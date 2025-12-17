Capa Jornal Amazônia
Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei

Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém.

Caio Maia

O Cruzeiro derrotou o Asswehly, da Líbia, por 3 sets a 0 na manhã desta quarta-feira (17), em Belém. A partida, válida pela segunda rodada do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, foi disputada no Ginásio Mangueirinho.

A equipe brasileira precisou de cerca de 40 minutos para garantir a vitória. As parciais foram de 25/16, 25/11 e 25/21, demonstrando facilidade nos sets iniciais e um desafio maior no último set.

Com este resultado, o Cruzeiro se mantém vivo na competição, somando três pontos. O time líbio, com duas derrotas, está eliminado do torneio.

O jogo

No primeiro set, o Cruzeiro venceu com tranquilidade. A atuação de Lucão, Douglas e Oppenkoski no bloqueio foi determinante para a vantagem brasileira. Esta foi a primeira parcial vitoriosa do clube na competição.

O segundo set se mostrou ainda mais fácil para a equipe mineira. A parcial foi concluída em menos de 20 minutos, caracterizando um dos sets mais rápidos do torneio até o momento.

O terceiro set apresentou maior dificuldade. O Asswehly melhorou seu desempenho, enquanto o time brasileiro reduziu o ritmo de jogo. O Cruzeiro precisou pedir tempo, mas manteve a superioridade e fechou o jogo em 25/21.

Palavras-chave

esportes

mais esportes

jornal amazônia

vôlei

Mundial de Clubes de Vôlei

