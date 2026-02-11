Mestre da capoeira recebe nova condecoração em roda histórica na Praça da República Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. Caio Maia 11.02.26 15h31 Belém celebra novo Mestre de Capoeira em roda histórica na Praça da República (Divulgação) O cenário da capoeira em Belém ganhou um novo capítulo no último domingo (8) com a celebração da formatura de Saint Clayr de Campos Solano, agora oficialmente Mestre San. O evento, que reuniu mais de 50 capoeiristas em frente ao Theatro da Paz, na Praça da República, marcou o reconhecimento de três décadas de dedicação à arte marcial. A cerimônia foi organizada pela academia CTC Mestre San e serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. Estiveram presentes mestres da capoeira contemporânea e representantes da capoeira angola, evidenciando a união da comunidade em torno da nova graduação, concedida pelo Grupo Muzenza. Aos 45 anos, Mestre San consolida uma carreira iniciada ainda na infância, aos 10 anos de idade. Sua trajetória no Grupo Muzenza começou em 1999, estreitando laços com a sede nacional em Curitiba a partir de 2004, sob a orientação de Mestre Burguês. Cerimônia foi organizada pela academia CTC Mestre San (Divulgação) Para além do jogo na roda, o novo mestre é reconhecido por sua multifacetada atuação no estado. Ele atua há 24 anos na docência, com destaque para projetos sociais no bairro da Marambaia e colaborações com a Marinha do Brasil no projeto "Força no Esporte". Além disso, o capoeirista é um renomado luthier, dominando a fabricação artesanal de berimbaus, atabaques e pandeiros. A conquista do título de Mestre é vista por lideranças locais como um fortalecimento do Pará enquanto polo de transmissão de saberes da capoeira. Com passagens em competições internacionais na França e vasta experiência pedagógica, San reforça a importância da modalidade como ferramenta de saúde e cidadania. "Formar-se Mestre é assumir o compromisso de dar continuidade a esse trabalho, produzindo saúde e cultura," afirmou o homenageado durante a celebração. Atualmente, o mestre coordena o CTC Mestre San em Belém, onde segue preparando as novas gerações de capoeiristas no estado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais Esportes Mestre da capoeira recebe nova condecoração em roda histórica na Praça da República Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. 11.02.26 15h31 Automobilismo Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos Piloto de apenas nove anos venceu a disputa da categoria em sua estreia na Cadete 11.02.26 9h26 MMA Sport Club Andrei Arlovski conquista título no boxe sem luvas aos 47 anos 10.02.26 12h09 MAIS ESPORTES Velocidade: Piloto do Remo conquista pódio em etapa da Hot Cup em Interlagos Augusto Santin e Danilo Teruya ficaram na 4ª posição e subiram no pódio 09.02.26 15h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo e Atlético-MG se enfrentam em busca da primeira vitória na Série A Partida ocorre nesta quarta-feira (11), em Belo Horizonte, às 20h 11.02.26 8h00 futebol Paysandu visita o Cametá de olho na liderança do Campeonato Paraense Duelo é entre o segundo e terceiro colocado da tabela do Parazão 11.02.26 8h43 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (11/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 11.02.26 7h00 FUTEBOL CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo 10.02.26 9h55