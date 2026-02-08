Torcedor do Paysandu percorre mais de 2 mil km para acompanhar o primeiro Re-Pa de 2026 Pernambucano planejou viagem para conhecer Belém e escolheu o Paysandu para viver o clássico no estádio. Luiz Guilherme Ramos 08.02.26 14h36 O administrador Leandro Gomes viajou mais de 2 mil quilômetros, saindo de Recife (PE), para acompanhar de perto o primeiro clássico Re-Pa de 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Leandro planejou a viagem com antecedência para conhecer a capital paraense e acabou sendo “premiado” com o maior clássico do futebol local. No estádio, escolheu o lado bicolor para torcer e vivenciar a festa das arquibancadas. VEJA MAIS Goleiro do Paysandu sente dores na coxa e é cortado do clássico Re-Pa; saiba detalhes Informação é do repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+. Bicolor, também, deve ter estreia de estrangeiro na lateral-esquerda. Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região “Vim de Recife pra Belém e o que espero é um espetáculo, pelo que vejo das duas torcidas. Eu vim pra conhecer a cidade e fui premiado com o clássico. Comprei a passagem em outubro e nem sabia do jogo. Deu certo de vir na hora certa”, afirmou. Segundo ele, a escolha pelo Paysandu tem relação com a história do clube e também com a ligação entre torcidas. “Aqui em Belém eu escolhi o Paysandu porque tem mais história. Eu acompanho o Paysandu em Recife, torço para o Náutico e as torcidas são aliadas”, completou. Remo e Paysandu se enfrentam neste domingo (8), às 17h, no estádio Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Com três novidades, Paysandu está escalado para o primeiro Re-Pa do ano Bola rola no Mangueirão a partir das 17h. 08.02.26 16h10 Futebol Delegação do Paysandu chega ao Mangueirão e é recebida pela Fiel Bicolor Ônibus cruzou os portões do estádio no início da tarde, horas antes do primeiro Re-Pa da temporada. 08.02.26 15h08 Futebol Torcedor do Paysandu percorre mais de 2 mil km para acompanhar o primeiro Re-Pa de 2026 Pernambucano planejou viagem para conhecer Belém e escolheu o Paysandu para viver o clássico no estádio. 08.02.26 14h36 Futebol Goleiro do Paysandu sente dores na coxa e é cortado do clássico Re-Pa; saiba detalhes Informação é do repórter Michel Anderson, da Rádio Liberal+. Bicolor, também, deve ter estreia de estrangeiro na lateral-esquerda. 08.02.26 14h26 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 FUTEBOL Com lesão grau dois, Remo terá desfalque no Re-Pa e na sequência da Série A; saiba mais Leão Azul informou que o meia Patrick sentiu uma contusão e desfalca o time nos próximos jogos 08.02.26 12h56 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30