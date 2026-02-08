Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Carioca Vasco da Gama e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 08.02.26 17h00 O Botafogo vem de uma derrota de 5 a 3 para o Grêmio pelo Brasileirão (Arthur Barreto/ Botafogo) Vasco x Botafogo disputam hoje, domingo (08/02), a 6° rodada do Campeonato Carioca. O jogo tem início às 18h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Vasco x Botafogo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo e pelo Premiere, a partir das 18h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Botafogo soma no Grupo B do Campeonato Carioca 9 pontos, 3 vitórias, 2 derrotas, 6 gols marcados e 3 gols sofridos. Já o Vasco está com um total de 8 pontos, 2 vtiórias, 2 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 3 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo Vasco x Botafogo: prováveis escalações Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Andres Gomez, Coutinho e Nuno Moreira; Brenner. Técnico: Fernando Diniz. Botafogo: Neto; Mateo Ponte, Newton e Barboza; Vitinho, Allan, Danilo e Alex Telles; Montoro, Santi Rodríguez e Arthur Cabral. Técnico: Martín Anselmi. FICHA TÉCNICA Vasco da Gama x Botafogo Campeonato Carioca Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 18h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Botafogo vasco da gama jogos de hoje campeonato carioca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 Cariocão Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Maricá jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 19h30 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 Paulistão Corinthians x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54