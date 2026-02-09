Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem O Liberal 09.02.26 10h54 Presidente bicolor valorizou o empate com o Remo (Jorge Luís Totti/Paysandu) Em uma temporada de reestruturação, o Paysandu terminou o primeiro Re-Pa com um empate por 1 a 1. Apesar de não ter saído vitorioso, o time bicolor tem motivos para comemorar. A equipe comandada por Júnior Rocha surpreendeu e dominou o Remo em boa parte do jogo. Após o duelo, à Rádio Liberal+, o presidente bicolor, Márcio Tuma, falou sobre o resultado e reconheceu o esforço do elenco. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu "Esse jogo é nosso, foi para calar a boca de muita gente que duvidou dos nossos atletas, do trabalho que está sendo feito", declarou Tuma. "O nosso elenco é valoroso, são pessoas que honram a camisa do Paysandu, como o Marcinho. Só vai vestir a camisa do Paysandu quem honrar, e foi isso que a gente viu hoje. É garra, energia, respeito por esse clube gigante que é o Paysandu. Muita gente falando besteira, que era bicho depois de não sei quantos gols, e a gente mostrou quem é o Paysandu. O Paysandu de 2026 é esse, da raça, é o Paysandu que faz mais com menos e tem que respeitar", completou o presidente bicolor. VEJA MAIS Osorio vê Remo superior no Re-Pa e minimiza riscos no empate com o Paysandu Técnico azulino valoriza o domínio da equipe, entende críticas da torcida e aponta melhora nas finalizações como principal desafio após o clássico no Mangueirão Júnior Rocha valoriza empate no Re-Pa e aposta na base: 'Somos corajosos' Um dos pontos mais enfatizados pelo treinador foi o uso da base. Dos 16 jogadores utilizados na partida, seis foram formados no clube. Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão Arbitragem Tuma também saiu na bronca com a arbitragem. O dirigente do Papão disse que ficou com a sensação de que o Bicola foi prejudicado na partida, especialmente no lance da expulsão de Brian. Segundo ele, as imagens serão analisadas para confirmar se o cartão vermelho foi bem aplicado e se Yago Pikachu também não deveria ter sido expulso. Márcio afirmou que, caso o clube se sinta lesado, vai entrar com uma representação contra a arbitragem. "A minha sensação é a de que nós fomos muito prejudicados. Vou rever o lance da expulsão para saber se o nosso atleta foi expulso de forma justa. Vou rever se o atleta Yago Pikachu não deveria ter sido expulso também. Hoje eu vi uma desimpulsão, onde está isso na regra? Até o placar eletrônico do Mangueirão mostrou o cartão vermelho porque viu que o árbitro aplicou o cartão vermelho para o atleta adversário", questionou. "Vou rever os lances e, se formos prejudicados, como eu acho que fomos, nós vamos representar, porque é o nosso trabalho fora de campo", concluiu o dirigente bicolor. 