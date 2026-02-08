Noroeste x Santos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (08) pelo Campeonato Paulista

São Paulo x Primavera disputam hoje, domingo (08/02), a 7° rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Noroeste x Santos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Noroeste acumula no Paulistão 7 pontos, 1 vitória, 4 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Santos soma apenas 6 pontos, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 4 gols marcados e 6 gols sofridos.

Noroeste x Santos: prováveis escalações

Noroeste: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Gabriel Menino e Barreal; Thaciano, Gabigol e Rony. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Santos: Luiz Daniel; Jhonny, Carlinhos, Ronaldo Alves, Pedro Carrerete e Sánchez; Tauã, Cristiano, Pedro Felipe; Carlão e Léo Tocantins. Técnico: Guilherme Alves.

FICHA TÉCNICA

Noroeste x Santos

Campeonato Paulista

Local: Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP)

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 16h