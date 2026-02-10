Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Kimi Antonelli sofre acidente de trânsito antes da pré-temporada da F-1 no Bahrein

Estadão Conteúdo

O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, sofreu um acidente de trânsito no último sábado, às vésperas do início dos testes de pré-temporada da Fórmula 1, que serão realizados no Bahrein.

De acordo com a equipe do jovem piloto, ele bateu o seu carro enquanto dirigia em San Marino, mas não sofreu ferimentos. Assim, sua participação nas atividades de pista está confirmada.

Os detalhes do acidente não foram divulgados. Por meio de nota, a escuderia divulgou o fato envolvendo o seu piloto.

"No último sábado à noite, perto de sua casa, em Sam Marino, Kimi se envolveu em um acidente de trânsito. A polícia interveio no local, após ter sido chamada por Kimi. Seu carro foi o único envolvido e, embora o veículo tenha sofrido danos, Kimi saiu completamente ileso", diz o trecho do informe.

O acidente ocorreu na via expressa na localidade de Serravalle. De acordo com informações do relatório da polícia rodoviária, o carro colidiu com o guardrail da rodovia.

Antonelli dirigia um AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition", uma versão exclusiva e com apenas 200 unidades produzidas. Apesar do susto, o piloto italiano está garantido ao lado do companheiro de equipe George Russell nos testes que serão realizados entre os dias 11 e 13 de fevereiro pela Mercedes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Fórmula 1

Kimi Antonelli

acidente de trânsito
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Andrei Arlovski conquista título no boxe sem luvas aos 47 anos

10.02.26 12h09

Futebol

Entre créditos e débitos, o Papão vai se desenhando

10.02.26 12h07

FUTEBOL

CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball

Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo

10.02.26 9h55

FUTEBOL

Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV

Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição

09.02.26 16h33

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

CBF anuncia acordo com a Konami e Remo estará no eFootball

Entidade que comanda o futebol brasileiro selou acordo com empresa japonesa desenvolvedora do jogo

10.02.26 9h55

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (10/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América, Copa da Itália e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

10.02.26 7h00

JOGOS

Brasil encerra participação no sprint do esqui cross-country nas Olimpíadas de Inverno

Atletas disputaram prova de 1,5 km nas Olimpíadas de Inverno 2026; confira a agenda completa do Brasil nos Jogos Olímpicos

10.02.26 8h13

Futebol

Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube

Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo

09.02.26 17h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda