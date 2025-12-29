Ídolo do Paysandu, Yago Pikachu fica perto de acerto com o Remo, afirma jornalista

Revelado pelo Paysandu e ídolo da torcida bicolor após as campanhas de acesso à Série B em 2012 e 2014, o meia Yago Pikachu está próximo de um acerto com o Remo, maior rival do Papão. A informação foi divulgada pelo jornalista Michel Anderson, da Rádio Liberal+, que aponta que o jogador tem em mãos uma proposta considerada atrativa do clube azulino, mas ainda não definiu se permanecerá no futebol brasileiro na próxima temporada.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

O exterior surge como uma possibilidade concreta no horizonte do atleta. Além do interesse do Remo, um clube da Turquia também apresentou proposta. Uma reunião está marcada para a tarde desta segunda-feira (29) entre representantes do time europeu e o estafe do jogador, com o objetivo de alinhar expectativas esportivas e valores contratuais. A partir desse encontro, Yago Pikachu deverá tomar a decisão sobre onde atuará em 2026.

VEJA MAIS

Segundo Michel Anderson, a proposta do Remo prevê contrato de um ano, com salários ligeiramente inferiores aos que o meia recebia no Fortaleza, clube pelo qual disputou a Série A em 2025. O vínculo inclui cláusula de renovação automática por mais uma temporada, caso o Leão Azul consiga permanecer na elite do futebol brasileiro ao final do próximo ano. Outras equipes da Primeira Divisão, como Chapecoense-SC e Athletico-PR, chegaram a sondar o atleta, mas não formalizaram propostas.

“A proposta do Remo agradou. Não é o mesmo contrato que ele tinha no Fortaleza, mas é uma proposta interessante. Ofereceram um ano de contrato por conta das eleições no Remo. O Tonhão está no último ano de mandato e, por conta disso, o estatuto do clube não permite deixar contratos para gestões futuras”, afirmou Michel Anderson.

Números

Mesmo aos 33 anos, Yago Pikachu mantém desempenho consistente. De 2023 até agora, o jogador disputou 192 partidas, marcou 32 gols e distribuiu 19 assistências. Pelo Fortaleza, conquistou duas Copas do Nordeste e três Campeonatos Cearenses, sendo peça importante nas campanhas recentes do clube.

Apesar de ainda não confirmar oficialmente qualquer negociação com o Remo, Pikachu já comentou publicamente sobre a possibilidade. Em entrevista à TV Cultura, o meia tratou o tema com cautela e ressaltou o profissionalismo na condução da carreira.

“Se chegar, a gente vai ter que saber avaliar da melhor maneira possível, para saber se vale a pena ou não para mim. Nunca fui de desrespeitar nenhum clube. Sou profissional, é meu trabalho. Mas, no momento, ninguém do Remo me procurou, nem procurou meu pai, que é meu representante. Então estou bem tranquilo, desfrutando as férias e depois do Natal avaliar, primeiro com o Fortaleza, para ver se fico ou não fico, e depois ver algum caminho”, declarou.

Trajetória

Natural de Belém, Yago Pikachu iniciou a carreira no futsal antes de migrar para o futebol de campo, onde se destacou nas categorias de base do Paysandu. Promovido ao time profissional em 2012, teve impacto imediato: disputou 40 partidas, marcou 12 gols e foi um dos nomes do acesso à Série B naquele ano.

O jogador permaneceu no Papão até 2015 e entrou para a história do clube como o lateral-direito com mais gols marcados, ao todo 62. No período, conquistou o Campeonato Paraense de 2013 e participou de campanhas marcantes do time alviceleste.

Em 2016, Pikachu foi negociado com o Vasco da Gama, onde atuou até 2020 e conquistou o Campeonato Carioca de 2016, antes de seguir carreira no futebol do Nordeste.