha de mestre do chão. Com agilidade, ele colocou Marcelinho em apuros e sacramentou a vitória com uma chave de braço perfeita aos 1 minuto e 54 segundos do 1º round.

"Pelézinho" x José Mendes

A trocação franca também teve espaço garantido no card principal. Em um verdadeiro atropelo, "Pelézinho" impôs seu ritmo contra José Mendes e venceu por nocaute técnico aos 1 minuto e 12 segundos do 1º round.

"Farinha" x Sena

Encerrando a noite de gala com chave de ouro, "Farinha" e Sena protagonizaram um confronto tenso, mas que durou pouco. "Farinha" conectou o golpe perfeito e conquistou um nocaute espetacular aos 1 minuto e 9 segundos do 1º round, levando o público ao delírio.

Ernane Pimenta e Fabrício Bakai avançam para a final do Fight do Milhão

A temporada 2026 do Fight do Milhão masculino já tem seus finalistas. Diante de uma Farma Conde Arena lotada, em São José dos Campos (SP), o Jungle Fight 151 definiu neste sábado (6) os dois atletas que seguem na disputa pelo prêmio de meio milhão de reais reservado ao campeão dos meio-médios (até 77 kg). Ernane Pimenta e Fabrício Bakai resolveram seus desafios ainda no primeiro round e avançaram para a decisão marcada para o dia 25 de outubro.

Vila dos Cabanos recebe grande evento de MMA Profissional no próximo sábado

Os fãs de artes marciais do Pará já têm compromisso marcado para este fim de semana. No próximo sábado, dia 13 de junho, a Vila dos Cabanos, em Barcarena, será o palco do Açaí’s Battle, um evento que promete sacudir as estruturas do cenário regional com grandes combates de MMA Profissional.

O palco dessa batalha será a Arena BRZ, que está sendo preparada para receber uma estrutura de primeira linha para os atletas e uma experiência inesquecível para o público. Os portões e a programação oficial do card estão previstos para iniciar a partir das 19h.

Aos 60 anos, árbitro Flavio Almendra calça as luvas para luta de despedida no boxe

uem acompanha eventos de luta pelo Brasil provavelmente já viu Flavio Almendra dentro de um ringue ou de um cage. Mas quase sempre mediando as disputas, como árbitro. Na próxima quarta-feira (10), em Maceió, o público terá a oportunidade de vê-lo em um papel que muitos sequer conheceram. Aos 60 anos, Almendra volta a competir oficialmente ao enfrentar Eduardo Canuto, 64, na luta principal do evento Coliseu Strikers.O duelo reúne dois veteranos dos esportes de combate. De um lado, Eduardo Canuto, que é irmão do folclórico repórter Márcio Canuto, retorna após 14 anos afastado das competições. Do outro, Flávio Almendra encerra um hiato ainda maior. Afastado das lutas profissionais há mais de 25 anos, ele encontrou no convite uma chance de fechar um capítulo que, segundo ele, ficou em aberto.

“Eu sempre ficava emocionado quando via um atleta fazer sua luta de despedida e colocar as luvas no centro do ringue. Eu nunca tive isso. Simplesmente parei de lutar. Agora apareceu a oportunidade de encerrar esse ciclo”, afirmou

Jungle Combat 6ª Edição agita Laranjal do Jari com combates eletrizantes e chuva de nocautes

A cidade de Laranjal do Jari, no Amapá, parou na noite de 30 de maio para acompanhar a histórica 6ª edição do Jungle Combat. Montado na movimentada Praça Central João da Silva Nery, o octógono ferveu com um card de 14 lutas que levantou o público presente e consagrou os novos nomes do cenário regional das artes marciais.O grande destaque do evento foi a agressividade dos competidores. Das 14 lutas programadas, nada menos que 9 terminaram por nocaute técnico, provando o poder de choque e o preparo dos atletas.

A noite começou quente, com Russo do Bronks e Gabriel Bad Boy carimbando seus triunfos por nocaute técnico logo nos primeiros confrontos da programação.Quem também deu show foi a turma do jiu-jitsu. Mateus Hellboy (com um mata-leão), Lucas Pirata (na guilhotina) e João Paulo Coreano (com um triângulo) mostraram que a arte suave continua afiadíssima no estado, finalizando seus oponentes com maestria.

Guerras decididas na ponta dos dedos

Nem só de vias rápidas viveu o evento. João Espinhoso teve que suar o calção para bater "4 Olho A Lenda" na decisão unânime dos juízes, após três rounds de pura trocação franca.Já a luta que exigiu o maior preparo físico e estratégico da noite foi o duelo entre Rodrigo Bad Boy e Emerson Sinistro. Os atletas se enfrentaram em uma verdadeira guerra de 5 rounds regulamentares de 5 minutos, que terminou com a vitória dominante de Rodrigo Bad Boy por decisão unânime.

Fechando o card com chave de ouro, Bejamin Pantoja mostrou total resiliência ao derrotar Francisco Furacão por nocaute técnico no terceiro round, coroando uma noite inesquecível para o esporte amapaense.

Organização de excelência e planos para o futuro.O MMA viveu uma noite histórica na região graças ao excelente trabalho dos promotores Jhonata Brandão e Sanderson Madereiro. Com organização, profissionalismo e grandes combates, o evento marcou o esporte local e conquistou o público.

Após o sucesso estrondoso desta edição, Jhonata e Sanderson já confirmaram que estão preparando a próxima edição do Jungle Combat, que acontecerá no final do ano e promete ser ainda maior.Confira os Resultados Oficiais Completos:

1° Luta: Russo do Bronks venceu Ronny Tartaruga por Nocaute Técnico (2º Round - 1:20)

2° Luta: Gabriel Bad Boy venceu Wandson Lima por Nocaute Técnico (1º Round - 3:20)

3° Luta: Mateus Hellboy venceu Mateus Pit Bull por Finalização (Mata-Leão) (1º Round - 4:20)

4° Luta: Lucas Pirata venceu Botinho por Finalização (Guilhotina) (2º Round - 4:20)

5° Luta: Dunga da Malvina venceu Natan Gladiador por Nocaute Técnico (2º Round - 2:10)

6° Luta: Zagaia Jari venceu Nego Sinucão por Nocaute Técnico (2º Round - 2:10)

7° Luta: Cobrao venceu Jojô Mão de Pedra por Nocaute Técnico (2º Round - 0:40)

8° Luta: Cara de Pedra venceu Bruninho Macapá por Nocaute Técnico (2º Round - 2:15)

9° Luta: João Paulo Coreano venceu Hugo Duarte por Finalização (Triângulo) (3º Round - 3:15)

10° Luta: João Espinhoso venceu 4 Olho A Lenda por Decisão Unânime (3º Round - 3:15)

11° Luta: Bastos Peixeiro venceu Renatinho Maré Mansa por Nocaute Técnico (1º Round - 3:10)

12° Luta: Henrique Strike venceu Lucas Pão Careca por Nocaute Técnico (1º Round - 3:05)

13° Luta: Rodrigo Bad Boy venceu Emerson Sinistro por Decisão Unânime (5º Round - 5:00)

14° Luta: Bejamin Pantoja venceu Francisco Furacão por Nocaute Técnico (3º Round - 5:00)