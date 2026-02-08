PSG x Olympique: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 08.02.26 15h45 O PSG soma 9 pontos a mais que o Olympique no Campeonato Francês (L. Valroff/ PSG) Paris Saint-Germain x Olympique de Marselha disputam hoje, domingo (08/02), a 21° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir PSG x Olympique ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? PSG acumula na Ligue 1 um total de 48 pontos, 15 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 43 gols marcados e 16 gols sofridos. O time está em uma sequência de 6 vitórias pela competição. Já o Olympique soma 39 pontos, 12 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 46 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo Noroeste x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelo Campeonato Paulista Noroeste e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida PSG x Olympique: prováveis escalações PSG: Matvey Safanov; Zaire-Emery, Marquinhos, William Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Senny Mayulu; Désiré Doué, Bradley Barcola e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique. Olympique: Gerónimo Rulli; Timothy Weah, Facundo Medina, Leonardo Balerdi e Emerson Palmieri; Quinten Timber, Pierre-Emile Hojbjerg e Ethan Nwaneri (Nayef Aguerd); Igor Paixão (Hamed Junior Traorè) e Mason Greenwood; Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi. FICHA TÉCNICA Paris Saint-Germain x Olympique de Marseille Ligue 1 Local: Parc des Princes, em Paris, França Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 16h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave olympique de Marseille Paris Saint-Germain PSG jogos de hoje Ligue 1 campeonato francês COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 Cariocão Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Maricá jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 19h30 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 Paulistão Corinthians x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Paulista Corinthians e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00 TUDO IGUAL Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final 08.02.26 19h05 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54