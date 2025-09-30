Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Remo conquista título do Quadrangular Regional de Futebol Sub-15 de Portel

Competição foi realizada com quatro equipes do Pará e Amapá

O Liberal
fonte

Remo goleou na final e venceu o torneio (Divulgação)

O Remo foi o grande campeão do Quadrangular Regional de Futebol Sub-15 de Portel, região do Marajó. Na decisão, o time azulino venceu por 6 a 0 o Bregafó e conquistou o título. O torneio foi realizado no último fim de semana e contou com quatro times do estado e do Amapá. 

Em um formato diferente, a competição de base já começou nas semifinais e reuniu os times São Vicente Futebol Clube, de Portel, Gol de Placa, do Amapá, Bregafó, de Breves, e o Remo, representando a capital paraense.

Nas semis, o Leão Azul venceu o São Vicente por 4 a 0, enquanto o Bregafó superou a equipe do Amapá por 1 a 0. Com isso, o clube azulino e o time de Breves se enfrentaram na grande decisão.

VEJA MAIS 

image Após gol contra o Remo, promessa da base renova contrato com o Paysandu
volante Pedro Henrique ganhou um novo vínculo com o Papão

image Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15
Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém

O Remo controlou o duelo e aplicou uma goleada de 6 a 0 para conquistar a taça no interior do Pará.

"Foi uma experiência muito boa participar do quadrangular. Estou feliz pelo desempenho da equipe e agradeço o convite da prefeitura de Portel e às equipes que participaram desse torneio. Gratidão a Deus, à comissão técnica do Remo e aos nossos pais, que sempre estão nos apoiando", declarou o jogador do time sub-15 do Remo, Renan Matos.

Com o futebol sendo a modalidade que mais atrai jovens e a mais praticada do Brasil, a competição é uma iniciativa que visa potencializar novos talentos e desenvolver a modalidade desde a base na região. Esta foi a primeira edição do torneio, e o público local abraçou o evento, comparecendo para torcer pelos atletas.

"O esporte nos proporciona momentos únicos em nossas vidas, como essa viagem para Portel com os nossos filhos atletas do sub-15 do Remo. Foi a primeira viagem de navio da nossa equipe e foi muito gratificante participar desse torneio e sair com mais um título e grandes emoções ao lado dos nossos filhos e da comissão técnica", concluiu Márcia Matos, espectadora e mãe de jogador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol de base

sub-15

remo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA

Paraense Larissa Pacheco fala sobre possível revanche contra Cris Cyborg: 'Ela não quer'

Lutadora paraense perdeu para a veterana por decisão em outubro de 2024, pediu revanche, mas não foi atendida

30.09.25 12h25

Futebol

Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes

Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes

30.09.25 12h09

Futebol

Remo conquista título do Quadrangular Regional de Futebol Sub-15 de Portel

Competição foi realizada com quatro equipes do Pará e Amapá

30.09.25 11h51

Futebol

Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém

Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém.

30.09.25 10h50

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira

30.09.25 7h00

Futebol

Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes

Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes

30.09.25 12h09

Setembro Azul

Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras

Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol

30.09.25 8h55

AINDA DÁ

'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma

Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time”

28.09.25 20h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda