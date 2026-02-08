Cruzeiro x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelo Campeonato Mineiro

Cruzeiro x América MG disputam hoje, domingo (08/02), a 7° rodada do Campeonato Mineiro. O jogo começará às 18h (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x América-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, SporTV, GeTV, Premiere e SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O América lidera invicto o Grupo B do Campeonato Mineiro e soma 3 vitórias, 3 empates, 8 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Cruzeiro é o vice-líder do Grupo C e acumula um total de 3 vitórias, 3 derrotas, 10 gols marcados e 6 gols sofridos.

VEJA MAIS

Cruzeiro x América (MG): prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo (Lucas Villalba) e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva) e Christian (Wanderson); Matheus Pereira, Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.

América: Gustavo; Léo Alaba, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Artur; Yago Souza, Eduardo Person e Felipe Amaral; Matías Segovia, Paulo Victor e Thauan. Técnico: Alberto Valentim.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x América Mineiro

Campeonato Mineiro

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 18h30