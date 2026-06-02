Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás

O município de Anajás, no Arquipélago do Marajó, parou para acompanhar uma das noites mais eletrizantes do MMA regional. O Marajó Fight Combat entregou um card repleto de ação, adrenalina e muita técnica, consagrando grandes nomes do cenário local e garantindo a festa da torcida marajoara do início ao fim.A noite foi marcada pela agressividade e pelo alto nível dos atletas, com combates que se resolveram de forma avassaladora logo no assalto inicial, além de verdadeiras guerras que foram decididas nos detalhes pelos juízes laterais.

O confronto de abertura da noite trouxe uma agressividade avassaladora com a vitória de Emerson Uchôa sobre Carlos Henrique. Uchôa ditou o ritmo do combate logo no soar do gongo, encurtou a distância com autoridade e definiu o combate por Nocaute Técnico (TKO) com apenas 1 minuto e 35 segundos do primeiro round, levantando o público marajoara.

No embate seguinte, a técnica e a resiliência foram as grandes protagonistas na vitória de Ícaro Kauê diante de Eduardo Silva. Após dois rounds de muito estudo e movimentação estratégica, Kauê soube aproveitar uma brecha na guarda do adversário para encaixar uma finalização perfeita aos 3 minutos e 38 segundos do terceiro round.

O duelo entre John Eder e Alan Pereira se transformou em uma verdadeira guerra de desgaste físico e técnico dentro do cage. Os dois atletas entregaram tudo de si durante três assaltos completos de 5 minutos, alternando momentos de dominância e deixando a decisão nas mãos dos juízes, que coroaram John Eder por decisão dividida.

Mantendo o nível técnico do grappling elevado, Felipe Pit Bull fez jus ao apelido e atropelou Igor Major em uma performance impecável. Com um jogo de quedas muito dinâmico e transições rápidas no solo, Pit Bull precisou de apenas 1 minuto e 15 segundos do primeiro round para liquidar a fatura através de uma finalização plástica.

A arte suave voltou a ditar o ritmo no confronto onde Ronald Figueiredo superou Alexandre Pantoja de forma cirúrgica. Sem dar espaço para as investidas em pé do oponente, Figueiredo levou a luta para a sua área de conforto e garantiu mais uma vitória por finalização para o card, com 1 minuto e 45 segundos do round inicial.

O ritmo frenético das finalizações relâmpago continuou com o show de Luan Ferreira para cima de Robert Histon. Entrando muito focado e com o tempo de reação em dia, Ferreira neutralizou o plano de jogo de Histon logo nos primeiros movimentos e carimbou o triunfo por finalização aos 1 minuto e 16 segundos do assalto de abertura.

A inteligência tática foi o diferencial no combate em que Alejandro Martins venceu Daniel Duarte. Martins soube cozinhar a luta no primeiro round e impôs um forte castigo físico no início do segundo assalto, minando a resistência de Duarte, que não suportou a pressão e optou pela desistência a 1 minuto e 15 segundos do 2º round.

Outro confronto eletrizante que estendeu-se até o limite do tempo regulamentar envolveu a grande vitória de Gustavo Poatan sobre Paulo Borrachinha. Em um duelo franco de pura trocação e muita absorção de golpes por ambas as partes, Poatan conectou os melhores volumes de ataque ao longo dos três rounds e garantiu o triunfo por decisão dividida.

No último e decisivo embate do evento, Edson Didico fechou a noite com chave de ouro ao derrotar Alessandro Cobra em uma exibição de gala. Demonstrando excelente preparo físico, Didico manteve a pressão alta até o final e garantiu a consagração por Nocaute Técnico (TKO) aos 3 minutos e 26 segundos do terceiro round.

Resultados Oficiais do Card:

Luta 01: Emerson Uchôa venceu Carlos Henrique por Nocaute Técnico aos 1m35s do 1º Round.

Luta 02: Ícaro Kauê venceu Eduardo Silva por Finalização aos 3m38s do 3º Round.

Luta 03: John Eder venceu Alan Pereira por Decisão Dividida (3 Rounds de 5 min).

Luta 04: Felipe Pit Bull venceu Igor Major por Finalização aos 1m15s do 1º Round.

Luta 05: Ronald Figueiredo venceu Alexandre Pantoja por Finalização aos 1m45s do 1º Round.

Luta 06: Luan Ferreira venceu Robert Histon por Finalização aos 1m16s do 1º Round.

Luta 07: Alejandro Martins venceu Daniel Duarte por Desistência aos 1m15s do 2º Round.

Luta 08: Gustavo Poatan venceu Paulo Borrachinha por Decisão Dividida (3 Rounds de 5 min).

Luta 09: Edson Didico venceu Alessandro Cobra por Nocaute Técnico aos 3m26s do 3º Round.

Popó vence Whindersson Nunes em reencontro no Fight Music Show

O esperado reencontro entre Popó e Whindersson Nunes durou oito rounds e animou o público presente no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, para o Fight Music Show 8, neste sábado (30). Se na primeira luta o resultado foi um empate técnico, desta vez Popó foi o vencedor do evento após oito assaltos.

