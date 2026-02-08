Chuva da tarde marca presença e antecede o Re-Pa no Mangueirão Horas antes do clássico, tradicional pancada em Belém acompanha a chegada da torcida ao estádio Luiz Guilherme Ramos 08.02.26 15h01 Convidado: tradicional chuva da tarde 'arma a tenda' sob o Mangueirão (Luiz Guilherme Ramos | O Liberal) Horas antes do clássico Re-Pa, marcado para as 17h, um velho conhecido do torcedor paraense deu as caras no entorno do Mangueirão. Em Belém, tarde sem chuva não é tarde completa — e, em dia de clássico, a tradição se mantém. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Desde o início da tarde, as torcidas de Remo e Paysandu começaram a chegar em peso ao estádio. O movimento nas vias de acesso é intenso, com filas, vendedores ambulantes e clima de expectativa tomando conta da área externa. VEJA MAIS Torcedor do Paysandu percorre mais de 2 mil km para acompanhar o primeiro Re-Pa de 2026 Pernambucano planejou viagem para conhecer Belém e escolheu o Paysandu para viver o clássico no estádio. Goleiro do Paysandu sente dores na coxa e é cortado do clássico Re-Pa; saiba detalhes Informação é do repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+. Bicolor, também, deve ter estreia de estrangeiro na lateral-esquerda. Torcedores do Remo percorrem quase 200 km para acompanhar o Re-Pa Caravana de Tomé-Açu leva mais de 20 azulinos a Belém e reforça confiança no Leão diante do Paysandu Mas foi o céu carregado que acabou chamando a atenção de quem seguia rumo ao estádio. A tradicional chuva da tarde “armou a tenda” sobre o Mangueirão e rapidamente tomou conta do entorno, acompanhada de forte ventania. Chuva atinge torcedores do lado de fora do Mangueirão (Fábio Will | O Liberal) Com rajadas de vento e pancadas rápidas, a chuva acabou acelerando o passo dos torcedores, que buscaram abrigo e agilizaram a entrada no estádio. Ainda assim, o clima entre os bicolores segue de confiança e animação. De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é que a chuva fique mais forte durante o jogo, por volta das 18h. Mesmo sob sinais de chuva, a expectativa é de casa cheia. Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia re-pa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Mineiro Cruzeiro x América-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelo Campeonato Mineiro Cruzeiro e América MG jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 17h00 Cariocão Vasco x Botafogo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Carioca Vasco da Gama e Botafogo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 17h00 Campeonato Francês PSG x Olympique: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 08.02.26 15h45 Futebol Chuva da tarde marca presença e antecede o Re-Pa no Mangueirão Horas antes do clássico, tradicional pancada em Belém acompanha a chegada da torcida ao estádio 08.02.26 15h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30