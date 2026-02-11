Mestre da capoeira recebe nova condecoração em roda histórica na Praça da República

O cenário da capoeira em Belém ganhou um novo capítulo no último domingo (8) com a celebração da formatura de Saint Clayr de Campos Solano, agora oficialmente Mestre San. O evento, que reuniu mais de 50 capoeiristas em frente ao Theatro da Paz, na Praça da República, marcou o reconhecimento de três décadas de dedicação à arte marcial.

A cerimônia foi organizada pela academia CTC Mestre San e serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. Estiveram presentes mestres da capoeira contemporânea e representantes da capoeira angola, evidenciando a união da comunidade em torno da nova graduação, concedida pelo Grupo Muzenza.

Aos 45 anos, Mestre San consolida uma carreira iniciada ainda na infância, aos 10 anos de idade. Sua trajetória no Grupo Muzenza começou em 1999, estreitando laços com a sede nacional em Curitiba a partir de 2004, sob a orientação de Mestre Burguês.

Cerimônia foi organizada pela academia CTC Mestre San (Divulgação)

Para além do jogo na roda, o novo mestre é reconhecido por sua multifacetada atuação no estado. Ele atua há 24 anos na docência, com destaque para projetos sociais no bairro da Marambaia e colaborações com a Marinha do Brasil no projeto "Força no Esporte". Além disso, o capoeirista é um renomado luthier, dominando a fabricação artesanal de berimbaus, atabaques e pandeiros.

A conquista do título de Mestre é vista por lideranças locais como um fortalecimento do Pará enquanto polo de transmissão de saberes da capoeira. Com passagens em competições internacionais na França e vasta experiência pedagógica, San reforça a importância da modalidade como ferramenta de saúde e cidadania.

"Formar-se Mestre é assumir o compromisso de dar continuidade a esse trabalho, produzindo saúde e cultura," afirmou o homenageado durante a celebração.

Atualmente, o mestre coordena o CTC Mestre San em Belém, onde segue preparando as novas gerações de capoeiristas no estado.