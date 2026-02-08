Delegação do Paysandu chega ao Mangueirão e é recebida pela Fiel Bicolor

O ônibus com a delegação do Paysandu chegou ao estádio Mangueirão por volta das 14h40 e foi recepcionado por torcedores bicolores que já se concentravam no entorno do local para o clássico Re-Pa.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A chegada da equipe foi marcada por gritos de incentivo e apoio da Fiel Bicolor, que começa a ocupar em grande número as áreas de acesso ao estádio. O clima era de expectativa e confiança para o primeiro clássico da temporada.

VEJA MAIS

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.