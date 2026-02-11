Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos Piloto de apenas nove anos venceu a disputa da categoria em sua estreia na Cadete O Liberal 11.02.26 9h26 Piloto foi um dos destaques do final de semana em São Paulo (Divulgação) O paraense Noah Diamantino conquistou mais uma vitória no kart. O piloto, que tem apenas nove anos, venceu a primeira etapa da Copa São Paulo Light de Kart na categoria Cadete. A disputa ocorreu no último fim de semana, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, berço de grandes nomes do automobilismo brasileiro, como Ayrton Senna. Natural de Marabá, o jovem piloto fez sua estreia na categoria, que é uma das mais disputadas da competição, e conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio. Durante a prova, contra pilotos experientes na divisão, Noah demonstrou alto nível técnico, consistência e controle dentro da pista. Após a conquista, o piloto agradeceu o apoio da equipe, da família e dos amigos que fazem parte da sua trajetória. VEJA MAIS Jovem piloto paraense encara inverno europeu e se destaca em testes de kart na Itália Kartista fez testes com equipe que formou Max Verstappen em circuitos italianos Kimi Antonelli sofre acidente de trânsito antes da pré-temporada da F-1 no Bahrein De acordo com a equipe do jovem piloto, ele bateu o seu carro enquanto dirigia em San Marino “Quero agradecer a toda a equipe, em especial ao meu mecânico Claudinho, ao chefe de equipe Diogo Broka e ao meu coach Erick Lutum. Agradeço também à minha família e ao meu irmão Lorenzo Diamantino, que esteve comigo do início ao fim dessa etapa em São Paulo. E, acima de tudo, a Deus, que guia cada passo desse caminho. Também deixo um agradecimento especial a todos os 'pilotinhos' e amigos que estavam na pista. São eles que elevam o nível, puxam uns aos outros para cima e fazem com que, no fim, a competição vá muito além do resultado: amizades que ficam", declarou. Piloto subiu ao pódio com as bandeiras do Pará e Brasil (Divulgação) A Copa São Paulo Light é uma das competições mais importantes no cenário nacional do kart. A prova reúne jovens promessas da modalidade e se tornou uma grande vitrine para a projeção de novos atletas para o automobilismo profissional. (Divulgação) Em janeiro, o paraense esteve na Itália para uma semana de testes nos circuitos mais famosos do kart mundial: Lonato e Cremona. Na Europa, o jovem piloto contou com a estrutura da CRG, equipe responsável pela formação de nomes como Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes kart COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Mais Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM MAIS ESPORTES Mais Esportes Mestre da capoeira recebe nova condecoração e comemora em roda histórica na Praça da República Cerimônia serviu como um ato de confraternização entre diferentes correntes da modalidade. 11.02.26 15h31 Automobilismo Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos Piloto de apenas nove anos venceu a disputa da categoria em sua estreia na Cadete 11.02.26 9h26 MMA Sport Club Andrei Arlovski conquista título no boxe sem luvas aos 47 anos 10.02.26 12h09 MAIS ESPORTES Velocidade: Piloto do Remo conquista pódio em etapa da Hot Cup em Interlagos Augusto Santin e Danilo Teruya ficaram na 4ª posição e subiram no pódio 09.02.26 15h27 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Futebol Menos de 24 horas depois da Série A, Remo visita o Castanhal pelo Parazão Equipe azulina deve utilizar equipe alternativa diante do Japiim por aperto no calendário. 12.02.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia derrota para o Cametá e diz: 'estamos longe do ideal' Júnior Rocha lamentou a derrota que deixou o Papão longe da ponta da tabela 11.02.26 23h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (12/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa del Rey, Premier League e Campeonato Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 12.02.26 7h00