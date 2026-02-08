Cruzeiro x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelo Campeonato Mineiro Cruzeiro e América MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 08.02.26 17h00 O Cruzeiro vem de uma derrota de 2 a 1 para o Coritiba pelo Brasileirão (Gustavo Aleixo/ Cruzeiro) Cruzeiro x América MG disputam hoje, domingo (08/02), a 7° rodada do Campeonato Mineiro. O jogo começará às 18h (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Cruzeiro x América-MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Globo, SporTV, GeTV, Premiere e SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 18h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O América lidera invicto o Grupo B do Campeonato Mineiro e soma 3 vitórias, 3 empates, 8 gols marcados e 3 gols sofridos. Já o Cruzeiro é o vice-líder do Grupo C e acumula um total de 3 vitórias, 3 derrotas, 10 gols marcados e 6 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Carioca Vasco da Gama e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Cruzeiro x América (MG): prováveis escalações Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, João Marcelo (Lucas Villalba) e Kaiki; Lucas Romero, Gerson (Lucas Silva) e Christian (Wanderson); Matheus Pereira, Arroyo (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Tite. América: Gustavo; Léo Alaba, Rafa Barcelos, Ricardo Silva e Artur; Yago Souza, Eduardo Person e Felipe Amaral; Matías Segovia, Paulo Victor e Thauan. Técnico: Alberto Valentim. FICHA TÉCNICA Cruzeiro x América Mineiro Campeonato Mineiro Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG) Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave América-MG Cruzeiro COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 Cariocão Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Maricá jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 19h30 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 Paulistão Corinthians x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54