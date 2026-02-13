Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão Igor WIlson 13.02.26 19h41 Preferência por seguir jogando, confiança no trabalho e a sensação de que o Remo deixou pontos importantes pelo caminho. Foi nesse tom que Yago Pikachu falou após mais um dia de treinamentos do elenco azulino, realizado nesta sexta-feira (13), no Baenão. Autor do gol de empate do Leão no duelo diante do Atlético-MG, o meia admitiu que preferia a continuidade do Brasileirão à pausa de Carnaval, período em que apenas o time B seguirá atuando no Campeonato Paraense. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Tudo tem seu pró e seu contra. Vamos treinar e corrigir os erros, mas, pelo último jogo que a gente fez, a gente já queria jogar no próximo fim de semana pelo Brasileiro. Pra tirar também um pouco da ansiedade pela primeira vitória, e pelo que a gente apresentou o último jogo.” O Remo ainda busca sua primeira vitória na Série A, após três rodadas marcadas por uma derrota e dois empates com gosto amargo. Contra o Mirassol, no Mangueirão, a equipe azulina vencia por 2 a 0 e acabou cedendo o empate nos minutos finais. Já diante do Atlético, na Arena MRV, chegou a estar à frente no placar até o último lance, quando sofreu o gol de Dudu que decretou o 3 a 3. Para Pikachu, apesar dos resultados, o desempenho apresentado anima para a sequência da competição. “Acho que esse início, apesar dos resultados, está sendo positivo. Nesses dois últimos jogos, esse é o parâmetro que temos que ter daqui pra frente, conseguimos competir com grandes adversários”, avaliou o jogador, reforçando que atuar em Belém precisa ser um diferencial ao longo do campeonato. “Se você não vencer, não perde, porque na Série A é importante você estar pontuando”, completou. Vivendo sua primeira temporada com a camisa azulina após passagem marcante pelo maior rival, Pikachu também comentou sobre o processo de adaptação ao Leão. Segundo ele, a sequência de jogos tem ajudado a ganhar confiança dentro e fora de campo. “Estou me sentindo muito mais à vontade com o passar do tempo. A adaptação está sendo favorável, e isso é importante também para ganhar a confiança do torcedor”, destacou. O time A do Remo aproveitarpa a pausa na Série A para seguir treinando para ajustes, antes do próximo compromisso,, marcado para o dia 25, no Mangueirão, contra o Internacional. "Que a gente consiga essa tão sonhada primeira vitória", diz Pikachu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 BAIXA Atacante do Remo é diagnosticado com lesão grave O Remo não divulgou prazo oficial para o retorno do atleta aos gramados, mas a gravidade da lesão indica um período mais prolongado de recuperação 13.02.26 19h08 Futebol Remo anuncia João Neto Ferreira como novo gerente de futebol João Neto chega para somar ao cargo, formando dupla com Daniel Dambrós 13.02.26 15h26 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 futebol FPF divulga tabela detalhada do mata-mata do Parazão; veja confrontos Primeira fase da competição termina no próximo domingo (15), com definição dos classificados 13.02.26 11h57