Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira

No primeiro Re-Pa do ano, as torcidas de Remo e Paysandu fizeram uma bela festa nas arquibancadas e lotaram o Mangueirão no último domingo(8). O confronto, válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense, contou com a presença de mais de 42 mil torcedores.

O Remo levou mais torcedores ao estádio, com um total de 23.768. No entanto, a maioria (13.913) do público azulino, foi de gratuidades. Isso porque, em comemoração aos 121 anos do clube, a diretoria fez uma promoção especial, em que os ingressos adquiridos para o duelo contra o Mirassol, pela Série A, também garantiam acesso ao Re-Pa.

Assim, o Leão Azul vendeu pouco mais de 9 mil ingressos e teve uma renda bruta de R$ 571.330. Com as despesas do jogo, o clube azulino recebeu pouco mais de R$ 212 mil.

Já o Paysandu levou menos torcedores, pouco mais de 18 mil, sendo 15.257 pagantes e 3.129 gratuidades. Com isso, o Bicola teve uma renda muito superior à do rival, de pouco mais de R$ 1 milhão.

Com as despesas para a realização da partida, o Papão ainda teve um lucro de mais de R$ 626 mil.

Festa das torcidas

Com todo o apelo do duelo, especialmente por ser o primeiro do ano, as torcidas dos dois clubes fizeram a festa nas arquibancadas. Tanto os azulinos quanto os bicolores levantaram mosaicos antes do início da partida.

No lado A, os azulinos formaram um leão com as bandeiras do Brasil e do Pará nas extremidades. Já no lado B, os bicolores apresentaram um mosaico com o mascote de uma torcida organizada, acompanhado do escudo do clube. Contudo, a menor presença de torcedores em parte das arquibancadas fez com que a imagem não fosse formada por completo.

Em campo, Remo e Paysandu ficaram no empate por 1 a 1. Melhor tecnicamente no jogo, o Papão saiu na frente com um gol de Ítalo, ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, com um a mais, o Leão Azul conseguiu empatar em uma jogada de Diego Hernández, que terminou com o gol contra de Quintana.

Na quinta rodada do Parazão, o Remo encara o Castanhal na quinta-feira (12), no Modelão. Já o Paysandu visita o Cametá na quarta-feira (11), no Parque do Bacurau.