Professora pede para que alunos fossem à aula com camisas do Remo e vídeo viraliza

O amor pelo clube do coração levou a professora universitária Karina Monteiro, de 29 anos, a fazer uma proposta inusitada aos seus alunos do curso de Direito, em uma faculdade na cidade de Altamira (PA). Torcedora declarada do Remo, Karina sugeriu que os estudantes fossem vestidos com a camisa do Leão Azul para a aula. Em troca, receberiam um “presente de Natal”.

O vídeo gravado pela professora foi publicado nas redes sociais e viralizou, ganhando grande repercussão entre torcedores azulinos e internautas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Acesso, comemoração e criatividade

Após o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro, em meio às comemorações, Karina resolveu inovar na interação com a turma e acabou transformando a sala de aula em uma verdadeira arquibancada do Baenão. Empolgada com a conquista do clube, ela conseguiu fazer boa parte da turma vestir o azul-marinho, com a promessa de um benefício acadêmico.

ASSISTA

Aos alunos que apareceram com a camisa do Remo, a professora concedeu um ponto extra nas avaliações finais, o que aumentou ainda mais a adesão e o clima de descontração. Em conversa com o núcleo de esportes de O Liberal, Karina falou sobre a paixão pelo Remo e revelou um detalhe curioso: apesar do amor pelo clube, nunca assistiu a uma partida do Leão Azul em um estádio. Ela também comentou sobre a relação entre futebol e o ambiente acadêmico.

“Sugeri que eles fossem com a camisa do Remo, com a promessa de um ‘presente de Natal’. Quem não foi não teve nenhum prejuízo. Já os que estiveram com a camisa do Remo ganharam um ponto extra”, explicou.

VEJA MAIS

Futebol e leveza em sala de aula

Segundo Karina, as brincadeiras e provocações sempre fizeram parte da relação com os alunos. Para ela, a descontração é essencial no processo de ensino-aprendizagem, especialmente em um curso tão técnico quanto o Direito.

“Sempre tivemos diálogos descontraídos nas minhas aulas, então eles aproveitam. Ter interação é essencial para o desenvolvimento acadêmico e profissional. O curso de Direito é extremamente técnico e a disciplina que ministrei não é simples. Essa turma é do primeiro semestre e muitos estão tendo o primeiro contato com o mundo jurídico agora. Por isso, uso dinâmicas para mostrar que, apesar de complicado, dá para aprender com leveza, sem ser extremamente rígido, basta ter comprometimento”, afirmou.

Amor pelo futebol vem de família

A paixão de Karina pelo futebol, e pelo Remo, vem de casa. Ela herdou o amor pelo esporte do pai, Seu Abraão Monteiro, e do irmão, Abrão Victor. Segundo a professora, o futebol sempre foi tratado como algo sagrado dentro da família.

“Meu pai e meu irmão são remistas. Em casa, o futebol é sagrado. Essa prática de pedir para os alunos vestirem camisas de times eu já fiz outras vezes, inclusive com a camisa do Vasco, mas essa do Remo foi a primeira que publiquei”, contou.

Karina com seu pai e seu irmão, todos com a camisa do Remo (Arquivo pessoal)

Morando no interior do estado, Karina ainda não conseguiu acompanhar o Leão Azul de perto, mas já estabeleceu uma meta.

“Apesar de ser remista, como moro em Altamira, nunca vi um jogo do Remo ao vivo e a cores. Essa é a minha meta para 2026”, finalizou.