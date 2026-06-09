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Remo inicia caminhada na Copa Brasileirinho Sub-12 em Minas Gerais

Equipe azulina estreia nesta quarta-feira e busca vaga na fase eliminatória de uma das principais competições de base do país

O Liberal
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A equipe azulina chega ao torneio comandada pelo treinador Netão. (Ascom Remo)

O Clube do Remo já está em Minas Gerais para a disputa da Copa Brasileirinho Sub-12 2026. A competição reúne equipes de diferentes regiões do país e será realizada na cidade de Sarzedo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A equipe azulina chega ao torneio com uma delegação formada por 22 atletas. O grupo será comandado pelo treinador Netão, com o auxílio de Anderson Pojo na comissão técnica.

Na primeira fase, o Remo terá pela frente os times do Mr. Soccer-MG, Legião-DF, São Cristóvão-MG e Arouca Barra-RJ. A estreia acontece nesta quarta-feira (10), às 10h20, diante do Mr. Soccer.

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A Copa Brasileirinho Sub-12 contará com a participação de 35 equipes, divididas em sete grupos com cinco integrantes cada. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam diretamente para as oitavas de final. As outras duas vagas da fase eliminatória serão preenchidas pelos dois melhores terceiros colocados entre todos os grupos.

Considerada uma das competições mais tradicionais das categorias de base no país, a Copa Brasileirinho costuma reunir clubes, escolas de futebol e projetos formadores de diversos estados, servindo como vitrine para jovens talentos.

A expectativa do Remo é realizar uma boa campanha e buscar uma vaga entre os 16 melhores times da competição, representando o futebol paraense em mais um torneio nacional de base.

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