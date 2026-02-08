Capa Jornal Amazônia
Internacional x São Luiz: onde assistir e escalações do jogo hoje (08/02) pelo Campeonato Gaúcho

Internacional e São Luiz jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Internacional vem de um empate de 1 a 1 com o Flamengo, pelo Brasileirão (Ricardo Duarte/ Internacional)

Internacional x São Luiz disputam hoje, domingo (08/02), as quartas de final do Campeonato Gaúcho. O jogo ocorrerá às 19h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Internacional x São Luiz ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, pela SporTV 3 e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Internacional liderou o Grupo A e acumulou um total de 5 vitórias, 1 derrota, 14 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o São Luiz ficou em 4° lugar no mesmo grupo e somou 1 vitória, 4 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 10 gols sofridos.

Internacional x São Luiz: prováveis escalações

Internacional: Rochet (Anthoni); Aguirre, Félix Torres, Juninho e Alisson; Thiago Maia, Bruno Henrique, Gustavo Prado (Bruno Tabata), Allex e João Victor; Alerrandro.

São Luiz: Gabriel Oliveira; Lucas Hian, Marcão, Gabriel Santiago e Higor; Lucas Hulk, Guilherme Escuro e Araújo; Germano, Felipe Rangel e Vidimar.

FICHA TÉCNICA
Internacional x São Luiz
Campeonato Gaúcho
Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)
Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 19h

Internacional

São Luiz

jogos de hoje

Campeonato Gaúcho
Futebol
