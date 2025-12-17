Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. Caio Maia 17.12.25 12h29 O Cruzeiro derrotou o Asswehly, da Líbia, por 3 sets a 0 na manhã desta quarta-feira (17), em Belém. A partida, válida pela segunda rodada do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, foi disputada no Ginásio Mangueirinho. A equipe brasileira precisou de cerca de 40 minutos para garantir a vitória. As parciais foram de 25/16, 25/11 e 25/21, demonstrando facilidade nos sets iniciais e um desafio maior no último set. Com este resultado, o Cruzeiro se mantém vivo na competição, somando três pontos. O time líbio, com duas derrotas, está eliminado do torneio. O jogo No primeiro set, o Cruzeiro venceu com tranquilidade. A atuação de Lucão, Douglas e Oppenkoski no bloqueio foi determinante para a vantagem brasileira. Esta foi a primeira parcial vitoriosa do clube na competição. O segundo set se mostrou ainda mais fácil para a equipe mineira. A parcial foi concluída em menos de 20 minutos, caracterizando um dos sets mais rápidos do torneio até o momento. O terceiro set apresentou maior dificuldade. O Asswehly melhorou seu desempenho, enquanto o time brasileiro reduziu o ritmo de jogo. O Cruzeiro precisou pedir tempo, mas manteve a superioridade e fechou o jogo em 25/21. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes jornal amazônia vôlei Mundial de Clubes de Vôlei COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES VITÓRIA! Campinas vence Praia Clube e segue vivo no Mundial de Vôlei Liderada por Bruninho, a equipe paulista foi superior nos dois primeiros sets, impondo ritmo e aproveitando melhor os momentos decisivos 17.12.25 23h08 Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Mais esportes Cruzeiro perde para o Osaka, do Japão, na abertura do Mundial de Clube de vôlei Partida ocorreu no ginásio Mangueirinho, em Belém. 16.12.25 12h05 MMA Sport Club Luto no MMA, morre Gerônimo Mondragon a lenda do Mr. Cage 16.12.25 11h51 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46