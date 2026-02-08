Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

PSG x Olympique: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Ligue 1

Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

O PSG soma 9 pontos a mais que o Olympique no Campeonato Francês (L. Valroff/ PSG)

Paris Saint-Germain x Olympique de Marselha disputam hoje, domingo (08/02), a 21° rodada do Campeonato Francês, Ligue 1. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, França. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir PSG x Olympique ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

PSG acumula na Ligue 1 um total de 48 pontos, 15 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 43 gols marcados e 16 gols sofridos. O time está em uma sequência de 6 vitórias pela competição.

Já o Olympique soma 39 pontos, 12 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 46 gols marcados e 22 gols sofridos. A equipe passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo

image Noroeste x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelo Campeonato Paulista
Noroeste e Santos jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

PSG x Olympique: prováveis escalações

PSG: Matvey Safanov; Zaire-Emery, Marquinhos, William Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Senny Mayulu; Désiré Doué, Bradley Barcola e Ousmane Dembélé. Técnico: Luis Enrique.

Olympique: Gerónimo Rulli; Timothy Weah, Facundo Medina, Leonardo Balerdi e Emerson Palmieri; Quinten Timber, Pierre-Emile Hojbjerg e Ethan Nwaneri (Nayef Aguerd); Igor Paixão (Hamed Junior Traorè) e Mason Greenwood; Aubameyang. Técnico: Roberto De Zerbi.

FICHA TÉCNICA
Paris Saint-Germain x Olympique de Marseille
Ligue 1
Local: Parc des Princes, em Paris, França
Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 16h45

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

olympique de Marseille

Paris Saint-Germain

PSG

jogos de hoje

Ligue 1

campeonato francês
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

09.02.26 7h00

Cariocão

Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08) pelo Campeonato Carioca

Fluminense e Maricá jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

08.02.26 19h30

TUDO IGUAL

Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão

O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final

08.02.26 19h05

Paulistão

Corinthians x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Paulista

Corinthians e Palmeiras jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

08.02.26 18h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira

Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão

09.02.26 9h31

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira

09.02.26 7h00

TUDO IGUAL

Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão

O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final

08.02.26 19h05

FUTEBOL

Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem

Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem

09.02.26 10h54

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda