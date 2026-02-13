Capa Jornal Amazônia
Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou'

Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão

Igor WIlson

Preferência por seguir jogando, confiança no trabalho e a sensação de que o Remo deixou pontos importantes pelo caminho. Foi nesse tom que Yago Pikachu falou após mais um dia de treinamentos do elenco azulino, realizado nesta sexta-feira (13), no Baenão. Autor do gol de empate do Leão no duelo diante do Atlético-MG, o meia admitiu que preferia a continuidade do Brasileirão à pausa de Carnaval, período em que apenas o time B seguirá atuando no Campeonato Paraense.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

"Tudo tem seu pró e seu contra. Vamos treinar e corrigir os erros, mas, pelo último jogo que a gente fez, a gente já queria jogar no próximo fim de semana pelo Brasileiro. Pra tirar também um pouco da ansiedade pela primeira vitória, e pelo que a gente apresentou o último jogo.” 

O Remo ainda busca sua primeira vitória na Série A, após três rodadas marcadas por uma derrota e dois empates com gosto amargo. Contra o Mirassol, no Mangueirão, a equipe azulina vencia por 2 a 0 e acabou cedendo o empate nos minutos finais. Já diante do Atlético, na Arena MRV, chegou a estar à frente no placar até o último lance, quando sofreu o gol de Dudu que decretou o 3 a 3. Para Pikachu, apesar dos resultados, o desempenho apresentado anima para a sequência da competição.

“Acho que esse início, apesar dos resultados, está sendo positivo. Nesses dois últimos jogos, esse é o parâmetro que temos que ter daqui pra frente, conseguimos competir com grandes adversários”, avaliou o jogador, reforçando que atuar em Belém precisa ser um diferencial ao longo do campeonato. “Se você não vencer, não perde, porque na Série A é importante você estar pontuando”, completou.

Vivendo sua primeira temporada com a camisa azulina após passagem marcante pelo maior rival, Pikachu também comentou sobre o processo de adaptação ao Leão. Segundo ele, a sequência de jogos tem ajudado a ganhar confiança dentro e fora de campo. “Estou me sentindo muito mais à vontade com o passar do tempo. A adaptação está sendo favorável, e isso é importante também para ganhar a confiança do torcedor”, destacou.

O time A do Remo aproveitarpa a pausa na Série A para seguir treinando para ajustes, antes do próximo compromisso,, marcado para o dia 25, no Mangueirão, contra o Internacional. "Que a gente consiga essa tão sonhada primeira vitória", diz Pikachu.

