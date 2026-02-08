Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo

Paysandu e Remo fazem na tarde de hoje o primeiro clássico RexPa de 2026, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Paraense. O duelo será disputado às 17h, no estádio Mangueirão, e coloca frente a frente os maiores rivais do estado em momentos distintos de suas histórias, mas sob forte pressão interna e externa.

O Paysandu, que sofreu sua primeira derrota na competição na rodada passada, para a Tuna Luso, por 1 a 0, no Estrelão, em Augusto Corrêa, chega ao clássico em meio a um processo de reconstrução. Rebaixado à Série C ao fim de 2025, o clube atravessa um período de restrições financeiras e reformulou o elenco apostando em contratações de baixo custo e na utilização de atletas formados na base. Nomes como o lateral Libonati, o zagueiro Luccão, além de jovens como Iarley, Pedro Henrique e Salomoni, vêm ganhando espaço em um momento em que o clube busca estabilidade esportiva e financeira.

Para o RexPa, o técnico Júnior Rocha deve manter a base da equipe que vem sendo utilizada no Estadual. A defesa deve ter o retorno do uruguaio Quintana e o cria do Lobo, Luccão, como referências, enquanto o setor ofensivo aposta na trinca formada por Kleiton Pego, Danilo Peu e Ítalo Carvalho, principais esperanças de gols do torcedor bicolor. No meio-campo, Marcinho deve assumir a função de articulador, com Caio Melo e Henrico como opções de sustentação, enquanto Edílson aparece como alternativa experiente na lateral-direita.

Ítalo é a esperança de gols pelo Papão (Paysandu)

Do outro lado, o Remo vive um cenário mais estável esportivamente, mas atravessa um momento decisivo internamente. Líder do Parazão, invicto na competição, o Leão Azul entra em campo com uma equipe mista, reunindo jogadores que atuaram tanto na Série A do Campeonato Brasileiro quanto no Estadual. A estratégia faz parte do planejamento do técnico Juan Carlos Osorio, que já anunciou que o clássico será determinante para a definição do elenco da temporada.

Com cerca de 40 jogadores à disposição, Osorio pretende reduzir o grupo para aproximadamente 30 atletas após o RexPa. Isso transforma o clássico em uma espécie de teste final para vários nomes que tentam se firmar. Jogadores como Cantillo, Panagiotis, Marcelinho, Jorge, Jaderson, Eduardo Melo, Carlinhos e o uruguaio Nico Ferreira — autor de dois gols na vitória sobre o Águia de Marabá — entram pressionados pela necessidade de mostrar rendimento para permanecer nos planos do treinador para o time principal.

Nico Ferreira deve começar jogando hoje (Remo)

A tendência é que o Remo poupe alguns atletas que atuaram contra o Mirassol, como os meias Leonel Picco e Vitor Bueno, além do atacante Alef Manga. Patrick deve aparecer pela ponta esquerda, enquanto a direita segue indefinida entre Diego Hernández e Yago Pikachu. Dentro da área, devem aparecer Rafael Monti ou Carlinhos, que no jogo anterior fez uma função mais afastada da área. No gol, Ygor Vinhas deve ser mantido como titular no Parazão.

Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região, em um jogo que, independentemente da fase ou da competição, costuma ser tratado como prioridade absoluta por jogadores, comissões técnicas e torcidas.

Ficha técnica

Jogo: Paysandu x Remo

Data: domingo, 8 de fevereiro de 2026

Horário: 17h (de Brasília)

Local: Estádio Mangueirão, Belém (PA)

Competição: Campeonato Paraense

Rodada: 4ª

Arbitragem

Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ)

Luanderson Lima dos Santos (BA)

Provável Paysandu:

Jean Drosny; Edílson, Castro, Luccão, Cauã Dias; Henrico, Brian, Marcinho; Danilo Peu, Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha.

Provável Remo:

Ygor Vinhas; Marcelinho, Marllon (Klaus), Leo Andrade (Kayky Almeida); Cufré (Jorge), Zé Ricardo (Cantillo), Panagiotis (Jaderson), Patrick de Paula; Patrick (Carlinhos), Diego Hernández (Pikachu) e João Pedro (Rafael Monti). Técnico: Juan Carlos Osorio.