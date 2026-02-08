Capa Jornal Amazônia
Casal vive rivalidade do Re-Pa com zoações às vésperas do clássico

Juntos há nove anos, Ângela Reis e Gil Soares transformam o dia de jogo em palco de provocações entre Remo e Paysandu

Fábio Will
fonte

Juntos há 9 anos, casal Re-Pa entra na zoação antes do clássico (Fábio Will/ O Liberal)

A rivalidade entre Remo e Paysandu atravessa gerações e ganha novos capítulos fora das quatro linhas, especialmente em Belém, onde o dia de clássico é marcado por provocações e clima de zoação. Dentro de casa, o casal Ângela Reis e Gil Soares não foge à regra e leva o Re-Pa para a rotina do relacionamento.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Juntos há nove anos, os dois acumulam histórias ligadas ao maior clássico do futebol paraense. Em cada confronto, a disputa entre azulinos e bicolores se reflete em apostas, brincadeiras e provocações mútuas.

VEJA MAIS

image Torcedor do Paysandu percorre mais de 2 mil km para acompanhar o primeiro Re-Pa de 2026
Pernambucano planejou viagem para conhecer Belém e escolheu o Paysandu para viver o clássico no estádio.

image Torcedores do Remo percorrem quase 200 km para acompanhar o Re-Pa
Caravana de Tomé-Açu leva mais de 20 azulinos a Belém e reforça confiança no Leão diante do Paysandu

image Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo
Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região

Confiante com o momento do Remo, Gil Soares não esconde o otimismo e faz questão de levar a esposa para acompanhar o clássico. “Tenho que trazer ela para o jogo. Não dá pra ficar em casa. Hoje é 3 a 0 para o Leão, pois aqui é Série A”, provocou o torcedor azulino.

Ângela, por sua vez, respondeu à altura. Torcedora do Paysandu, ela rebateu a provocação do companheiro, lembrou a história do clube bicolor e também arriscou um placar. “Ele não tem títulos. O Paysandu tem história. Venho e seco o time dele e hoje é 2 a 0”, afirmou.

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

remo

paysandu

re-pa

Futebol
