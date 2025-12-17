Remo x Flamengo Brasileirão 2026: saiba quando o time carioca joga em Belém

Com a divulgação completa da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, cresceu a expectativa dos torcedores paraenses sobre quando grandes clubes do eixo Rio–São Paulo voltarão a jogar em Belém. Entre eles, o Flamengo, que terá compromisso marcado contra o Clube do Remo na capital paraense, em um dos confrontos mais aguardados da competição.

O duelo entre Remo e Flamengo, válido pela 26ª rodada do Brasileirão 2026, está previsto para acontecer entre os dias 5, 6 ou 7 de setembro, no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém. A partida deve atrair um grande público, reunindo torcedores azulinos, rubro-negros e amantes do futebol em geral.

Desde a última participação do Paysandu na elite do futebol brasileiro, em 2005, confrontos entre clubes paraenses e equipes tradicionais como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Vasco se tornaram raros na capital. Por isso, a presença do Flamengo no Mangueirão volta a movimentar o cenário esportivo local.

Flamengo tem histórico recente de jogo em Belém

A última vez que o Flamengo atuou em Belém foi em 2 de fevereiro de 2025, também no Mangueirão, quando venceu o Botafogo por 3 a 1 e conquistou o título da Supercopa Rei. Na ocasião, 44.952 torcedores estiveram presentes no estádio.

Os gols rubro-negros foram marcados por Bruno Henrique, duas vezes, e Luiz Araújo, enquanto Patrick de Paula descontou para o Botafogo.

Já o último confronto entre Remo e Flamengo em Belém aconteceu em 3 de abril de 2013, pela Copa do Brasil. Naquela ocasião, o time carioca venceu por 1 a 0, com gol do atacante Rafinha, marcado aos 9 minutos do segundo tempo.

Confronto deve movimentar Belém e o Mangueirão

A partida entre Remo e Flamengo promete ser um dos principais eventos esportivos de 2026 em Belém. O Mangueirão, que passou por reformas recentes, tem capacidade para mais de 50 mil pessoas e está preparado para receber jogos de grande porte, com expectativa de casa cheia.

Datas dos jogos entre Remo e Flamengo no Brasileirão 2026

Pelo calendário oficial da CBF, os confrontos entre as equipes estão previstos para:

7ª rodada: Flamengo x Remo – dias 18 ou 19 de março;

26ª rodada: Remo x Flamengo – 5, 6 ou 7 de setembro, no Mangueirão, em Belém.