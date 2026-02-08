Chuva da tarde marca presença e antecede o Re-Pa no Mangueirão

Horas antes do clássico Re-Pa, marcado para as 17h, um velho conhecido do torcedor paraense deu as caras no entorno do Mangueirão. Em Belém, tarde sem chuva não é tarde completa — e, em dia de clássico, a tradição se mantém.

Desde o início da tarde, as torcidas de Remo e Paysandu começaram a chegar em peso ao estádio. O movimento nas vias de acesso é intenso, com filas, vendedores ambulantes e clima de expectativa tomando conta da área externa.

Mas foi o céu carregado que acabou chamando a atenção de quem seguia rumo ao estádio. A tradicional chuva da tarde “armou a tenda” sobre o Mangueirão e rapidamente tomou conta do entorno, acompanhada de forte ventania.

Chuva atinge torcedores do lado de fora do Mangueirão (Fábio Will | O Liberal)

Com rajadas de vento e pancadas rápidas, a chuva acabou acelerando o passo dos torcedores, que buscaram abrigo e agilizaram a entrada no estádio. Ainda assim, o clima entre os bicolores segue de confiança e animação.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que a chuva fique mais forte durante o jogo, por volta das 18h.

Mesmo sob sinais de chuva, a expectativa é de casa cheia. Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.