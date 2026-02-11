Paraense Noah Diamantino vence 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart, em Interlagos

O paraense Noah Diamantino conquistou mais uma vitória no kart. O piloto, que tem apenas nove anos, venceu a primeira etapa da Copa São Paulo Light de Kart na categoria Cadete. A disputa ocorreu no último fim de semana, no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo, berço de grandes nomes do automobilismo brasileiro, como Ayrton Senna.

Natural de Marabá, o jovem piloto fez sua estreia na categoria, que é uma das mais disputadas da competição, e conseguiu subir ao lugar mais alto do pódio. Durante a prova, contra pilotos experientes na divisão, Noah demonstrou alto nível técnico, consistência e controle dentro da pista.

Após a conquista, o piloto agradeceu o apoio da equipe, da família e dos amigos que fazem parte da sua trajetória.

VEJA MAIS

“Quero agradecer a toda a equipe, em especial ao meu mecânico Claudinho, ao chefe de equipe Diogo Broka e ao meu coach Erick Lutum. Agradeço também à minha família e ao meu irmão Lorenzo Diamantino, que esteve comigo do início ao fim dessa etapa em São Paulo. E, acima de tudo, a Deus, que guia cada passo desse caminho. Também deixo um agradecimento especial a todos os 'pilotinhos' e amigos que estavam na pista. São eles que elevam o nível, puxam uns aos outros para cima e fazem com que, no fim, a competição vá muito além do resultado: amizades que ficam", declarou.

Piloto subiu ao pódio com as bandeiras do Pará e Brasil (Divulgação)

A Copa São Paulo Light é uma das competições mais importantes no cenário nacional do kart. A prova reúne jovens promessas da modalidade e se tornou uma grande vitrine para a projeção de novos atletas para o automobilismo profissional.

(Divulgação)

Em janeiro, o paraense esteve na Itália para uma semana de testes nos circuitos mais famosos do kart mundial: Lonato e Cremona. Na Europa, o jovem piloto contou com a estrutura da CRG, equipe responsável pela formação de nomes como Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1.