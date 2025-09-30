Remo conquista título do Quadrangular Regional de Futebol Sub-15 de Portel

O Remo foi o grande campeão do Quadrangular Regional de Futebol Sub-15 de Portel, região do Marajó. Na decisão, o time azulino venceu por 6 a 0 o Bregafó e conquistou o título. O torneio foi realizado no último fim de semana e contou com quatro times do estado e do Amapá.

Em um formato diferente, a competição de base já começou nas semifinais e reuniu os times São Vicente Futebol Clube, de Portel, Gol de Placa, do Amapá, Bregafó, de Breves, e o Remo, representando a capital paraense.

Nas semis, o Leão Azul venceu o São Vicente por 4 a 0, enquanto o Bregafó superou a equipe do Amapá por 1 a 0. Com isso, o clube azulino e o time de Breves se enfrentaram na grande decisão.

O Remo controlou o duelo e aplicou uma goleada de 6 a 0 para conquistar a taça no interior do Pará.

"Foi uma experiência muito boa participar do quadrangular. Estou feliz pelo desempenho da equipe e agradeço o convite da prefeitura de Portel e às equipes que participaram desse torneio. Gratidão a Deus, à comissão técnica do Remo e aos nossos pais, que sempre estão nos apoiando", declarou o jogador do time sub-15 do Remo, Renan Matos.

Com o futebol sendo a modalidade que mais atrai jovens e a mais praticada do Brasil, a competição é uma iniciativa que visa potencializar novos talentos e desenvolver a modalidade desde a base na região. Esta foi a primeira edição do torneio, e o público local abraçou o evento, comparecendo para torcer pelos atletas.

"O esporte nos proporciona momentos únicos em nossas vidas, como essa viagem para Portel com os nossos filhos atletas do sub-15 do Remo. Foi a primeira viagem de navio da nossa equipe e foi muito gratificante participar desse torneio e sair com mais um título e grandes emoções ao lado dos nossos filhos e da comissão técnica", concluiu Márcia Matos, espectadora e mãe de jogador.