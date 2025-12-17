Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza O Liberal 17.12.25 20h19 O lateral-direito paraense Yago Pikachu falou pela primeira vez, de forma pública, sobre os rumores que o colocam como possível alvo do Remo para a temporada de 2026. Em entrevista concedida ao jornalista Kleven Pena, da TV Cultura, nesta quarta-feira (17), o jogador tratou o tema com cautela e afirmou que, até o momento, não recebeu nenhuma proposta oficial. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De férias em Belém, Pikachu destacou que seu foco imediato é resolver a situação contratual com o Fortaleza, clube com o qual tem vínculo até o fim de dezembro. Segundo ele, conversas ainda estão em andamento e qualquer definição deve ocorrer apenas após o Natal. VEJA MAIS Professora pede para que alunos fossem à aula com camisas do Remo e vídeo viraliza Torcedora do Remo, a professora Karina Monteiro viralizou com um vídeo em que alunos estão fazendo prova vestidos com a camisa do Leão Azul Remo x Flamengo Brasileirão 2026: saiba quando o time carioca joga em Belém Confronto entre Remo e Flamengo pelo Brasileirão 2026 ocorrerá em setembro, no Mangueirão, com grande expectativa de público “Agora tô de férias, muita gente comentando, falando, o que todo mundo sabe é que eu estou em final de contrato com o Fortaleza, mas tem muita coisa envolvida ainda. A gente ainda tá conversando, ver qual o melhor projeto, e depois sim, depois do Natal a gente pode definir alguma coisa”, afirmou. Cria do Paysandu e ídolo do clube bicolor, Pikachu teve o nome ligado ao Remo no início do mês, em meio ao rebaixamento do Fortaleza para a Série B e ao acesso do time azulino à Série A. Experiente, com passagens marcantes por Vasco e pelo próprio Fortaleza, o lateral é reconhecido como um dos mais artilheiros da posição no futebol brasileiro. Apesar das especulações, o jogador reforçou que não foi procurado por nenhum clube, inclusive o Remo, e que não vê motivo para antecipar decisões enquanto ainda tem contrato em vigor. “Não recebi proposta nenhuma, nem do Remo nem de qualquer outro clube. Ainda tenho contrato com o Fortaleza até o final do ano, então não tenho por que resolver minha vida agora. Primeiro tenho que decidir no Fortaleza, pra depois ver um futuro melhor pra mim. São apenas especulações da imprensa, da galera”, explicou. Questionado sobre a possibilidade de conversar com o clube azulino no futuro, Pikachu adotou tom profissional e evitou qualquer posicionamento definitivo. “Se chegar, a gente vai ter que saber avaliar da melhor maneira possível, pra saber se vale a pena ou não pra mim. Nunca fui de desrespeitar nenhum clube. Sou profissional, é meu trabalho. Mas, no momento, ninguém do Remo me procurou, nem procurou meu pai, que é meu representante. Então estou bem tranquilo, desfrutar as férias e depois do Natal avaliar, primeiro com o Fortaleza, pra ver se fico ou não fico, e depois ver algum caminho", concluiu. 