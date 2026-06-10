Em jogo nervoso, seleção brasileira feminina de futebol perde para os EUA em Fortaleza Estadão Conteúdo 10.06.26 0h17 Em um jogo nervoso, repleto de faltas e com um público de 55.744 torcedores, a seleção brasileira feminina de futebol perdeu o amistoso para os Estados Unidos, nesta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, por 1 a 0. Com o resultado, as norte-americana devolveram a derrota, por 2 a 1, sofrida sábado passado, na Neo Química Arena, em São Paulo. O técnico Arthur Elias formou a equipe titular com Lorena; Isabela, Isa Haas, Mariza e Angelina; Ary Borges, Gabi Portillo e Aline Gomes; Tainá Maranhão, Gio e Dudinha. Com marcação individual, o Brasil teve iniciativa no ataque, mas logo o Estados Unidos assumiram o comando do jogo. A disputa pela bola foi intensa no meio de campo e vários lances ríspidos foram registrados de lado a lado. O primeiro lance perigoso da partida ocorreu aos 17 minutos, em cobrança de falta de Tainá Maranhão, que por pouco não acertou o canto direito. A resposta americana veio aos 20, com bela jogada individual de Wilson para boa defesa de Lorena. Um momento de apreensão ocorreu aos 30 minutos com a contusão no joelho direito de Dudinha. Ela foi substituída por Bia Zaneratto. O final do primeiro tempo foi todo dos Estados Unidos, que só não foram para o intervalo em vantagem no placar por causa de duas belas defesas de Lorena. As equipes voltaram com a mesma intensidade para o segundo tempo. Os Estados Unidos foram ao ataque, enquanto o Brasil passou a contra-atacar com as entradas de Kerolin e Ludmila. As americanas por pouco não abriram o placar aos dez minutos, exatamente em um contra-ataque. Aos 17 minutos, Wilson fez jogada individual, disparou de fora da área, a bola desviou em Isabela e enganou Lorena: 1 a 0 para os Estados Unidos. A seleção sentiu o gol e só não levou o segundo aos 20 minutos porque a bola bateu na trave direita de Lorena. Aos 22, a defesa nacional teve novo momento de total descontrole. Aos 26 e 31, Lorena fez mais duas belas defesas. Depois de tantos momentos de tensão, o público no Castelão delirou com a entrada da veterana Marta, aos 34 minutos. A craque entrou brava, discutiu com algumas jogadoras americanas, mas pouco fez para evitar a derrota brasileira. Nos acréscimos, Bia Zaneratto e Tarciane foram expulsas. Ludmila recebeu o cartão vermelho após o final do jogo por reclamação. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol amistoso Brasil Estados Unidos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35 MMA Sport Club Chuva de nocautes e finalizações, FKS Fight Night incendeia Marabá com combates eletrizantes 09.06.26 12h18 Futebol Papão impetuoso, ambicioso e glorioso 09.06.26 12h15 Futebol Paysandu convoca reunião do Conselho Deliberativo para julgamento de contas Etapa considerada uma das mais importantes do calendário administrativo do clube. 09.06.26 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES Liga Europa Benfica x Rangers: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (07/03) pela Liga Europa Benfica e Rangers jogam nesta quinta as oitavas de final da Europa League; veja o horário e onde assistir jogo de hoje ao vivo 07.03.24 12h06 Futebol FPF realiza vistoria na Arena Verde e definição de jogo atrasado do Remo deve sair na quinta (8) Leão enfrentaria o Tapajós no estádio no dia 28 de janeiro, mas a partida foi adiada devido ao estado ruim do gramado. 07.02.24 16h05 NBA Raptors x Warriors: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (18/12) pela NBA Toronto Raptors e Golden State Warriors jogam neste domingo pela NBA; veja onde assistir e o horário do jogo 18.12.22 17h00 Futebol Tuna Luso procura atacante e promove dois atletas da base para sequência da Série D; entenda Departamento de futebol e comissão técnica procuram reforços para alavancar campanha na Série D, onde o time ocupa a lanterna do grupo 2 14.06.22 9h48