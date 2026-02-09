Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão O Liberal 09.02.26 9h31 Azulinos e bicolores fizeram a festa no Mangueirão (Wagner Santana e Igor Mota / O Liberal) No primeiro Re-Pa do ano, as torcidas de Remo e Paysandu fizeram uma bela festa nas arquibancadas e lotaram o Mangueirão no último domingo(8). O confronto, válido pela quarta rodada do Campeonato Paraense, contou com a presença de mais de 42 mil torcedores. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu O Remo levou mais torcedores ao estádio, com um total de 23.768. No entanto, a maioria (13.913) do público azulino, foi de gratuidades. Isso porque, em comemoração aos 121 anos do clube, a diretoria fez uma promoção especial, em que os ingressos adquiridos para o duelo contra o Mirassol, pela Série A, também garantiam acesso ao Re-Pa. Assim, o Leão Azul vendeu pouco mais de 9 mil ingressos e teve uma renda bruta de R$ 571.330. Com as despesas do jogo, o clube azulino recebeu pouco mais de R$ 212 mil. VEJA MAIS Osorio vê Remo superior no Re-Pa e minimiza riscos no empate com o Paysandu Técnico azulino valoriza o domínio da equipe, entende críticas da torcida e aponta melhora nas finalizações como principal desafio após o clássico no Mangueirão Júnior Rocha valoriza empate no Re-Pa e aposta na base: 'Somos corajosos' Um dos pontos mais enfatizados pelo treinador foi o uso da base. Dos 16 jogadores utilizados na partida, seis foram formados no clube. Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final Já o Paysandu levou menos torcedores, pouco mais de 18 mil, sendo 15.257 pagantes e 3.129 gratuidades. Com isso, o Bicola teve uma renda muito superior à do rival, de pouco mais de R$ 1 milhão. Com as despesas para a realização da partida, o Papão ainda teve um lucro de mais de R$ 626 mil. Festa das torcidas Com todo o apelo do duelo, especialmente por ser o primeiro do ano, as torcidas dos dois clubes fizeram a festa nas arquibancadas. Tanto os azulinos quanto os bicolores levantaram mosaicos antes do início da partida. Vídeo: torcidas de Remo e Paysandu exibem mosaicos antes do primeiro Re-Pa no ano Arquibancadas foram tomadas por bandeiras, símbolos e mascotes no clássico deste domingo, com maior presença da torcida azulina No lado A, os azulinos formaram um leão com as bandeiras do Brasil e do Pará nas extremidades. Já no lado B, os bicolores apresentaram um mosaico com o mascote de uma torcida organizada, acompanhado do escudo do clube. Contudo, a menor presença de torcedores em parte das arquibancadas fez com que a imagem não fosse formada por completo. Em campo, Remo e Paysandu ficaram no empate por 1 a 1. Melhor tecnicamente no jogo, o Papão saiu na frente com um gol de Ítalo, ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, com um a mais, o Leão Azul conseguiu empatar em uma jogada de Diego Hernández, que terminou com o gol contra de Quintana. Na quinta rodada do Parazão, o Remo encara o Castanhal na quinta-feira (12), no Modelão. Na quinta rodada do Parazão, o Remo encara o Castanhal na quinta-feira (12), no Modelão. Já o Paysandu visita o Cametá na quarta-feira (11), no Parque do Bacurau. 