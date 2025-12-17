Flamengo x PSG: saiba como foi e todos os detalhes do jogo em Oliberal.com

Flamengo e PSG vão empatando em 1 a 1, em partida que começou às 14h (horário de Brasília) desta quinta-feira (17), pela final da Copa Intercontinental 2025. A partida ocorre no Estádio Ahmad bin Ali, no distrito de Al Rayyan, a 20 km de Doha. Após a igualdade no tempo normal, o confronto foi para a prorrogação, mas o placar continuou igual, levando, assim, a decisão do título para as penalidades máximas. Quem vencer leva o troféu de Campeão da Copa Intercontinental de Clubes 2025.

O Flamengo garantiu sua vaga na final após vencer o Pyramids, do Egito, na semifinal da competição. Três dias antes, o Mengão havia batido o Cruz Azul, do México. O Rubro-Negro tem força máxima disponível para o último confronto e busca o segundo título no torneio, tendo conquistado o primeiro em 1981.

O PSG, por sua vez, realiza sua única partida na Copa Intercontinental, já que o novo formato prevê a entrada do time europeu apenas na decisão. Os atuais campeões da Champions League almejam um título inédito na competição. A equipe francesa chega à final com um retrospecto recente de três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas partidas disputadas.

A partida

O PSG saiu na frente do Flamengo na reta final do primeiro tempo com Kvaratskhelia. Mayulu fez boa jogada, Doué recebeu na direita, fez o cruzamento rasteiro e a bola não chegaria em Kvaratskhelia. Mas Rossi deu um toque na bola e, sem querer, ajeitou para o atacante do PSG marcar o primeiro.

Após a vitória parcial no primeiro tempo, o Flamengo foi pra cima e após uma boa jogada, conseguiu o empate aos 15 do segundo tempo, quando a arbitragem assinalou o pênalti de Marquinhos em Arrascaeta. Jorginho cobrou com categoria e deixou tudo igual no estádio Ahmad bin Ali, no Catar.

Ao final do tempo regulamentar, os dois times permaneceram empatados e a igualidade persistiu na prorrogação. Com isso, Flamengo e PSG agora resolvem a questão nas cobranças de tiros livres.

Penalidades

O primeiro a cobrar foi De la Cruz, que abriu o placar em favor do Flamengo. Pelo PSG, Vitinha cobrou e deixou tudo igual. A segunda cobrança do Flamengo foi de Saúl, que desperdiçou. O PSG veio com Dembélé, que também perdeu a cobrança. Pedro, do Flamengo, também desperdiçou a sua cobrança. Após o vacilo rubro-negro, Nuno Mendes assinou o gol e deixou o PSG na frente. Léo Pereira também perdeu para o Flamengo. Barcola, do PSG, também desperdiçou a sua cobrança. Em partida pouco inspirada, Luiz Araújo também perdeu a cobrança, decretando a derrota por 2 a 1 para o PSG, que fica com o título de Campeão da Copa Intercontinental de Clubes.

Escalação do Flamengo:

Escalação PSG: