Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão

O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final

Igor Wilson

Remo e Paysandu empataram em 1 a 1 no primeiro Re-Pa do ano, neste domingo (8), no Mangueirão, em um clássico marcado por tempos distintos: o Papão dominou a etapa inicial, abriu o placar com Ítalo Carvalho e foi superior até ficar com um a menos no final do primeiro tempo, enquanto o Leão aproveitou a vantagem numérica na etapa complementar para buscar a igualdade, em um gol contra, sem conseguir se impor tecnicamente diante do maior rival.  O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O primeiro tempo do RexPa no Mangueirão foi amplamente controlado pelo Paysandu, que entrou em campo com intensidade desde o apito inicial e impôs dificuldades ao Remo logo nos primeiros minutos. A equipe bicolor pressionou alto, marcou no campo ofensivo e praticamente impediu a saída de bola azulina, criando um cenário de domínio territorial e posse desde o início do clássico. 

Antes dos cinco minutos, o Papão já havia criado chances claras. Kleiton Pego apareceu livre e desperdiçou uma oportunidade incrível, ainda que o lance estivesse impedido. Pouco depois, Ítalo chegou a balançar as redes em jogada bem construída pela direita, comemorou intensamente, mas o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. O Remo, por sua vez, demorou a entrar no jogo: até os 15 minutos, quase não passou do meio-campo e não conseguiu finalizar ou entrar na área adversária. 

O Paysandu seguiu martelando. Aos 13, Marcinho recebeu livre dentro da área após passe rasteiro de Kleiton Pego e finalizou mal, mas a bola ainda encontrou a cabeça de Kauã Hinkel, que quase marcou. Aos 20, Edilson arriscou de fora da área, obrigando Marcelo Rangel a espalmar. O time bicolor seguia chegando com frequência, enquanto a defesa neutralizava bem o quarteto ofensivo do Remo, que tinha dificuldades até para trocar dois passes consecutivos no setor de ataque. 

image Ítalo Carvalho abriu o placar para o Papão (Igor Mota/O Liberal)

O cenário favorável ao Lobo se confirmou aos 35 minutos. Após nova infiltração pela esquerda, Kauã Hinkel, cria da base bicolor, encontrou Ítalo dentro da área. O atacante dominou bem e finalizou com precisão, sem chances para Rangel, abrindo o placar e coroando o melhor futebol apresentado até então. Pouco depois, o Paysandu quase ampliou após erro na saída de bola de Leo Andrade, mas Rangel fez defesa decisiva em chute de Marcinho, que estava livre dentro da área. 

Quando o primeiro tempo caminhava para um desfecho tranquilo para o Papão, o jogo mudou de tom. Aos 43 minutos, uma falta dura de Brian Macapá em Pavani gerou confusão generalizada. O volante bicolor, que era um dos destaques do time até então, acabou expulso pela entrada imprudente e totalmente desnecessária. Com um jogador a mais, o Remo avançou nos minutos finais, mas sem sucesso. 

2º Tempo

No segundo tempo, o Remo voltou diferente, empurrado pela vantagem numérica e pela necessidade de dar resposta à própria torcida. Osorio fez mudanças pontuais, colocando o uruguaio Catarozzi no lugar de Nico Ferreira e Jaderson na vaga de Pavani, trocas homem a homem para dar mais fôlego ao time sem alterar o desenho tático. Desde o reinício, o Leão se lançou inteiro ao ataque, ocupou o campo do Paysandu e passou a pressionar a saída de bola bicolor, tentando transformar o homem a mais em domínio efetivo.

