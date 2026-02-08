Além do Re-Pa, outros três jogos completam rodada do Parazão neste domingo (8) Santa Rosa, Bragantino, São Francisco, Cametá, Águia de Marabá e São Raimundo entram em campo em confrontos que vão gerar brigas em todas as partes da tabela. Caio Maia 08.02.26 9h00 Além do clássico Re-Pa, outros três jogos completam a rodada do Campeonato Paraense neste domingo (8), pelo interior do estado. Santa Rosa, Bragantino, São Francisco, Cametá, Águia de Marabá e São Raimundo entram em campo em confrontos que vão gerar brigas em todas as partes da tabela. Quem abre a rodada de jogos é o Santa Rosa, que recebe, em Ipixuna, o Bragantino às 10h. A partida coloca frente a frente duas equipes que brigam contra o rebaixamento à Série A2. Atualmente, o Santinha está na 9ª colocação, com três pontos, conquistados na rodada passada diante do São Francisco. Já o Bragantino está na 11ª colocação, na zona da degola, com apenas um ponto. O São Francisco, que cedeu pontos ao Santa Rosa na última rodada, também entra em campo neste domingo. Às 16h, no estádio Dedecão, em Belterra, a equipe de Santarém recebe o Cametá, em partida que confronta equipes que brigam na metade da tabela. O Leão Santareno tem quatro pontos, ocupando a 6ª colocação, enquanto o Mapará tem cinco, estando uma posição acima na tabela. O único confronto que reúne equipes de lados opostos da classificação é entre Águia de Marabá e São Raimundo. As equipes, que se encaram às 17h, no estádio Zinho Oliveira, ocupam a 4ª e a última posição do torneio, respectivamente. Enquanto o Azulão Marabaense está com seis pontos conquistados, a Pantera tem apenas um. Regulamento As 12 equipes foram divididas em dois grupos de seis, com Remo e Paysandu como cabeças de chave. Na primeira fase, os clubes enfrentam apenas adversários do grupo oposto, totalizando seis partidas para cada equipe. A classificação será definida pela tabela geral. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paraense de 2027. A fase final será disputada em sistema eliminatório, com cruzamento olímpico entre os classificados (1º x 8º, 2º x 7º e assim sucessivamente). As quartas de final e as semifinais serão realizadas em jogo único, sempre na casa da equipe de melhor campanha na fase inicial. A grande decisão, por sua vez, será disputada em dois jogos, com o segundo mando pertencendo ao clube de melhor desempenho ao longo do campeonato. 