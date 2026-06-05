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MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

LFA anuncia retorno a Brasília com edição 238 marcada para julho

Jorge Ulisses
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LFA anuncia retorno a Brasília com edição 238 marcada para julho (Divulgação)

O Legacy Fighting Alliance (LFA) voltará a Brasília no dia 31 de julho para a realização da edição 238 do evento de MMA. O palco será a Arena BRB Ginásio Nilson Nelson, um dos principais espaços esportivos da capital federal.O anúncio foi feito pelo secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, durante o LFA 234, realizado na última sexta-feira (29), em Cajamar (SP).

“O LFA voltará a Brasília no dia 31 de julho, no Ginásio Nilson Nelson, novamente com casa cheia, vamos colocar mais de 10 mil pessoas. O último foi um sucesso, e eu não tenho dúvida que a gente fará bonito de novo. Obrigado, LFA, pela confiança”, afirmou o secretário.Esta será a quinta edição do LFA realizada em Brasília, a segunda em 2026. Em janeiro deste ano, a capital federal recebeu o LFA 225.Vice-presidente do LFA na América do Sul, Rafael Feijão comemorou a confirmação de mais um evento na cidade e destacou a parceria com o Governo do Distrito Federal.

“É uma satisfação retornar a Brasília para mais uma edição do LFA. Sempre temos uma excelente experiência na cidade e a expectativa é de ver novamente o Ginásio Nilson Nelson cheio. Quero agradecer ao secretário Renato Junqueira pela parceria e pelo trabalho de incentivo ao MMA por meio do LFA, que é a principal vitrine do MMA brasileiro e porta de entrada para atletas que sonham chegar ao UFC”, declarou.O card oficial do LFA 238 e as informações sobre venda de ingressos serão divulgados pela organização nas próximas semanas. O público pode acompanhar as novidades sobre o evento no YouTube, nas redes sociais oficiais e no site oficial.

PFL Africa Abre Temporada com Nocautes Avassaladores e Show de Nkosi Ndebele

A Professional Fighters League (PFL) provou mais uma vez por que a África é um dos maiores celeiros de talentos do MMA mundial. Em um evento eletrizante na SunBet Arena, em Pretória (África do Sul), o público testemunhou combates de alto nível, reviravoltas impressionantes no card principal e o início oficial do torneio dos meio-médios da temporada.  Na luta principal da noite, o herói local Nkosi Ndebele entregou uma performance cirúrgica para vencer o italiano Michele Clemente, enquanto o peso-pesado Justin Clarke protagonizou uma das maiores viradas do ano.

Georges St-Pierre revela 3 exigências que fez para enfrentar Anderson Silva no auge no UFC

Em conversa com o também lendário Demetrious Johnson em seu canal no ‘YouTube’, GSP confessou que fez três exigências ao UFC para encarar Anderson. Inclusive, o canadense deixou claro que a organização queria realizar a superluta, eliminando assim a ideia que ela perdeu a oportunidade por não abordar os reis dos meio-médios (até 77,1 kg) e do peso médio (até 83,9 kg), na época.“Estou com muitos desafiantes na minha categoria, então se eu for lutar contra alguém maior, preciso mudar meu treinamento, tentar ganhar massa muscular’. Então, meu pedido para lutar contra o Anderson Silva era um contrato melhor, ser melhor remunerado, em primeiro lugar. Queria que a luta fosse em peso combinado, porque o Anderson lutou no PRIDE nos meio-médios e eu sabia que ele poderia cortar peso”

“Não sei se ele conseguiria baixar naquele momento. Parece que ele foi ficando mais pesado com o tempo, então não sei. É só uma impressão. Então seria em um peso combinado, para que depois eu pudesse voltar aos meio-médios. Se eu subisse de peso, precisaria voltar a baixar, porque não ia querer passar minha carreira nos médios. E o terceiro ponto era que eu queria que implementassem testes antidoping”

Felipe Preguiça e Nicholas Meregali fazem superluta no Spaten Fight Night 3

O já aguardado Spaten Fight Night 3 ganhou mais uma luta de peso. Depois da organização anunciar o choque entre Glover Teixeira e Maurício Shogun, lendas do MMA, agora, oficializou o combate envolvendo Felipe Preguiça e Nicholas Meregali, ícones do jiu-jitsu, no evento programado para acontecer no dia 29 de agosto, em São Paulo.

Melk Costa anuncia subida para os pesos-leves do UFC

Há cerca de duas semanas, no dia 16 de maio, Melquizael Costa viu sua então ótima fase no Ultimate ser interrompida pela derrota para Arnold Allen. O tropeço contra o adversário inglês, em confronto que liderou o card do UFC Vegas 117, pode ter marcado a última experiência do brasileiro entre os pesos-penas (66 kg). Afinal de contas, em busca de novos ares, ‘Melk’ anunciou que seu futuro no MMA profissional será em outra categoria: a dos pesos-leves (70 kg).A novidade foi compartilhada pelo próprio atleta da ‘Chute Boxe João Emílio’ em recente participação em uma ‘live’ do canal ‘MMA Hoje’ e posteriormente também anunciada em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui). A motivação por trás da importante decisão também foi revelada.

Segundo Melk, o corte de peso para a divisão até 66 kg estava insustentável e levando seu corpo ao limite, rodada após rodada.“Foi uma boa trajetória nessa categoria (peso-pena), mas o meu corpo não aguenta mais cortar 22 quilos para cada luta. Vamos nessa, pesos-leves!”, escreveu o paraense, em sua conta oficial no ‘X’ (antigo Twitter).

Cain Velásquez condiciona retorno às lutas a oferta milionária: ‘O dinheiro tem que ser bom’

Longe da rotina de competições há vários anos, Cain Velásquez voltou a comentar a possibilidade de uma última passagem pelos esportes de combate. O ex-campeão dos pesos-pesados do UFC, que recentemente conquistou liberdade condicional após enfrentar um longo processo judicial, admitiu que não descarta completamente uma volta aos ringues ou ao cage, mas deixou claro que existem condições específicas para isso acontecer.Em entrevista ao podcast “Weighting In”, o veterano de 43 anos explicou que não possui metas esportivas pendentes, tampouco adversários específicos em mente. Segundo Cain Velásquez, o principal fator capaz de convencê-lo a competir novamente seria uma proposta financeira realmente expressiva. “Não tenho nenhuma lista de desejos (de adversários). Mas o dinheiro tem que ser bom. Tem que ser realmente muito bom para eu fazer isso (lutar novamente)”, declarou.

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