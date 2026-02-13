Atacante do Remo é diagnosticado com lesão grave O Remo não divulgou prazo oficial para o retorno do atleta aos gramados, mas a gravidade da lesão indica um período mais prolongado de recuperação O Liberal 13.02.26 19h08 O Clube do Remo confirmou nesta sexta-feira (8) a lesão do atacante Eduardo Melo, que atuou pelo time B azulino no empate em 2 a 2 com o Castanhal, na última quarta-feira, no Estádio Modelão, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. De acordo com comunicado divulgado pelo departamento médico do clube, o jogador foi submetido a exames no Hospital Porto Dias, onde teve diagnosticada uma lesão grau IVB no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Eduardo relatou dores musculares durante a reapresentação do elenco, realizada nesta quinta-feira no Baenão, o que levou à avaliação clínica e ao encaminhamento imediato para exames de imagem. Após a confirmação da lesão, o atacante já iniciou o processo de recuperação no Nasp, centro de apoio à saúde do clube. O Remo não divulgou prazo oficial para o retorno do atleta aos gramados, mas a gravidade da lesão indica um período mais prolongado de recuperação, o que deve tirá-lo das próximas partidas tanto do Campeonato Paraense quanto do início da sequência no Brasileirão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PILHADO Pikachu diz que preferia bola rolando do que pausa de Carnaval: 'pelo que a gente já apresentou' Autor de gol contra o Atlético-MG, meia afirma que equipe queria seguir jogando no Brasileirão, lamenta pontos perdidos nas rodadas iniciais e projeta primeira vitória diante do Internacional, no Mangueirão 13.02.26 19h41 BAIXA Atacante do Remo é diagnosticado com lesão grave O Remo não divulgou prazo oficial para o retorno do atleta aos gramados, mas a gravidade da lesão indica um período mais prolongado de recuperação 13.02.26 19h08 Futebol Remo anuncia João Neto Ferreira como novo gerente de futebol João Neto chega para somar ao cargo, formando dupla com Daniel Dambrós 13.02.26 15h26 futebol Após empate no Parazão, auxiliar do Remo vê pontos positivos e destaca oportunidades à base Yony Londoño comandou a equipe azulina no empate contra o Castanhal, na última quinta-feira (12) 13.02.26 12h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com Remo e Paysandu na disputa, CBF confirma datas e detalhes da Copa Verde; confira Torneio será dividido em duas competições, Copa Norte e Centro-Oeste, e terá 24 equipes 13.02.26 10h43 futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (13/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 13.02.26 7h00 futebol FPF divulga tabela detalhada do mata-mata do Parazão; veja confrontos Primeira fase da competição termina no próximo domingo (15), com definição dos classificados 13.02.26 11h57