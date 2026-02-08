Torcedor do Paysandu percorre mais de 2 mil km para acompanhar o primeiro Re-Pa de 2026

O administrador Leandro Gomes viajou mais de 2 mil quilômetros, saindo de Recife (PE), para acompanhar de perto o primeiro clássico Re-Pa de 2026.

Leandro planejou a viagem com antecedência para conhecer a capital paraense e acabou sendo “premiado” com o maior clássico do futebol local. No estádio, escolheu o lado bicolor para torcer e vivenciar a festa das arquibancadas.

“Vim de Recife pra Belém e o que espero é um espetáculo, pelo que vejo das duas torcidas. Eu vim pra conhecer a cidade e fui premiado com o clássico. Comprei a passagem em outubro e nem sabia do jogo. Deu certo de vir na hora certa”, afirmou.

Segundo ele, a escolha pelo Paysandu tem relação com a história do clube e também com a ligação entre torcidas. “Aqui em Belém eu escolhi o Paysandu porque tem mais história. Eu acompanho o Paysandu em Recife, torço para o Náutico e as torcidas são aliadas”, completou.

Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.