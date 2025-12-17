Professora pede para que alunos fossem à aula com camisas do Remo e vídeo viraliza Torcedora do Remo, a professora Karina Monteiro viralizou com um vídeo em que alunos estão fazendo prova vestidos com a camisa do Leão Azul Fábio Will 17.12.25 13h31 Alunos vestidos com a camisa do Remo (Reprodução / Instagram @karina.monteiro._) O amor pelo clube do coração levou a professora universitária Karina Monteiro, de 29 anos, a fazer uma proposta inusitada aos seus alunos do curso de Direito, em uma faculdade na cidade de Altamira (PA). Torcedora declarada do Remo, Karina sugeriu que os estudantes fossem vestidos com a camisa do Leão Azul para a aula. Em troca, receberiam um “presente de Natal”. O vídeo gravado pela professora foi publicado nas redes sociais e viralizou, ganhando grande repercussão entre torcedores azulinos e internautas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Acesso, comemoração e criatividade Após o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro, em meio às comemorações, Karina resolveu inovar na interação com a turma e acabou transformando a sala de aula em uma verdadeira arquibancada do Baenão. Empolgada com a conquista do clube, ela conseguiu fazer boa parte da turma vestir o azul-marinho, com a promessa de um benefício acadêmico. ASSISTA Aos alunos que apareceram com a camisa do Remo, a professora concedeu um ponto extra nas avaliações finais, o que aumentou ainda mais a adesão e o clima de descontração. Em conversa com o núcleo de esportes de O Liberal, Karina falou sobre a paixão pelo Remo e revelou um detalhe curioso: apesar do amor pelo clube, nunca assistiu a uma partida do Leão Azul em um estádio. Ela também comentou sobre a relação entre futebol e o ambiente acadêmico. “Sugeri que eles fossem com a camisa do Remo, com a promessa de um ‘presente de Natal’. Quem não foi não teve nenhum prejuízo. Já os que estiveram com a camisa do Remo ganharam um ponto extra”, explicou. VEJA MAIS Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro Com novas receitas e patrocínios, Remo triplica faturamento em 2025; veja números Leão Azul teve um faturamento de mais de R$41 milhões em 2025 Futebol e leveza em sala de aula Segundo Karina, as brincadeiras e provocações sempre fizeram parte da relação com os alunos. Para ela, a descontração é essencial no processo de ensino-aprendizagem, especialmente em um curso tão técnico quanto o Direito. “Sempre tivemos diálogos descontraídos nas minhas aulas, então eles aproveitam. Ter interação é essencial para o desenvolvimento acadêmico e profissional. O curso de Direito é extremamente técnico e a disciplina que ministrei não é simples. Essa turma é do primeiro semestre e muitos estão tendo o primeiro contato com o mundo jurídico agora. Por isso, uso dinâmicas para mostrar que, apesar de complicado, dá para aprender com leveza, sem ser extremamente rígido, basta ter comprometimento”, afirmou. Amor pelo futebol vem de família A paixão de Karina pelo futebol, e pelo Remo, vem de casa. Ela herdou o amor pelo esporte do pai, Seu Abraão Monteiro, e do irmão, Abrão Victor. Segundo a professora, o futebol sempre foi tratado como algo sagrado dentro da família. “Meu pai e meu irmão são remistas. Em casa, o futebol é sagrado. Essa prática de pedir para os alunos vestirem camisas de times eu já fiz outras vezes, inclusive com a camisa do Vasco, mas essa do Remo foi a primeira que publiquei", contou. Karina com seu pai e seu irmão, todos com a camisa do Remo (Arquivo pessoal) Morando no interior do estado, Karina ainda não conseguiu acompanhar o Leão Azul de perto, mas já estabeleceu uma meta. "Apesar de ser remista, como moro em Altamira, nunca vi um jogo do Remo ao vivo e a cores. Essa é a minha meta para 2026", finalizou. 