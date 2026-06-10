Em jogo nervoso, seleção brasileira feminina de futebol perde para os EUA em Fortaleza

Em um jogo nervoso, repleto de faltas e com um público de 55.744 torcedores, a seleção brasileira feminina de futebol perdeu o amistoso para os Estados Unidos, nesta terça-feira, na Arena Castelão, em Fortaleza, por 1 a 0. Com o resultado, as norte-americana devolveram a derrota, por 2 a 1, sofrida sábado passado, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O técnico Arthur Elias formou a equipe titular com Lorena; Isabela, Isa Haas, Mariza e Angelina; Ary Borges, Gabi Portillo e Aline Gomes; Tainá Maranhão, Gio e Dudinha.

Com marcação individual, o Brasil teve iniciativa no ataque, mas logo o Estados Unidos assumiram o comando do jogo. A disputa pela bola foi intensa no meio de campo e vários lances ríspidos foram registrados de lado a lado.

O primeiro lance perigoso da partida ocorreu aos 17 minutos, em cobrança de falta de Tainá Maranhão, que por pouco não acertou o canto direito. A resposta americana veio aos 20, com bela jogada individual de Wilson para boa defesa de Lorena.

Um momento de apreensão ocorreu aos 30 minutos com a contusão no joelho direito de Dudinha. Ela foi substituída por Bia Zaneratto.

O final do primeiro tempo foi todo dos Estados Unidos, que só não foram para o intervalo em vantagem no placar por causa de duas belas defesas de Lorena.

As equipes voltaram com a mesma intensidade para o segundo tempo. Os Estados Unidos foram ao ataque, enquanto o Brasil passou a contra-atacar com as entradas de Kerolin e Ludmila. As americanas por pouco não abriram o placar aos dez minutos, exatamente em um contra-ataque.

Aos 17 minutos, Wilson fez jogada individual, disparou de fora da área, a bola desviou em Isabela e enganou Lorena: 1 a 0 para os Estados Unidos.

A seleção sentiu o gol e só não levou o segundo aos 20 minutos porque a bola bateu na trave direita de Lorena. Aos 22, a defesa nacional teve novo momento de total descontrole. Aos 26 e 31, Lorena fez mais duas belas defesas.

Depois de tantos momentos de tensão, o público no Castelão delirou com a entrada da veterana Marta, aos 34 minutos. A craque entrou brava, discutiu com algumas jogadoras americanas, mas pouco fez para evitar a derrota brasileira. Nos acréscimos, Bia Zaneratto e Tarciane foram expulsas. Ludmila recebeu o cartão vermelho após o final do jogo por reclamação.