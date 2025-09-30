Remo conquista título do Quadrangular Regional de Futebol Sub-15 de Portel Competição foi realizada com quatro equipes do Pará e Amapá O Liberal 30.09.25 11h51 Remo goleou na final e venceu o torneio (Divulgação) O Remo foi o grande campeão do Quadrangular Regional de Futebol Sub-15 de Portel, região do Marajó. Na decisão, o time azulino venceu por 6 a 0 o Bregafó e conquistou o título. O torneio foi realizado no último fim de semana e contou com quatro times do estado e do Amapá. Em um formato diferente, a competição de base já começou nas semifinais e reuniu os times São Vicente Futebol Clube, de Portel, Gol de Placa, do Amapá, Bregafó, de Breves, e o Remo, representando a capital paraense. Nas semis, o Leão Azul venceu o São Vicente por 4 a 0, enquanto o Bregafó superou a equipe do Amapá por 1 a 0. Com isso, o clube azulino e o time de Breves se enfrentaram na grande decisão. VEJA MAIS Após gol contra o Remo, promessa da base renova contrato com o Paysandu volante Pedro Henrique ganhou um novo vínculo com o Papão Nos pênaltis, Remo supera o Paysandu e conquista o título da Copa Pará Feminina Sub-15 Final ocorreu na última quinta-feira (4), no Centro Esportivo da Juventude (Ceju), em Belém O Remo controlou o duelo e aplicou uma goleada de 6 a 0 para conquistar a taça no interior do Pará. "Foi uma experiência muito boa participar do quadrangular. Estou feliz pelo desempenho da equipe e agradeço o convite da prefeitura de Portel e às equipes que participaram desse torneio. Gratidão a Deus, à comissão técnica do Remo e aos nossos pais, que sempre estão nos apoiando", declarou o jogador do time sub-15 do Remo, Renan Matos. Com o futebol sendo a modalidade que mais atrai jovens e a mais praticada do Brasil, a competição é uma iniciativa que visa potencializar novos talentos e desenvolver a modalidade desde a base na região. Esta foi a primeira edição do torneio, e o público local abraçou o evento, comparecendo para torcer pelos atletas. "O esporte nos proporciona momentos únicos em nossas vidas, como essa viagem para Portel com os nossos filhos atletas do sub-15 do Remo. Foi a primeira viagem de navio da nossa equipe e foi muito gratificante participar desse torneio e sair com mais um título e grandes emoções ao lado dos nossos filhos e da comissão técnica", concluiu Márcia Matos, espectadora e mãe de jogador. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol de base sub-15 remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Paraense Larissa Pacheco fala sobre possível revanche contra Cris Cyborg: 'Ela não quer' Lutadora paraense perdeu para a veterana por decisão em outubro de 2024, pediu revanche, mas não foi atendida 30.09.25 12h25 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 Futebol Remo conquista título do Quadrangular Regional de Futebol Sub-15 de Portel Competição foi realizada com quatro equipes do Pará e Amapá 30.09.25 11h51 Futebol Com baixas e retorno de vice-artilheiro da Série B, Cuiabá-MT enfrenta Paysandu em Belém Partida ocorre nesta quinta-feira (2), às 19h, no Estádio Curuzu, em Belém. 30.09.25 10h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (30/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Champions League e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta terça-feira 30.09.25 7h00 Futebol Copa Verde: CBF deve fazer mudanças na competição e recriar a Copa Norte em 2026; saiba detalhes Reforma do torneio prevê cotas de premiação milionárias e mais clubes participantes 30.09.25 12h09 Setembro Azul Corinthians se torna o primeiro clube brasileiro a batizar jogadores em Libras Ação faz parte do Setembro Azul e promove inclusão de pessoas surdas no futebol 30.09.25 8h55 AINDA DÁ 'Hoje a equipe provou ter condição', diz Márcio Fernandes após vitória sobre o Criciúma Márcio também destacou a superação do elenco diante de seis desfalques, que ele considera “talvez os de maior qualidade técnica do nosso time” 28.09.25 20h19