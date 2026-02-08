Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Carioca

Vasco x Botafogo disputam hoje, domingo (08/02), a 6° rodada do Campeonato Carioca. O jogo tem início às 18h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Botafogo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Botafogo soma no Grupo B do Campeonato Carioca 9 pontos, 3 vitórias, 2 derrotas, 6 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Vasco está com um total de 8 pontos, 2 vtiórias, 2 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 3 gols sofridos.

Vasco x Botafogo: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Andres Gomez, Coutinho e Nuno Moreira; Brenner. Técnico: Fernando Diniz.

Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Montoro, Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi.

FICHA TÉCNICA

Vasco da Gama x Botafogo

Campeonato Carioca

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 18h