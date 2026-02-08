PSG x Olympique: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Ligue 1

Paris Saint-Germain x Olympique de Marselha disputam hoje, domingo (08/02), a 21° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Olympique ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

PSG acumula na Ligue 1 um total de 48 pontos, 15 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 43 gols marcados e 16 gols sofridos. O time está em uma sequência de 6 vitórias pela competição.

Já o Olympique soma 39 pontos, 12 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 46 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

PSG x Olympique: prováveis escalações

PSG: Matvey Safanov; Zaire-Emery, Marquinhos, William Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Senny Mayulu; Désiré Doué, Bradley Barcola e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Olympique: Gerónimo Rulli; Timothy Weah, Facundo Medina, Leonardo Balerdi e Emerson Palmieri; Quinten Timber, Pierre-Emile Hojbjerg e Ethan Nwaneri (Nayef Aguerd); Igor Paixão (Hamed Junior Traorè) e Mason Greenwood; Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Olympique de Marseille

Ligue 1

Local: Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 16h45