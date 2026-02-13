Atacante do Remo é diagnosticado com lesão grave

O Clube do Remo confirmou nesta sexta-feira (8) a lesão do atacante Eduardo Melo, que atuou pelo time B azulino no empate em 2 a 2 com o Castanhal, na última quarta-feira, no Estádio Modelão, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paraense.

De acordo com comunicado divulgado pelo departamento médico do clube, o jogador foi submetido a exames no Hospital Porto Dias, onde teve diagnosticada uma lesão grau IVB no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Eduardo relatou dores musculares durante a reapresentação do elenco, realizada nesta quinta-feira no Baenão, o que levou à avaliação clínica e ao encaminhamento imediato para exames de imagem.

Após a confirmação da lesão, o atacante já iniciou o processo de recuperação no Nasp, centro de apoio à saúde do clube. O Remo não divulgou prazo oficial para o retorno do atleta aos gramados, mas a gravidade da lesão indica um período mais prolongado de recuperação, o que deve tirá-lo das próximas partidas tanto do Campeonato Paraense quanto do início da sequência no Brasileirão.