Remo inicia caminhada na Copa Brasileirinho Sub-12 em Minas Gerais Equipe azulina estreia nesta quarta-feira e busca vaga na fase eliminatória de uma das principais competições de base do país O Liberal 09.06.26 18h28 A equipe azulina chega ao torneio comandada pelo treinador Netão. (Ascom Remo) O Clube do Remo já está em Minas Gerais para a disputa da Copa Brasileirinho Sub-12 2026. A competição reúne equipes de diferentes regiões do país e será realizada na cidade de Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A equipe azulina chega ao torneio com uma delegação formada por 22 atletas. O grupo será comandado pelo treinador Netão, com o auxílio de Anderson Pojo na comissão técnica. Na primeira fase, o Remo terá pela frente os times do Mr. Soccer-MG, Legião-DF, São Cristóvão-MG e Arouca Barra-RJ. A estreia acontece nesta quarta-feira (10), às 10h20, diante do Mr. Soccer. VEJA MAIS Remo contrata jogador para base mesmo durante período eleitoral; entenda Segundo fontes da reportagem, manobra não é proibida pelo estatuto do clube. Eleições para presidência azulina ocorrem no domingo (12). Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 Remo conquista título do Quadrangular Regional de Futebol Sub-15 de Portel Competição foi realizada com quatro equipes do Pará e Amapá A Copa Brasileirinho Sub-12 contará com a participação de 35 equipes, divididas em sete grupos com cinco integrantes cada. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam diretamente para as oitavas de final. As outras duas vagas da fase eliminatória serão preenchidas pelos dois melhores terceiros colocados entre todos os grupos. Considerada uma das competições mais tradicionais das categorias de base no país, a Copa Brasileirinho costuma reunir clubes, escolas de futebol e projetos formadores de diversos estados, servindo como vitrine para jovens talentos. A expectativa do Remo é realizar uma boa campanha e buscar uma vaga entre os 16 melhores times da competição, representando o futebol paraense em mais um torneio nacional de base. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo futebol sub-12 copa brasileirinho sub12 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo inicia caminhada na Copa Brasileirinho Sub-12 em Minas Gerais Equipe azulina estreia nesta quarta-feira e busca vaga na fase eliminatória de uma das principais competições de base do país 09.06.26 18h28 Futebol Atleta do Remo conquista tricampeonato na Taça Mato Grosso de Boliche Dayse Silva venceu a Primeira Divisão de Duplas Femininas e garantiu mais um título nacional para o clube paraense 09.06.26 17h32 Futebol Presidente do Operário-PR descarta saída de meia para o Remo: ‘Ele não quer sair’ Segundo Álvaro Goes, Boschilia, destaque do Fantasma, não deve sair da equipe até o final da temporada. 09.06.26 14h05 Futebol Remo abre seletiva para reforçar categorias de base do futsal em 2026 Avaliação será voltada para atletas das categorias sub-16 e sub-17 e acontecerá no ginásio Serra Freire, em Belém 08.06.26 19h59 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATACANTE Neymar foi cortado da Seleção? Veja situação do atacante na Copa do Mundo após novos exames Camisa 10 segue em recuperação de uma lesão na panturrilha e ainda gera dúvidas sobre sua presença no primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo 2026 08.06.26 20h55 ESPIA SÓ! Juíza, esposa de Júnior Rocha revela dieta do treinador do Paysandu; veja o vídeo! 'Maromba bicolor', Júnior Rocha vem conquistando a torcida do Papão com seriedade e títulos, apesar da saudade da esposa, que é concursada e não reside em Belém 08.06.26 17h09 Futebol Justiça rejeita ação de Borasi e garante vitória ao Paysandu em disputa trabalhista Ex-jogador bicolor, argentino cobrava R$ 101,7 mil do clube referentes ao período em que atuou pela equipe paraense. 09.06.26 12h35 Futebol Presidente do Operário-PR descarta saída de meia para o Remo: ‘Ele não quer sair’ Segundo Álvaro Goes, Boschilia, destaque do Fantasma, não deve sair da equipe até o final da temporada. 09.06.26 14h05