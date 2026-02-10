Capa Jornal Amazônia
Presidente do Paysandu afirma que não recebeu proposta do Palmeiras pelo atacante Thalyson

Márcio Tuma conversou com a equipe de O Liberal afirmou que o clube não existe proposta de R$900 mil pelo jogador

Fábio Will
fonte

Thalyson entrou no clássico Re-Pa do último domingo (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O atacante Thalyson, do Paysandu, de 19 anos, esteve na semana passada realizando testes no Palmeiras-SP, porém, nas redes sociais surgiram rumores que o clube alviverde teria oferecido R$900 mil pelo atleta, porém, o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, afirmou que não ocorreu nenhuma proposta.

Em conversa com a equipe de O Liberal, Márcio Tuma afirmou que não ocorreu proposta do Palmeiras pelo jogador e informou que o Paysandu não teria nenhuma compensação financeira, por isso ele retornou ao clube.

“Ele não recebeu essa proposta. O empresário dele queria levar o atleta por um período emprestado ao Palmeiras, mas sem compensação financeira imediata, então o Paysandu não aceitou”, falou, Tuma.

O mandatário bicolor falou da situação do atleta e afirmou que o Paysandu conta com o jogador para a sequência da temporada, que ele possui um valor de multa rescisória [não revelou valores], mas que o clube está disponível para propostas, desde que seja bom para ambos

“Contamos com o Thalyson para a o restante da temporada, se pintar alguma proposta, vamos sentar e analisar com calma. Caso não seja bom para o Paysandu, Thalyson permanece com a gente”, comentou.

Thalyson permaneceu em testes pelo Palmeiras e retornou ao Paysandu e foi utilizado pelo clube bicolor no clássico contra o Remo, no último domingo (8). O jogador é cria das categorias de base do Papão e foi emprestado pelo clube ao Águia de Marabá e ao Votuporanguense-SP, onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Juniores. Pelo time profissional do Paysandu, Thalyson, o atleta esteve em campo duas vezes. . Thalyson possui contrato com o Paysandu até 2027.

