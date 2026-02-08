Casal vive rivalidade do Re-Pa com zoações às vésperas do clássico Juntos há nove anos, Ângela Reis e Gil Soares transformam o dia de jogo em palco de provocações entre Remo e Paysandu Fábio Will 08.02.26 14h43 Juntos há 9 anos, casal Re-Pa entra na zoação antes do clássico (Fábio Will/ O Liberal) A rivalidade entre Remo e Paysandu atravessa gerações e ganha novos capítulos fora das quatro linhas, especialmente em Belém, onde o dia de clássico é marcado por provocações e clima de zoação. Dentro de casa, o casal Ângela Reis e Gil Soares não foge à regra e leva o Re-Pa para a rotina do relacionamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Juntos há nove anos, os dois acumulam histórias ligadas ao maior clássico do futebol paraense. Em cada confronto, a disputa entre azulinos e bicolores se reflete em apostas, brincadeiras e provocações mútuas. VEJA MAIS Torcedor do Paysandu percorre mais de 2 mil km para acompanhar o primeiro Re-Pa de 2026 Pernambucano planejou viagem para conhecer Belém e escolheu o Paysandu para viver o clássico no estádio. Torcedores do Remo percorrem quase 200 km para acompanhar o Re-Pa Caravana de Tomé-Açu leva mais de 20 azulinos a Belém e reforça confiança no Leão diante do Paysandu Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região Confiante com o momento do Remo, Gil Soares não esconde o otimismo e faz questão de levar a esposa para acompanhar o clássico. “Tenho que trazer ela para o jogo. Não dá pra ficar em casa. Hoje é 3 a 0 para o Leão, pois aqui é Série A”, provocou o torcedor azulino. Ângela, por sua vez, respondeu à altura. Torcedora do Paysandu, ela rebateu a provocação do companheiro, lembrou a história do clube bicolor e também arriscou um placar. “Ele não tem títulos. O Paysandu tem história. Venho e seco o time dele e hoje é 2 a 0”, afirmou. Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu re-pa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Mineiro Cruzeiro x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelo Campeonato Mineiro Cruzeiro e América MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 17h00 Cariocão Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Carioca Vasco da Gama e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 17h00 Campeonato Francês PSG x Olympique: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 08.02.26 15h45 Futebol Chuva da tarde marca presença e antecede o Re-Pa no Mangueirão Horas antes do clássico, tradicional pancada em Belém acompanha a chegada da torcida ao estádio 08.02.26 15h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30