A pressão inicial gerou chances rápidas. Logo aos três minutos, Léo Andrade escorou cruzamento para o meio da área e Rafa Monti finalizou de perto, exigindo grande defesa de Gabriel Mesquita dentro da pequena área. Pouco depois, Pikachu tabelou, recebeu dentro da área e foi travado no momento da finalização, num lance em que o Remo já mostrava volume e presença ofensiva. O lateral chegou a pedir apoio da arquibancada, num Mangueirão mais ruidoso diante do cenário favorável. Do outro lado, Júnior Rocha respondeu fechando ainda mais o Paysandu: tirou Kauã Hinkel, um dos melhores do jogo, e colocou o zagueiro Luccão, assumindo de vez a estratégia de segurar o resultado com um a menos.

image Edilson em jogada de ataque (Igor Mota/O Liberal)

Mesmo assim, o Remo seguia encontrando dificuldades para transformar posse em clareza. Os homens de frente erravam muito, e Diego Hernández, camisa 33, permanecia apagado até então. O empate saiu aos 12 minutos em uma jogada que traduziu bem a atuação azulina na etapa final. Após cruzamento, Diego tentou chutar de primeira e furou; no rebote, finalizou novamente mal, com a bola saindo pela linha de fundo. No entanto, o chute desviou em Quintana e morreu no fundo da rede. Um gol contra, fruto mais da insistência e da sorte do que da construção, que deixou tudo igual no Mangueirão.

O Paysandu não se intimidou com o empate nem com a inferioridade numérica. Valente, tentou responder de imediato: Edilson roubou a bola, avançou em velocidade, entrou na área e bateu cruzado, obrigando Marcelo Rangel a espalmar para escanteio. Aos 16, Marcinho perdeu uma chance incrível, livre dentro da área, com tempo para ajeitar e finalizar, mas mandou por cima, com leve desvio do goleiro azulino. O Papão alternava momentos de defesa compacta com ligações diretas para o ataque, mostrando que não abriria mão de incomodar o rival sempre que possível.

Aos 27, Osorio polemizou ao sacar o atacante Eduardo Melo e o volante Zé Welison para colocar dois zagueiros, Kayky Almeida e Marllon. A decisão, confusa para a torcida, foi interpretada como um gesto defensivo mesmo com um homem a mais, e rendeu gritos de “burro” nas arquibancadas. Até o fim, houve chances de ambos os lados — Catarozzi exigiu grande defesa de Gabriel Mesquita, Thayllon e Danilo Peu quase marcaram para o Papão —, mas o placar não mudou. Diego Hernández ainda teve tempo de ser expulso após agredir Castro durante disputa de bola. 

FICHA TÉCNICA

  • Paysandu x Remo
  • Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)
  • Competição: Campeonato Paraense
  • Rodada: 4ª

 

Arbitragem

  • Rodrigo José Pereira de Lima (PE)
  • Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)
  • Luanderson Lima dos Santos (BA)

 

  • Cartão amarelo: Quintana e Thalyson (Paysandu); Zé Welison, Yago Pikachu, Eduardo Melo e Catarozzi
  • Cartão vermelho: Brian Macapá (Paysandu) e Diego Hernández (Remo)

 

Paysandu:

  • Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Quintana, Bonifazi; Henrico (Libonati), Brian, Marcinho (Thalyson); Kleiton Pego (Danilo Peu), Kauã Hinkel (Luccão) e Ítalo (Thaylon). Técnico: Júnior Rocha.

Remo:

  • Marcelo Rangel; João Lucas, Klaus, Leo Andrade, Cufré (Monti), Zé Welison(Marllon), Pavani (Jaderson), Yago Pikachu, Diego Hernández, Nico Ferreira (Catarozzi) e Eduardo Melo (Kayky Almeida). Técnico: Juan Carlos Osorio.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

clube do remo

paysandu

re-pa

parazão 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

TUDO IGUAL

Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão

O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final

08.02.26 19h05

Paulistão

Corinthians x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Paulista

Corinthians e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

08.02.26 18h30

Campeonato Gaúcho

Internacional x São Luiz: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/02) pelo Campeonato Gaúcho

Internacional e São Luiz jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

08.02.26 18h00

MOSAICOS

Vídeo: torcidas de Remo e Paysandu exibem mosaicos antes do primeiro Re-Pa no ano

Arquibancadas foram tomadas por bandeiras, símbolos e mascotes no clássico deste domingo, com maior presença da torcida azulina

08.02.26 17h07

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo

08.02.26 7h00

FUTEBOL

Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo

Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico

08.02.26 7h00

Futebol

Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão

Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão

08.02.26 7h30

FUTEBOL

Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais

Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos

08.02.26 12h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda