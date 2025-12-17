Remo x Flamengo Brasileirão 2026: saiba quando o time carioca joga em Belém Confronto entre Remo e Flamengo pelo Brasileirão 2026 ocorrerá em setembro, no Mangueirão, com grande expectativa de público O Liberal 17.12.25 13h00 Marcelo Rangel e Bruno Henrique (Samara Miranda/Remo e Adriano Fontes/Flamengo) Com a divulgação completa da tabela da Série A do Campeonato Brasileiro de 2026, cresceu a expectativa dos torcedores paraenses sobre quando grandes clubes do eixo Rio–São Paulo voltarão a jogar em Belém. Entre eles, o Flamengo, que terá compromisso marcado contra o Clube do Remo na capital paraense, em um dos confrontos mais aguardados da competição. O duelo entre Remo e Flamengo, válido pela 26ª rodada do Brasileirão 2026, está previsto para acontecer entre os dias 5, 6 ou 7 de setembro, no Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém. A partida deve atrair um grande público, reunindo torcedores azulinos, rubro-negros e amantes do futebol em geral. Desde a última participação do Paysandu na elite do futebol brasileiro, em 2005, confrontos entre clubes paraenses e equipes tradicionais como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Vasco se tornaram raros na capital. Por isso, a presença do Flamengo no Mangueirão volta a movimentar o cenário esportivo local. Flamengo tem histórico recente de jogo em Belém A última vez que o Flamengo atuou em Belém foi em 2 de fevereiro de 2025, também no Mangueirão, quando venceu o Botafogo por 3 a 1 e conquistou o título da Supercopa Rei. Na ocasião, 44.952 torcedores estiveram presentes no estádio. Os gols rubro-negros foram marcados por Bruno Henrique, duas vezes, e Luiz Araújo, enquanto Patrick de Paula descontou para o Botafogo. Já o último confronto entre Remo e Flamengo em Belém aconteceu em 3 de abril de 2013, pela Copa do Brasil. Naquela ocasião, o time carioca venceu por 1 a 0, com gol do atacante Rafinha, marcado aos 9 minutos do segundo tempo. Confronto deve movimentar Belém e o Mangueirão A partida entre Remo e Flamengo promete ser um dos principais eventos esportivos de 2026 em Belém. O Mangueirão, que passou por reformas recentes, tem capacidade para mais de 50 mil pessoas e está preparado para receber jogos de grande porte, com expectativa de casa cheia. Datas dos jogos entre Remo e Flamengo no Brasileirão 2026 Pelo calendário oficial da CBF, os confrontos entre as equipes estão previstos para: 7ª rodada: Flamengo x Remo – dias 18 ou 19 de março; 26ª rodada: Remo x Flamengo – 5, 6 ou 7 de setembro, no Mangueirão, em Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo flamengo jogo do flamengo em belém COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Futebol Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria 17.12.25 11h16 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46