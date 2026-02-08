Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Além do Re-Pa, outros três jogos completam rodada do Parazão neste domingo (8)

Santa Rosa, Bragantino, São Francisco, Cametá, Águia de Marabá e São Raimundo entram em campo em confrontos que vão gerar brigas em todas as partes da tabela.

Caio Maia

Além do clássico Re-Pa, outros três jogos completam a rodada do Campeonato Paraense neste domingo (8), pelo interior do estado. Santa Rosa, Bragantino, São Francisco, Cametá, Águia de Marabá e São Raimundo entram em campo em confrontos que vão gerar brigas em todas as partes da tabela.

Quem abre a rodada de jogos é o Santa Rosa, que recebe, em Ipixuna, o Bragantino às 10h. A partida coloca frente a frente duas equipes que brigam contra o rebaixamento à Série A2. Atualmente, o Santinha está na 9ª colocação, com três pontos, conquistados na rodada passada diante do São Francisco. Já o Bragantino está na 11ª colocação, na zona da degola, com apenas um ponto.

O São Francisco, que cedeu pontos ao Santa Rosa na última rodada, também entra em campo neste domingo. Às 16h, no estádio Dedecão, em Belterra, a equipe de Santarém recebe o Cametá, em partida que confronta equipes que brigam na metade da tabela. O Leão Santareno tem quatro pontos, ocupando a 6ª colocação, enquanto o Mapará tem cinco, estando uma posição acima na tabela.

O único confronto que reúne equipes de lados opostos da classificação é entre Águia de Marabá e São Raimundo. As equipes, que se encaram às 17h, no estádio Zinho Oliveira, ocupam a 4ª e a última posição do torneio, respectivamente. Enquanto o Azulão Marabaense está com seis pontos conquistados, a Pantera tem apenas um.

Regulamento

As 12 equipes foram divididas em dois grupos de seis, com Remo e Paysandu como cabeças de chave. Na primeira fase, os clubes enfrentam apenas adversários do grupo oposto, totalizando seis partidas para cada equipe. A classificação será definida pela tabela geral. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos colocados serão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Paraense de 2027.

A fase final será disputada em sistema eliminatório, com cruzamento olímpico entre os classificados (1º x 8º, 2º x 7º e assim sucessivamente). As quartas de final e as semifinais serão realizadas em jogo único, sempre na casa da equipe de melhor campanha na fase inicial. A grande decisão, por sua vez, será disputada em dois jogos, com o segundo mando pertencendo ao clube de melhor desempenho ao longo do campeonato.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

jornal amazônia

parazão 2026
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

09.02.26 7h00

Cariocão

Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08) pelo Campeonato Carioca

Fluminense e Maricá jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

08.02.26 19h30

TUDO IGUAL

Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão

O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final

08.02.26 19h05

Paulistão

Corinthians x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Paulista

Corinthians e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

08.02.26 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira

Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão

09.02.26 9h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

09.02.26 7h00

TUDO IGUAL

Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão

O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final

08.02.26 19h05

FUTEBOL

Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem

Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem

09.02.26 10h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda