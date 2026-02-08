Capa Jornal Amazônia
Com três novidades, Paysandu está escalado para o primeiro Re-Pa do ano

Bola rola no Mangueirão a partir das 17h.

Caio Maia

O Paysandu divulgou a escalação da equipe que entrará em campo logo mais, diante do Remo, pelo primeiro clássico Re-Pa da temporada. A bola rola no Mangueirão a partir das 17h. 

Para o duelo, o técnico Júnior Rocha manteve a base da equipe que vinha jogando no Parazão. Há apenas três novidades: as entradas de Facundo Bonifazi, Gabriel Mesquita e Hinkel. Eles substituem Cauã Dias, Jean Drosny e Danilo Peu, respectivamente, que atuaram contra a Tuna, no meio da semana. 

Horas antes do início da partida, o goleiro titular do Papão, Jean Drosny, foi cortado pela comissão técnica por dores musculares na coxa. A informação é do repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+.

 

