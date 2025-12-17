Flamengo x PSG: saiba como foi e todos os detalhes do jogo em Oliberal.com Partida ocorre em Doha, no Catar, e vale o título da Copa Intercontinental da FIFA O Liberal 17.12.25 13h13 Flamengo e PSG vão empatando em 1 a 1, em partida que começou às 14h (horário de Brasília) desta quinta-feira (17), pela final da Copa Intercontinental 2025. A partida ocorre no Estádio Ahmad bin Ali, no distrito de Al Rayyan, a 20 km de Doha. Após a igualdade no tempo normal, o confronto foi para a prorrogação, mas o placar continuou igual, levando, assim, a decisão do título para as penalidades máximas. Quem vencer leva o troféu de Campeão da Copa Intercontinental de Clubes 2025. O Flamengo garantiu sua vaga na final após vencer o Pyramids, do Egito, na semifinal da competição. Três dias antes, o Mengão havia batido o Cruz Azul, do México. O Rubro-Negro tem força máxima disponível para o último confronto e busca o segundo título no torneio, tendo conquistado o primeiro em 1981. VEJA MAIS Remo x Flamengo Brasileirão 2026: saiba quando o time carioca joga em Belém Confronto entre Remo e Flamengo pelo Brasileirão 2026 ocorrerá em setembro, no Mangueirão, com grande expectativa de público Flamengo perde para o PSG nos pênaltis e fica com o vice na final do Intercontinental de Clubes Após o empate no tempo normal, o time rubro-negro desperdiçou quatro cobranças e acabou derrotado pelo PSG de Luís Henrique O PSG, por sua vez, realiza sua única partida na Copa Intercontinental, já que o novo formato prevê a entrada do time europeu apenas na decisão. Os atuais campeões da Champions League almejam um título inédito na competição. A equipe francesa chega à final com um retrospecto recente de três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas partidas disputadas. A partida O PSG saiu na frente do Flamengo na reta final do primeiro tempo com Kvaratskhelia. Mayulu fez boa jogada, Doué recebeu na direita, fez o cruzamento rasteiro e a bola não chegaria em Kvaratskhelia. Mas Rossi deu um toque na bola e, sem querer, ajeitou para o atacante do PSG marcar o primeiro. Após a vitória parcial no primeiro tempo, o Flamengo foi pra cima e após uma boa jogada, conseguiu o empate aos 15 do segundo tempo, quando a arbitragem assinalou o pênalti de Marquinhos em Arrascaeta. Jorginho cobrou com categoria e deixou tudo igual no estádio Ahmad bin Ali, no Catar. Ao final do tempo regulamentar, os dois times permaneceram empatados e a igualidade persistiu na prorrogação. Com isso, Flamengo e PSG agora resolvem a questão nas cobranças de tiros livres. Penalidades O primeiro a cobrar foi De la Cruz, que abriu o placar em favor do Flamengo. Pelo PSG, Vitinha cobrou e deixou tudo igual. A segunda cobrança do Flamengo foi de Saúl, que desperdiçou. O PSG veio com Dembélé, que também perdeu a cobrança. Pedro, do Flamengo, também desperdiçou a sua cobrança. Após o vacilo rubro-negro, Nuno Mendes assinou o gol e deixou o PSG na frente. Léo Pereira também perdeu para o Flamengo. Barcola, do PSG, também desperdiçou a sua cobrança. Em partida pouco inspirada, Luiz Araújo também perdeu a cobrança, decretando a derrota por 2 a 1 para o PSG, que fica com o título de Campeão da Copa Intercontinental de Clubes. Escalação do Flamengo: Escalação PSG: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol flamengo mundial de clubes fifa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém. 17.12.25 12h29 Futebol Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria 17.12.25 11h16 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 FUTEBOL Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano 16.12.25 13h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGO FRACO Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21) 17.12.25 23h57 'ATRAVESSAR?' Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho' Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza 17.12.25 20h19 FUTEBOL Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato 17.12.25 10h39 futebol Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22) 22.05.23 11h46