Song Yadong vence Deiveson Figueiredo por finalização na luta principal do UFC Macau

Deiveson Figueiredo fez a luta principal do UFC Macau, na manhã deste sábado (já noite na China), e acabou superado por um lutador da casa. No fim do segundo round, o paraense de 38 anos tentou derrubar Song Yadong, mas o chinês reagiu bem, prendeu a cabeça do adversário em uma guilhotina e venceu por finalização. Com o triunfo, o lutador de 28 anos ganha posições na fila pelo cinturão do peso-galo, enquanto Deiveson, duas vezes campeão do peso-mosca, fica mais distante do título.

LFA 234: Lucas Fernando e Jefferson Nascimento nocauteiam e mantêm cinturões em Cajamar-SP

O LFA 234 ratificou dois campeões na noite desta sexta-feira (29), no município paulista de Cajamar. Diante de um Ginásio do Polvilho lotado, com mais de 4 mil pessoas, Lucas Fernando e Jefferson Nascimento defenderam seus cinturões ao nocautear seus adversários com chutes impiedosos.

LFA 234

Cajamar, São Paulo

29 de maio de 2026

Lucas Fernando venceu Leon Soares por nocaute técnico a 1min28s do R1

Jefferson Nascimento venceu Gian Maurente por nocaute aos 2min00s do R4

Mateus Soares venceu Edson dos Anjos por nocaute técnico aos 2min48s do R1

Juliano Prescendo venceu Leonardo Cavalheiro da Silva por decisão unânime

Cassio Barão Jr. venceu João Souza por nocaute aos 1min33s do R1

Ícaro Brito venceu Edgar Oliveira por nocaute técnico aos 1min42s do R2

Lincon Santos venceu Ivan Neves por decisão unânime

Eduardo Dutra venceu Stefan Magalhães por finalização (mata-leão) aos 3min50s do R1

Douglas Lapa venceu Emerson Richard por nocaute técnico aos 4min07s do R2

Maicon Patrício de Jesus venceu Gustavo Rocha por finalização (mata-leão) aos 3min19s do R1

Jean Sevalho venceu Douglas Silva por decisão unânime

Felipe Rosa venceu Celito Nascimento por nocaute técnico aos 4min28s do R1

Laisa Silva venceu Laryssa Leila por decisão unânime

Thalita Soares conquista cinturão peso mosca no Shooto Brasil 137

Na noite de sexta-feira (29), o Shooto Brasil realizou sua 137ª edição na Upper Arena, no Rio de Janeiro. O principal destaque do evento foi a disputa do cinturão peso mosca feminino entre Thalita Soares e Tatiane Aguiar, luta que encerrou o card da organização.

Na luta principal da noite, Thalita Soares teve atuação dominante diante de Tatiane Aguiar. A atleta impôs ritmo intenso desde os primeiros momentos do confronto, conectando golpes contundentes e controlando as ações em pé. A definição do combate aconteceu no segundo round, quando Thalita conquistou a vitória por nocaute técnico e garantiu o cinturão da categoria peso mosca do Shooto Brasil.

O co-main event também movimentou o público presente na Upper Arena. Invicto na organização, Bruno Fernando conquistou sua terceira vitória no Shooto Brasil ao derrotar Charles Duarte por nocaute técnico ainda nos instantes iniciais do combate. Após o resultado, o atleta da equipe Top Brothers/Atos Jiu-Jitsu Rio solicitou uma oportunidade pelo cinturão peso pena durante a entrevista realizada dentro do cage. O pedido foi confirmado pelo matchmaker da organização, e o lutador deverá disputar o título em uma das próximas edições do evento.

Entre os demais destaques do card, Rogério Sobrinho venceu Breno Marinho por nocaute técnico após um combate movimentado, enquanto Pedro Campos superou Neto Mota em uma luta marcada pela intensidade e pela troca constante de ações ao longo dos rounds.

SHOOTO BRASIL 137

Data: 29 de maio de 2026

Local: Upper Arena – Rio de Janeiro (RJ)

Thalita Soares venceu Tatiane Aguiar – nocaute técnico (2º round)

Bruno Fernando venceu Charles Duarte – nocaute técnico (1º round)

Pedro Campos venceu Neto Mota – nocaute técnico (3º round)

Rogério Sobrinho venceu Breno Marinho – nocaute técnico (3º round)

Ronildo Cabral venceu Walber dos Anjos – finalização chave de calcanhar (2º round)

Mohamed Camara venceu Jeimison Oliveira – decisão dividida dos juízes

Mindaugas Bartkus venceu Arthur Mota – decisão dividida dos juízes

Vitor Loost venceu Marcus Vinicius – nocaute técnico (2º round)

Carlos Sátiro venceu Jorge Luiz – nocaute técnico (3º round)

Douglas Silva venceu Rodrigo Gomes – finalização mate leão (1º round)